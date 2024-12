Dan Da Dan, Ranma 1/2 y los animes más populares para ver este fin de semana

Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

En los últimos años los seguidores del anime han tenido mayor accesibilidad a todo tipo de series gracias a la llegada de las plataformas de streaming que han apostado por integrar diferentes títulos a sus catálogos. Las producciones japonesas lograron captar la atención de los espectadores de occidente gracias a las fabulosas historias que relatan.

La industria del anime ha crecido a pasos agigantados y cada año se producen una gran cantidad de series y por temporada se transmiten un lote de historias que están dispuestas a luchar en los rankings de las más populares. Crunchyroll es una de las plataformas que se dedica exclusivamente a impulsar estas series y en su sitio web cuenta con un amplio listado de títulos para todo tipo de público.

Cada semana se publican los capítulos de las series que están en emisión, con subtítulos en diferentes idiomas y en el mejor de los casos algunas producciones cuentan con doblaje al español, sin embargo, en estos casos los episodios se publican un poco más tarde.

Si quieres adentrarte en el mundo de estas producciones japonesas o no tienes nada que ver este fin de semana y quieres descubrir una nueva serie, te recomendamos los animes más vistos esta semana en la plataforma.

Lista de animes

1.- DAN DA DAN

Dan Da Dan se mantiene dominando los rankings de esta temporada (Cortesía Crunchyroll)

Cuando Momo, una estudiante de preparatoria de una familia de médiums espirituales, conoce a su compañero de clase Okarun, un friki del ocultismo, discuten: Momo cree en los fantasmas pero no en los extraterrestres, y Okarun cree en los extraterrestres pero no en los fantasmas. Cuando resulta que ambos fenómenos son reales, en Momo surge un poder oculto y en Okarun el poder de una maldición. Juntos, deberán desafiar a las fuerzas paranormales que amenazan su mundo.

2.- Ranma1/2 (2024)

El popular manga estrena nueva serie (Netflix)

Los padres de los protagonistas pactan que los jóvenes contraigan matrimonio y ellos siguen la voluntad de sus padres en contra de sus deseos. Ranma tiene 16 años y toda su vida se ha entrenado en las artes marciales para ser experto. Durante uno de sus entrenamientos, sufre un accidente que le lleva a caer en una fosa encantada en Jusenkyo y que cambiará su vida para siempre con una maldición.

Ahora, el joven se convierte en mujer cada vez que tiene contacto con agua fría y, para volver a ser hombre, necesita agua caliente. Esto sumado a su matrimonio con la joven Akane, pondrá a prueba a Ranma.

3.- Blue Box

Taiki Inomata es un chico que asiste al Colegio Privado Eimei —una potencia en el deporte— y decide unirse al equipo de bádminton. Todas sus mañanas entrena junto con la chica que le gusta, Chinatsu Kano, quien es la nueva estrella del baloncesto y es mayor que él. Un día, su relación da un giro inesperado…, y así comienza esta nueva serie de amor, deportes y adolescencia

4.- Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon? V: Goddess of Fertility Arc

Basada en la novela ligera del mismo nombre, escrita por Fujino Omori e ilustrada por Suzuhito Yasuda, Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka se ubica en el mundo de Orario, donde los aventureros se unen y buscan tesoros en un laberinto bajo tierra llamado Dungeon. Sin embargo, para Bell Cranel, la fama y las riquezas son algo secundario a lo que de ver- dad quiere encontrar: chicas. ¡Aunque pronto se dará cuenta que cualquier cosa puede suceder en el Dungeon y él terminará siendo la damisela en apuros!

5.- You are Ms. Servant

(Cortesía Crunchyroll)

Hitoyoshi es un estudiante de preparatoria que vive solo y al que un día tocan a su puerta. Al abrirla, se encuentra con una extraña chica que se ofrece para ser su criada. Tiene un precioso pelo negro, unos modales elegantes y... un oscuro pasado como asesina. Pero, a pesar de su mortífero pasado y de su falta de habilidades domésticas, Hitoyoshi la acepta. A medida que se adapta a su nueva vida, comienza a experimentar emociones que nunca antes había sentido...

6.- Seirei Gensouki: Spirit Chronicles S2

Su vida pasada y su vida actual se cruzan, ¡pues un joven con recuerdos de dos vidas se enfrenta a su destino! Tras morir su madre asesinada cuando él era muy pequeño, el huérfano Rio tuvo que luchar por sobrevivir en los suburbios. Un día recupera los recuerdos de Haruto Amakawa, quien murió en un accidente cuando soñaba con reunirse con una amistad de la infancia, y es entonces cuando descubre que tras la reencarnación acabó en un mundo de magia y espada.

7.- BLEACH: Thousand-Year Blood War - The Conflict -

La Guerra Sangrienta de los Mil Años, es una guerra que tiene lugar entre el Gotei 13 y el Wandenreich luego de que se desataran incidentes inusuales en el Mundo Humano y el Distrito Rukon, mientras que Ichigo Kurosaki y sus amigos se enteran de que Wandenreich conquista Hueco Mundo y se disponen a ayudar a sus amigos allí. Aprovechando esta oportunidad, Yhwach lanza una invasión a gran escala hacia el Seireitei.

8.- Tying the Knot with an Amagami Sister

Uryu Kamihate es un estudiante de secundaria que espera matricularse en la facultad de medicina de la Universidad de Kioto. El sacerdote jefe del santuario Amagami le da un hogar y le dice que debe casarse con una de las tres jóvenes hermanas sacerdotisa del templo, Yae, Yuna o Asahi, si quiere seguir viviendo en el santuario Amagami y heredarlo algún día. Kamihate tendrá que conquistar a una de las jóvenes en esta historia de romance, amistad y diversión.

9.- TsumaSho

Keisuke Niijima vive afligido desde que su mujer, Takae, falleció diez años atrás. Pero cuando una niña le visita diciendo ser Takae reencarnada, Keisuke y su hija Mai viven un reencuentro milagroso. A medida que la niña revela detalles íntimos que solo ellos podrían conocer, la familia Niijima comienza a sanar lentamente, redescubriendo el amor y la calidez de la forma más inesperada.

10.- Orb: On the Movements of the Earth

Luego de aprender enseñanzas heréticas sobre la Tierra y el Sol, un niño prodigio busca las investigaciones ocultas de su maestro mientras evade a la Inquisición.

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La demanda de anime a nivel global

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los estudios de animación se han convertido en el foco de atención en los últimos años ante la gran cantidad de producciones que realizan cada año por la demanda internacional de nuevas series.

De acuerdo con un reporte de Parrot Analytics, empresa enfocada en el estudio de los medios de comunicación, la pandemia de coronavirus significó un boom en el consumo de estas animaciones. Entre mayo de 2020 y abril de 2021 el consumo de estas series incrementó en diferentes países del mundo, principalmente en Estados Unidos, Brasil y Canadá.

En el mismo estudio se reportó que México es el país de América Latina que registró un mayor aumento en la audiencia del anime. La demanda a nivel global de nuevas animaciones ha superado el contenido disponible en las plataformas esto orilló a las plataformas de streaming a apostar por producciones propias.

El proceso de producción de una serie es largo y tarda aproximadamente dos años en promedio, es por esta razón que la continuidad de las nueve series suelen tardar más que en otro tipo de contenido.