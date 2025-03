Descubre si tu pareja es infiel gracias a este anillo inteligente

Este dispositivo detecta las emociones gracias a sensores y un micrófono. (Raw y Queens Tech)

Tener dudas de la fidelidad de la pareja es una de las situaciones más angustiantes que cualquiera puede vivir. Pero qué tal si ese difícil momento se puede solucionar con un anillo inteligente, una opción que no está lejos de ser real.

Esto sería posible, gracias de The Ring, un dispositivo diseñado para detectar las emociones de una persona y, que según dijeron sus creadores a New York Post, tendría la capacidad de detectar la infidelidad de alguien.

Cómo funciona el anillo que detecta emociones

Desarrollado por la app de citas Raw en colaboración con el fabricante de tecnología Queens Tech, The Ring se presenta como una herramienta para “rastrear” las emociones de la pareja. Según la descripción oficial, el anillo está diseñado para ser usado en pareja, ya que ambos anillos deben estar sincronizados para funcionar correctamente.

Este dispositivo desarrollado por Raw y Queens Tech sincroniza dos anillos de pareja. (imagen ilustrativa infobae)

El dispositivo rastrea las reacciones emocionales de cada uno de los usuarios, permitiendo conocer sus estados emocionales a través de luces LED de colores que cambian en función de las variables que analiza.

El anillo incorpora una variedad de sensores biológicos y un micrófono que, a través de inteligencia artificial, monitorea una serie de parámetros físicos: frecuencia cardíaca, temperatura de la piel, movimientos sutiles y hasta patrones de voz. Estos datos son luego procesados por el dispositivo para determinar las emociones del usuario en tiempo real, sin importar las circunstancias o la distancia entre los dos miembros de la pareja.

Cómo el anillo es capaz de conocer una infidelidad

La gran promesa de The Ring radica en su capacidad para identificar no solo los estados emocionales comunes como el estrés o la ansiedad, sino también emociones más específicas como la excitación sexual. Si uno de los miembros de la pareja experimenta estos estados, el anillo lo detecta de manera inmediata y lo refleja en una señal visual mediante el cambio de color en la luz LED del anillo.

Las emociones se reflejan en colores LED, como el magenta para la excitación sexual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, si el usuario experimenta una excitación o entusiasmo inesperados, el dispositivo brillará en color magenta, señalando un cambio en su estado emocional.

Este tipo de detección se presenta como una forma de alerta para el otro miembro de la pareja, generando una “conciencia íntima” que trasciende la distancia, tal como lo explican los creadores. En el caso de que el dispositivo capte un aumento en la frecuencia cardíaca, podría interpretarlo como una señal de excitación, que, según el contexto, podría provenir de una actividad física o de una respuesta emocional más personal.

A pesar de que la propuesta se presenta como una herramienta para mejorar la conexión emocional en las relaciones de pareja, este tipo de tecnología podría traer problemas de privacidad y llevar al límite la necesidad de confiar en el otro.

La tecnología busca mejorar relaciones, pero podría generar desconfianza entre parejas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esto se suma la incorporación de un micrófono. Aunque los creadores aseguran que este componente solo captura patrones de voz y no conversaciones completas, su capacidad para grabar cualquier tipo de sonido podría ser vista como una invasión de la privacidad, sobre todo si se considera que la tecnología está diseñada para captar también los momentos de mayor tensión emocional.

La promesa de que solo se grabarán “marcadores emocionales” y que los datos serán encriptados no mitiga las preocupaciones sobre el uso potencial de esta información para fines no deseados. Marina Anderson, cofundadora de Raw, señaló a New York Post que “cuando algo no esté bien, lo sabrás. Así de simple”.

El dispositivo aún no ha sido lanzado al mercado (se espera que esté disponible a fines de 2025 o principios de 2026) y su precio aún no está confirmado, así como los países en los que estará disponible.