No elimines fotos y archivos de Google: esta solución recupera el almacenamiento sin medidas extremas

Alcanzar el límite de 15 GB gratuitos en Google Drive, Gmail y Google Fotos es común entre los usuarios. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Alcanzar el límite de almacenamiento de 15 GB gratuitos de Google Drive, Gmail y Google Fotos es común entre muchos usuarios, y una de las soluciones es eliminar contenido, lo que requiere un largo proceso. Una forma de acabar con este problema es aprovechar una herramienta de la empresa que nos permite recuperar espacio en poco tiempo, se trata de Google Takeout.

Esta función, que en principio fue pensada para hacer copias de seguridad de los datos de los servicios de Google, también se ha convertido en un recurso esencial para liberar espacio en las cuentas sin perder información valiosa. A continuación te explicamos cómo funciona y cómo puedes utilizarla de manera efectiva.

Qué es Google Takeout y para qué sirve

Google Takeout es una herramienta gratuita proporcionada por Google que permite a los usuarios exportar una copia de todos los datos almacenados en los servicios de la empresa, como Gmail, Google Drive, Google Fotos, entre otros. Su función principal es facilitar la descarga y la transferencia de datos, pero también resulta muy útil cuando se busca liberar espacio en una cuenta sin perder información.

Google Takeout permite liberar espacio sin perder información valiosa en las cuentas de Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante destacar que Takeout no solo realiza una copia de seguridad de los archivos, sino que también te da la opción de seleccionar cuáles son los datos que quieres guardar, permitiendo personalizar las copias.

Así, puedes elegir exportar solo aquellos archivos de Google Drive, los correos electrónicos más importantes de Gmail o las fotos y videos que consideres esenciales, todo en formatos accesibles y comprimidos.

Cómo usar Google Takeout para liberar espacio

Para liberar espacio de tu cuenta de Google, lo primero es entender cómo funciona Google Takeout. A continuación, detallamos los pasos para usar esta herramienta de manera efectiva.

Ingresar a Google Takeout con tu cuenta de Google. Una vez dentro, te mostrará una lista de todos los servicios de Google que contienen datos almacenados.

Una vez en Google Takeout, podrás elegir qué servicios de Google deseas incluir en la copia de seguridad. Esto te permitirá seleccionar solo los archivos que realmente necesitas, ya sea de Gmail, Google Drive, Google Fotos, YouTube, Google Calendar, entre otros. Si solo quieres liberar espacio en Drive, por ejemplo, puedes elegir desmarcar las opciones de otros servicios.

Gmail comparte el almacenamiento con Drive y Fotos, por eso se debe saber gestionar. (Infobae)

Google Takeout ofrece diferentes opciones de formato para las descargas. Por ejemplo, los correos de Gmail se pueden exportar en formato MBOX, que es fácilmente accesible para otras plataformas de correo. Los archivos de Drive pueden descargarse como archivos ZIP, y las fotos y videos se descargan en formatos JPEG o MP4.

Aunque la principal función de Takeout es permitir la descarga de los datos, también puedes optar por recibir los archivos exportados en formato comprimido (ZIP) o en múltiples archivos si los datos son muy grandes. Además , puedes elegir la frecuencia con la que deseas realizar estas exportaciones, ya sea de forma única o programada.

Después de elegir los datos y el formato, Google comenzará a procesar la solicitud de exportación. Este proceso puede llevar desde unos minutos hasta varios días, dependiendo de la cantidad de datos que hayas seleccionado. Una vez completado, recibirás un correo electrónico con un enlace para descargar los archivos comprimidos. Estos archivos contendrán una copia exacta de los datos seleccionados.

Una vez tengas la copia de seguridad en tu computador o en un disco duro, el paso final será eliminar el contenido de Google Fotos y Drive. De esta manera, la cuenta de Google recuperará espacio de almacenamiento y no tendrás que pagar ninguna suscripción.

Google Takeout permite seleccionar qué datos exportar para ahorrar espacio de almacenamiento. (GOOGLE BLOG)

El uso de Google Takeout es esencial no solo para liberar espacio, sino también para asegurarte de que no pierdas información importante al eliminar archivos. A menudo, tendemos a acumular una gran cantidad de datos, muchos de los cuales no son esenciales, pero que por alguna razón preferimos no eliminar.

Con Takeout, puedes mantener una copia de todo lo relevante, sin preocuparte por perder datos valiosos. Además, ofrece una forma sencilla de realizar copias de seguridad, es recomendable usarlo periódicamente como parte de una buena práctica de gestión de datos.