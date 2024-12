Glosario de tecnología: qué significa ¿Quién inventó el barco?

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

¿Quién inventó el barco?

Probablemente uno de los transportes a los que más se ha sacado provecho, siendo de utilidad para trasladar personas, mercancía y ser usado como nave de guerra. No obstante no tiene un creador oficial, ya que su antigüedad data de unos 11.000 años en la historia.

De igual forma es importante mencionar que el primer creador de un barco con motor de vapor fue el estadounidense John Fitch en el año 1791.

Origen del barco

El registro más antiguo que se tiene de un barco fue uno diseñado por los egipcios. La nave está grabada en piedra, donde se demuestra que fue utilizada por dichas civilizaciones.

Estas naves eran de vela o de remo y su principal trayectoría era la del río Nilo. Su objetivo era el de trasladar tanto piedras como troncos para la creación de las pirámides.

De igual forma, también se encontraron registros sobre embarcaciones de la isla griega «Creta». De hecho se dice que fueron las primeras embarcaciones para navegar por el mar.

Tiempos después, en la Edad Media, los vikingos llegaron a construir barcos más fuertes. Entre estos podemos encontrar el «drakkar», el que solía ser usado para combate.

Todos estos barcos fueron el origen y el motivo de inspiración para que muchos años después crearan la primer prototipo de un barco de vapor

Evolución del barco

Un barco tiene actualmente 3 objetivos principales: transportar personas, transportar mercancía y ser utilizado como nave de guerra. A partir de allí han surgido una gran variedad de modelos, todo depende de su objetivo.

Como ya mencionamos, los barcos desde épocas antiguas se dirigían por medio de velas y remos. Estas herramientas se fueron perfeccionando con el tiempo, creando increíbles diseños de la época como el barco «Clipper».

Todos estos barcos fueron el inicio de los barcos de motor, los cuales se instalaron en el año 1787 de mano de Fitch.

Este barco contenía un mecanismo de engranaje que se movía por un sistema de vapor. No obstante su creación no fue tan exitosa y no se siguieron creando barcos de este tipo hasta que en 1807 el ingeniero e inventor Robert Fulton construyó el primer barco de vapor comercial, siendo un éxito total.

Luego de ello los barcos de vapor se siguieron perfeccionando y hoy en día se emplean otros combustibles como el gasoil e incluso la energía nuclear. Además, podemos encontrar barcos de todo tipo, desde un pequeño buque de pesca hasta un trasatlántico.

