Realme C75: probamos la resistencia a golpes, agua y polvo

El dispositivo se sometió a varias pruebas para verificar si soporta cualquier condición típica en un país tropical.

Muchos usuarios suelen ser descuidados con sus teléfonos cuando deciden ir a la playa, a la montaña o se embarcan en una expedición al aire libre. Estos dispositivos, tan frágiles en algunas ocasiones, pueden sufrir daños con facilidad, ya sea por un accidente en el que se mojan, caen o se llenan de polvo.

No obstante, en la actualidad existen opciones que ofrecen alta resistencia, capaces de soportar condiciones extremas y durar mucho más tiempo en terrenos hostiles, como es el caso del realme C75, un teléfono que se adapta a las necesidades de quienes buscan un dispositivo que sea resistente a todo, pero que no les importe sacrificar funciones mejoradas de cámara y video.

Con certificaciones de resistencia como la IP69, este modelo se presenta como una opción sólida para quienes buscan un celular capaz de resistir agua, polvo y altas temperaturas, garantizando que el daño prematuro del dispositivo sea algo del pasado.

Qué certificaciones necesita un teléfono para que sea resistente a todo

El dispositivo ha pasado varias pruebas en diferentes entornos. (Foto: Realme)

Las certificaciones IP (Ingress Protection) son códigos internacionales que indican la resistencia de un dispositivo a elementos como agua y polvo. Existen diferentes niveles de protección dentro de esta clasificación, siendo el IP69 uno de los más altos.

Esta certificación, presente en el realme C75, garantiza que el teléfono puede resistir chorros de agua a alta presión y temperaturas extremas, lo que lo hace apto para los entornos más adversos.

Por otro lado, el IP68, también presente en este modelo, asegura la capacidad de inmersión del teléfono en líquidos sin que su funcionamiento se vea afectado. Así que, a la hora de elegir un celular con estas características, es esencial revisar qué nivel de protección ofrece cada modelo y qué tan adecuado es para las actividades que se planean realizar.

Qué tal es la cámara del realme C75

Este apartado es básico, pero tiene funciones que mejoran con IA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el realme C75 tiene una cámara principal de 50 MP, la calidad fotográfica no es sobresaliente a comparación de otros modelos de en el mercado, pero cumple con ciertas funciones básicas y cuenta con mejoras en inteligencia artificial.

La capacidad de la cámara podría ser un inconveniente para quienes buscan un dispositivo con capacidades fotográficas excepcionales, como creadores de contenido que necesitan imágenes de alta calidad.

En este sentido, este tipo de teléfono se enfoca más en la durabilidad y la funcionalidad en condiciones extremas, sacrificando algunas características relacionadas con el rendimiento fotográfico.

Cuánto dura la batería de un celular resistente

Para aventureros contar con un celular que tenga varias horas de duración es clave para no quedar sin comunicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un teléfono resistente como el que se tiene de referencia, cuenta con una batería de 5828 mAh, que soporta hasta 65 horas de música, 36 horas de llamadas y 12 horas de videos, una buena opción para largos viajes o días intensivos de uso.

Además, la carga SUPERVOOC de hasta 45W permite cargar el 50% de la batería en solo 30 minutos, lo que asegura que el dispositivo esté listo rápidamente para seguir funcionando sin importar las condiciones en las que se encuentre.

Otro dato importante, es que su batería no sería afectada cuando el teléfono se caiga al piso o a una piscina, por su capacidad de resistencia, aunque como la mayoría de teléfonos no debe pasar mucho tiempo inmerso para no comprometer su estado.

Por qué es clave la durabilidad de un teléfono

Que un smartphone se puede exprimir al máximo sin importar el clima es un factor determinante en la elección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un celular resistente no solo debe estar preparado para resistir condiciones extremas en el momento, sino que también debe tener una larga durabilidad a lo largo del tiempo. Varios dispositivos presentes en el mercado global marcan la diferencia por su durabilidad a largo plazo, de hasta cuatro años, siempre dependiendo del uso de cada persona.

Esta es una característica muy valiosa para quienes planean utilizar el celular durante períodos prolongados en lugares remotos, donde las condiciones pueden ser duras para el dispositivo.

Asimismo, siempre lo indispensable al adquirir un teléfono es saber para qué tipo de actividades y qué se prioriza más, si la resistencia, la capacidad de batería y el precio, o se prefiere invertir más en un celular que integre una mejor cámara y que se apto para registrar imágenes en distintos ambientes.