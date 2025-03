Escribe estos códigos en tu teléfono para saber si alguien te está espiando: solo tardas unos segundos

Descubre cómo los códigos secretos y una revisión cuidadosa de las aplicaciones instaladas pueden ayudarte a proteger tu teléfono de espionaje - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente nuestros teléfonos se han convertido en una extensión de nuestra vida personal, almacenando información valiosa y sensible. Sin embargo, esta misma conectividad puede ser utilizada para fines no deseados, como el espionaje.

A veces, los usuarios no se dan cuenta de que su dispositivo está siendo intervenido, ya sea a través de desvíos de llamadas o aplicaciones maliciosas que acceden a la información personal sin permiso. Afortunadamente, existen códigos secretos que te permiten comprobar si alguien ha estado espiando tu teléfono y cómo detenerlo.

Cómo pueden espiar mi teléfono

Una de las formas más comunes de espionaje en teléfonos móviles es a través del desvío de llamadas. Este proceso puede ser realizado fácilmente por alguien que tenga acceso físico a tu dispositivo, ya sea tu pareja, un amigo o incluso un desconocido con malas intenciones.

Si no estás seguro de si tu teléfono está siendo intervenido, estos códigos te permiten comprobar si tus llamadas están siendo desviadas o si hay aplicaciones maliciosas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al activar un desvío de llamadas, todas las llamadas entrantes a tu teléfono son redirigidas a otro número, lo que te deja completamente ajeno a lo que realmente está sucediendo en tu línea telefónica.

Lo preocupante es que este desvío no requiere aplicaciones complejas ni configuraciones difíciles de realizar. Solo es necesario que alguien tenga acceso a tu teléfono durante unos segundos.

Cómo evitar que espíen la información de mi smartphone

Gracias a los siguientes códigos podrás comprobar en tiempo real si tu teléfono está siendo víctima de alguna vulneración de seguridad.

#21# Desvío general de llamadas

Este código te permite comprobar si todas las llamadas, mensajes o datos de tu teléfono están siendo redirigidos a otro número sin que lo sepas. Si el código devuelve un número, significa que tus comunicaciones están siendo desviadas.

Los desvíos de llamadas y aplicaciones maliciosas pueden comprometer tu privacidad, pero con unos simples códigos puedes asegurarte de que tu dispositivo está a salvo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

#62# Desvío cuando el teléfono está apagado o sin cobertura

Este código es ideal para verificar si tus llamadas están siendo redirigidas a otro número cuando tu teléfono está apagado o fuera de cobertura. Si alguna vez has tenido la sensación de que tus llamadas no están llegando, este código puede ser la clave.

##002# Desactivar todos los desvíos

Si descubres que tu teléfono está siendo intervenido, este código te permitirá desactivar cualquier tipo de desvío de llamadas que haya sido configurado en tu dispositivo. Es la manera más rápida de detener la intrusión.

#67# Desvío cuando el teléfono está ocupado

Si alguien está desviando tus llamadas mientras hablas con otra persona, este código te ayudará a descubrir a qué número se están enviando las llamadas cuando tu línea está ocupada.

#61# Desvío cuando no respondes

Este código muestra si existe un desvío de llamadas configurado para cuando no contestas una llamada. Es una herramienta útil para verificar si tus comunicaciones están siendo manipuladas sin tu conocimiento.

#06# IMEI y posible clonación

Finalmente, este código te proporcionará el IMEI de tu teléfono, lo cual es útil si sospechas que tu dispositivo ha sido clonado. Si el IMEI que aparece no coincide con el que aparece en la caja del teléfono o en las configuraciones, puede que estés usando una copia no autorizada de tu móvil.

¿Desde una aplicación me podrían espiar?

Si sospechas que tu smartphone está siendo intervenido, existen códigos secretos que te permiten detectar si alguien está desviando tus llamadas o accediendo a tu información sin permiso - (Imagen ilustrativa Infobae)

Además del desvío de llamadas, los dispositivos móviles pueden ser intervenidos por aplicaciones maliciosas que roban información, acceden al micrófono y la cámara sin tu consentimiento, o incluso monitorean tu actividad en línea. Estas apps a menudo se disfrazan como versiones modificadas de aplicaciones populares que se descargan desde sitios no oficiales.

Para verificar si alguna app está espiándote, es crucial revisar los permisos que has concedido a las aplicaciones instaladas en tu teléfono. Si una app no necesita acceso a tu cámara, micrófono o lista de contactos, no debería tener esos permisos. Para hacer esto, sigue estos pasos:

Accede a los ajustes de tu teléfono inteligente. Dirígete a la sección Seguridad y Privacidad. Busca la opción Administrador de permisos. Dentro de este menú, encontrarás varias categorías como Cámara, Contactos, Micrófono, Almacenamiento, etc. Revisa cada una de estas y verifica qué aplicaciones tienen acceso a cada función. Si encuentras alguna app que no debería tener acceso a estos permisos, como una app de filtros que no necesita ver tus contactos, elimina el permiso y desinstálala si es necesario.

Si encuentras una app extraña que no recuerdas haber instalado, lo mejor es buscar información sobre ella y desinstalarla. En casos donde no encuentres la app sospechosa, pero sigues sintiendo que algo no está bien, lo recomendable es restablecer tu dispositivo a su configuración de fábrica, ya que podría tratarse de un malware que está oculto en tu teléfono.

