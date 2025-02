15 juegos y secretos que esconde el buscador de Google: así los puedes descubrir

Google permite jugar a Pacman y otros juegos gratis desde su buscador. (Captura)

Más allá de los múltiples resultados que puede otorgar Google, la plataforma esconde una gran variedad de juegos y secretos ideales para pasar un rato agradable usando de una forma diferente a la aplicación.

Desde juegos clásicos como Pac-Man o Snake hasta efectos visuales sorprendentes, la compañía ha escondido pequeñas sorpresas para los usuarios curiosos. Así que a continuación, te presentamos 15 juegos y secretos de Google que puedes activar con solo unas pocas palabras en el buscador.

Qué secretos esconde Google y cómo activarlos

Pac-Man

Uno de los juegos más icónicos de la historia tiene su propia versión en Google. Para jugar, basta con escribir “Pac-Man” en el buscador y aparecerá un recuadro con la opción de jugar. El diseño mantiene la estética original, permitiéndote devorar puntos mientras escapas de los fantasmas.

Snake

El clásico juego de la serpiente que dominó los teléfonos Nokia en los años 2000 también tiene su lugar en Google. Solo debes escribir Google Snake Game y seleccionar la opción de jugar. Además, existe una versión alternativa en Google Maps, donde la serpiente se transforma en un autobús que recoge pasajeros en ciudades como Londres o El Cairo.

Activa el juego de la serpiente buscando "Google Snake Game" o prueba su versión en Google Maps.

Dinosaurio de Chrome

Si alguna vez te has quedado sin conexión a internet en Google Chrome, seguramente has visto al pequeño dinosaurio en la pantalla. Pero lo que muchos no saben es que es un juego oculto. Para activarlo sin necesidad de desconectarte, escribe en la barra de direcciones: chrome://dino.

Presiona la barra espaciadora y prepárate para esquivar obstáculos con el dinosaurio.

Google Gravity

Este truco te permite ver cómo todos los elementos del buscador se derrumban como si estuvieran sujetos a la gravedad. Para activarlo, escribe Google Gravity y haz clic en Voy a tener suerte. A pesar del caos visual, el buscador sigue funcionando normalmente.

Do a Barrel Roll

Si quieres marear un poco tu pantalla, escribe “Do a Barrel Roll” en el buscador y observa cómo la página gira 360 grados antes de volver a su posición normal. También puedes probar con “Tilt” o “Askew” para inclinar la pantalla.

Juega con el dinosaurio de Chrome escribiendo "chrome://dino" en la barra de direcciones. (REUTERS/Manuel Orbegozo/File Photo)

Google Mirror

Si buscas Google Mirror y seleccionas la opción de Voy a tener suerte, la pantalla se mostrará completamente reflejada, como si estuvieras viéndola en un espejo.

Atari Breakout

El legendario juego de romper bloques de los años 70 también tiene su versión en Google. Solo debes buscar Atari Breakout en la pestaña de imágenes. Inicialmente verás fotos normales, pero en pocos segundos se convertirán en ladrillos y aparecerá una pelota con la que deberás romperlos.

Zerg Rush

Inspirado en el videojuego StarCraft, este truco hace que un ejército de letras “O” invada la pantalla, eliminando todos los resultados de búsqueda. Para activarlo, escribe Zerg Rush y usa el ratón para detener la invasión.

Quick, Draw!

Este juego es una versión digital del clásico Pictionary, donde Google intentará adivinar lo que dibujas en menos de 20 segundos. Puedes activarlo buscando Quick, Draw! en el buscador.

Solitario

Si quieres jugar al clásico Solitario, solo tienes que buscar su nombre en Google y te aparecerá la opción para jugar directamente desde el navegador, con niveles de dificultad fácil y difícil.

Solitario, el juego que está disponible en Google. (Pantallazo)

Flip a Coin

Si necesitas echar algo a suertes y no tienes una moneda a mano, simplemente escribe Flip a Coin en Google. El buscador lanzará una moneda virtual y te dirá si ha salido cara o cruz.

The Answer to Life, the Universe, and Everything

Si buscas la frase “The Answer to Life, the Universe, and Everything” en Google, la calculadora te mostrará el número 42. Se trata de una referencia a la novela de culto La Guía del Autoestopista Galáctico, donde una súpercomputadora determina que la respuesta a la vida es, simplemente, 42.

Google Earth Flight Simulator

Este truco requiere tener instalado Google Earth. Una vez dentro del programa, ve a Herramientas > Entrar en simulador de vuelo y podrás pilotar un avión sobre cualquier parte del mundo con gráficos en 3D.

Activa un diseño pirata, oscuro o de estilo hacker con "Google Pirate", "Google Black" o "Google l33t". (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Google Black, Pirate y Hacker

Si te has cansado del diseño habitual del buscador, prueba con algunas de sus versiones alternativas:

Escribe Google Black y selecciona Voy a tener suerte para activar un diseño en negro. Si te gusta el estilo pirata, busca Google Pirate y verás el buscador con textos en jerga pirata. Para darle un toque de hacker, escribe Google l33t y el buscador cambiará su apariencia para parecer un sitio de programación.

Harlem Shake en YouTube

Si buscas Do the Harlem Shake en YouTube y presionas Enter, verás cómo los resultados empiezan a moverse y hacer su propia versión del famoso baile viral de 2013.