Cuál es el mejor internet para jugar en línea y no perder un segundo de partida

La elección del internet que cada uno de los jugadores utiliza se adapta a las condiciones y necesidades de cada usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la necesidad de tener las mejores consolas y los últimos juegos se suma un elemento fundamental en el entorno gamer: la calidad del internet. El mundo gamer se ha ampliado al punto de convertirse en un universo que alberga a jugadores profesionales y aficionados, que entregan todo en cada una de sus partidas.

El internet se ha convertido en el pilar central de la experiencia de los jugadores, especialmente con el auge de los juegos en línea multijugador, donde la conectividad rápida y estable puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Sin embargo, no todas las conexiones a internet son iguales, y elegir la adecuada depende de una variedad de factores. En este artículo, se analizan las opciones de internet más comunes para los gamers y sus características.

Qué se necesita para jugar videojuegos en línea

Para jugar videojuegos en línea, una conexión a internet debe cumplir con tres factores clave: velocidad, latencia y estabilidad.

Velocidad : Este es el aspecto más evidente. La velocidad de conexión se mide en megabits por segundo (Mbps) y afecta la rapidez con la que se descargan y cargan los datos. Para los videojuegos en línea, la velocidad de carga es especialmente importante, ya que afecta la rapidez con la que se envían las acciones y posiciones del jugador al servidor del juego.

Latencia : También conocida como “ping”, la latencia mide el tiempo que tarda en viajar la información entre el jugador y el servidor del juego. La latencia baja es crucial para evitar retrasos en los movimientos y acciones dentro del juego, lo que es especialmente importante en juegos rápidos y competitivos.

Estabilidad: La estabilidad de la conexión se refiere a la capacidad de mantener una conexión constante durante el tiempo de juego. Las desconexiones o pérdidas de datos pueden arruinar la experiencia, y en juegos en línea, cualquier interrupción puede ser costosa.

Fibra óptica

La fibra óptica es ampliamente considerada la mejor opción para juegos en línea. Esta tecnología ofrece velocidades extremadamente rápidas, con opciones que van desde los 100 Mbps hasta varios gigabits por segundo, lo que es más que suficiente para la mayoría de los juegos. La latencia suele ser muy baja, lo que se traduce en una experiencia de juego más fluida y sin interrupciones.

Una de las grandes ventajas de la fibra óptica es su estabilidad. A diferencia de otras conexiones, no depende de factores externos como la interferencia o la saturación de la red, lo que garantiza una experiencia consistente. Esto es crucial para juegos competitivos de alta demanda, como Valorant o Call of Duty, donde cada milisegundo cuenta. Sin embargo, la principal desventaja de la fibra óptica es que no está disponible en todas las áreas, especialmente en zonas rurales o remotas.

Internet por cable

El internet por cable es otra opción sólida para los gamers, ofreciendo velocidades generalmente más altas que las conexiones tradicionales de ADSL o 4G. Las velocidades de descarga suelen ser más que adecuadas para la mayoría de los juegos, y la latencia es también relativamente baja. Aunque el cable no ofrece la misma velocidad extrema de la fibra óptica, su rendimiento sigue siendo muy competitivo, especialmente para aquellos que no tienen acceso a una conexión de fibra.

Una de las principales ventajas del cable sobre otras opciones, como el 5G, es su fiabilidad. Las interrupciones de la conexión son menos comunes, ya que no se ve afectado por la congestión de la red o la interferencia inalámbrica. Esto hace que el internet por cable sea una opción preferible para los jugadores que buscan estabilidad y baja latencia en juegos multijugador de alta velocidad.

5G: Potencial, pero limitado

El internet 5G, aunque es una tecnología relativamente nueva, ha ganado popularidad debido a sus altas velocidades de descarga y su latencia reducida. En condiciones óptimas, 5G puede superar los 100 Mbps, lo que es adecuado para la mayoría de los juegos en línea. Sin embargo, la latencia del 5G rara vez es tan baja como la de la fibra óptica o el cable, y su rendimiento varía considerablemente según la cobertura y la congestión de la red.

Uno de los principales inconvenientes del 5G es su disponibilidad. Aunque las redes 5G están en expansión, no todas las áreas tienen acceso a esta tecnología. Además, la estabilidad de la conexión puede verse afectada por factores como la ubicación del usuario y la calidad de la señal. Esto significa que, aunque el 5G tiene un gran potencial, aún no puede considerarse una opción confiable para juegos competitivos de ritmo rápido.

Satélite: El caso de Starlink

Para los jugadores en áreas rurales o remotas, donde las opciones de internet son limitadas, el internet satelital puede ser una alternativa viable. Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, ha ganado notoriedad por su capacidad para ofrecer conectividad a zonas que no cuentan con acceso a otras formas de internet.

En términos de velocidad, Starlink ofrece un rango entre 25 Mbps y 220 Mbps, lo cual es suficiente para la mayoría de los juegos. Las pruebas de velocidad muestran que las descargas suelen estar en el rango de los 100 a 200 Mbps, lo que es adecuado para navegar, ver videos en streaming y jugar en línea. En cuanto a la latencia, Starlink ofrece un promedio entre 20 ms y 30 ms, que es aceptable para la mayoría de los juegos, pero inferior a la latencia de las conexiones por cable o fibra óptica.

Sin embargo, la principal limitación de Starlink es su falta de consistencia. Debido a que la señal depende de satélites en órbita, la antena debe reposicionarse cada vez que un satélite pasa fuera de su alcance, lo que puede generar interrupciones momentáneas en la conexión.

Esta falta de estabilidad puede afectar la experiencia de juego, especialmente en títulos rápidos y competitivos como Fortnite o Call of Duty, donde cada milisegundo es crucial. Aunque en juegos más lentos, como los MMORPGs o simuladores espaciales, las desconexiones ocasionales son tolerables, los juegos de acción rápida pueden sufrir más.

Aunque la fibra óptica sigue siendo la opción preferida entre la comunidad gamer, la elección del internet que cada uno de los jugadores utiliza se adapta a las condiciones y necesidades de cada usuario.