Programa mensajes de cumpleaños en Instagram con esta función y queda bien con tus amigos

Con la nueva actualización, Instagram te permite gestionar tus mensajes de manera más eficiente, programando el envío en el día y hora exactos que necesites - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Si alguna vez has querido felicitar a un amigo en su cumpleaños justo a la medianoche, pero te ha dado pereza quedarte despierto o simplemente no estabas disponible, Instagram ha desarrollado una solución práctica para este tipo de situaciones.

La plataforma acaba de lanzar una función que permite programar mensajes privados, lo que te ofrece la posibilidad de elegir el día y la hora exactos en los que deseas que tu mensaje llegue a su destinatario. Esta característica, que ha comenzado a llegar a todos los usuarios de Instagram, se convierte en una herramienta para quienes quieren gestionar sus interacciones de manera más eficiente.

Con esta nueva opción, Instagram no solo facilita el envío de mensajes en momentos específicos, sino que también coloca a la red social por delante de otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp, que aún no ofrece la posibilidad de programar mensajes.

Instagram introduce una nueva funcionalidad que permite a los usuarios programar sus mensajes privados, una opción perfecta para enviar felicitaciones, recordatorios y otros mensajes en momentos específicos - (Meta)

Cómo programar un mensaje de cumpleaños en Instagram

Programar un mensaje de cumpleaños o cualquier otro tipo de mensaje en Instagram es un proceso bastante sencillo. Solo necesitas seguir unos pocos pasos para que el mensaje llegue en el momento exacto que has elegido

Abrir la aplicación de Instagram: Accede a la sección de mensajes privados.

Acceder a los mensajes:

Toca el icono de los mensajes (el avión de papel) en la parte superior derecha de la pantalla.

Alternativamente, puedes ir directamente al perfil de la persona a la que deseas enviar el mensaje y seleccionar “Mensaje”.

Redactar el mensaje: Escribe el mensaje que deseas enviar, como lo harías normalmente.

Programar el mensaje:

En lugar de presionar el botón de enviar de manera habitual, mantenlo pulsado.

Aparecerá un menú emergente que te permitirá elegir la fecha y la hora exactas para enviar el mensaje.

Este sistema te ofrece flexibilidad y control total sobre el envío de tus mensajes programados en Instagram - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo configura la fecha y la hora del mensaje

Mantén presionado el botón de envío: Al hacerlo, Instagram te dará la opción de configurar la fecha, hora y minutos. Configurar fecha y hora: Utiliza la interfaz intuitiva para seleccionar el momento adecuado en el que deseas que se envíe el mensaje. Confirmación de programación: Una vez configurado, el botón de envío se resalta en azul, lo que indica que el mensaje está programado. Gestionar el mensaje programado: Un indicador aparecerá en la parte inferior izquierda de la conversación para recordarte que el mensaje está programado. Desde allí, puedes eliminarlo, modificarlo o enviarlo de inmediato según tu preferencia.

Este sistema te ofrece flexibilidad y control total sobre el envío de tus mensajes programados en Instagram.

Qué más puedo programar con la nueva función de Instagram

Instagram ha lanzado una función que te permite programar mensajes en el momento que desees, facilitando la vida de todos los que quieren ser puntuales con sus mensajes más importantes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La programación de mensajes en Instagram no solo es útil para los cumpleaños. Esta herramienta tiene una variedad de aplicaciones prácticas que pueden facilitar tu vida diaria.

Si tienes que enviar recordatorios importantes pero no puedes hacerlo en el momento adecuado, ahora puedes programar el mensaje para que se envíe en un momento más conveniente.

Además, puedes usar esta función para hacer felicitaciones más puntuales, por ejemplo, enviando un saludo de cumpleaños a la medianoche sin tener que quedarte despierto para hacerlo.

Instagram también te ofrece la posibilidad de gestionar los mensajes programados de manera fácil. Cada vez que accedas a la conversación donde has programado un mensaje, podrás ver un pequeño icono en la parte inferior izquierda que indica que hay un mensaje pendiente de ser enviado. Al hacer clic sobre este icono, podrás eliminar el mensaje, cambiar la fecha o enviarlo de inmediato, lo que te proporciona una gran flexibilidad.

Si alguna vez has querido enviar un mensaje de felicitación en una fecha o a una hora exacta, pero no podías hacerlo en ese preciso momento, esta nueva herramienta te permitirá hacerlo sin problema. Ya sea para enviar un saludo de cumpleaños a la medianoche, o simplemente para organizar mejor tus mensajes y no olvidarte de momentos importantes, esta funcionalidad será sumamente útil.