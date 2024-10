Tu Mac no está en peligro: No te dejes engañar por estas falsas alertas de virus

Es probable que se trate de scareware, una técnica que busca cundir pánico en los usuarios con alertas falsas de virus. (Apple)

Si recibes notificaciones constantes en tu Mac sobre un supuesto virus, no debes alarmarte, ya que es fácil eliminarlas desde los ajustes de Safari. ¿Por qué Safari? Porque es probable que hayas sido víctima de scareware.

Se trata de una técnica utilizada, generalmente, por sitios web de dudosa reputación, como aquellos que ofrecen películas ilegales. Esto ocurre cuando haces clic en una ventana emergente para reproducir un video, pero en lugar de iniciar la reproducción, sin saberlo, otorgas permisos al sitio para enviar notificaciones a tu computadora.

Cómo quitar las falsas alertas de virus en Mac

Es clave dirigirse a los ajustes de Safari para levantar permisos de notificaciones.

Abrir Safari. Hacer clic en el menú Safari y luego en ‘Ajustes’. Ir a ‘Sitios Web’. Dirigirse a ‘Notificaciones’. Se mostrará una lista de sitios web que han solicitado permiso para enviar notificaciones. Para rechazar las solicitudes de aquellos sitios que no resulten confiables o que no se reconozcan, se debe utilizar el menú desplegable junto a cada uno y seleccionar la opción de denegar el permiso. Seleccionar esos mismos sitios y hacer clic en ‘Eliminar’ para borrarlos del sistema.

Este procedimiento permite a los usuarios evitar que sitios web molestos envíen notificaciones con alertas de virus falsas.

Esta técnica se caracteriza por enviar con constancia alertas falsas de virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué me llegan notificaciones de virus falsa

Un ejemplo práctico de cómo llegan notificaciones de virus falsas a un Mac ocurre cuando el usuario visita un sitio web de transmisión gratuita de películas o series.

Al acceder a la página, se abre una ventana emergente que simula ser una alerta de seguridad de macOS. Esta notificación advierte de una supuesta infección por virus, indicando que el sistema está en riesgo.

El mensaje puede incluir frases como “Tu Mac está infectado” o “Se han detectado múltiples virus” y ofrece un enlace para descargar una “herramienta de limpieza” o antivirus.

Si el usuario, preocupado por la alerta, hace clic en el enlace, es redirigido a una página fraudulenta que le solicita descargar un programa supuestamente legítimo. En realidad, este software suele ser malware, diseñado para recopilar datos personales o mostrar más publicidad intrusiva.

Esta técnica habilita ventanas emergentes supuestamente legitimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ocasiones también puede que active los permisos de notificaciones del Mac para que cada ciertos envíe supuestos anuncios de virus.

Este tipo de scareware no es un fallo de seguridad en el sistema de Mac, sino un intento de engaño que depende de que el usuario crea en la falsa alerta y actúe en consecuencia. Para evitarlo, es recomendable cerrar la ventana emergente y no descargar software de fuentes no oficiales.

Qué es scareware

Scareware es un tipo de software malicioso que utiliza tácticas de miedo para engañar a los usuarios y hacer que realicen acciones no deseadas, como descargar programas, comprar productos innecesarios o proporcionar información personal.

El término proviene de la combinación de las palabras en inglés “scare” (asustar) y “software”, ya que su objetivo principal es generar pánico mediante alertas falsas de seguridad.

El scareware hace que los usuarios se sientan amenazados falsamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo general, el scareware aparece en forma de ventanas emergentes o notificaciones que advierten al usuario sobre supuestas amenazas en su dispositivo, como virus, malware o fallos de seguridad inexistentes.

Estos mensajes parecen legítimos y suelen imitar el estilo de las alertas del sistema operativo o de software antivirus reconocidos. Cuando el usuario, preocupado, sigue las instrucciones de la alerta, puede terminar descargando software malicioso, suscribiéndose a servicios innecesarios o proporcionando información personal o financiera.

Cómo evitar caer en scareware

Para evitar caer en scareware, se recomienda navegar solo en sitios web confiables y no hacer clic en ventanas emergentes sospechosas. Es importante utilizar bloqueadores de anuncios y ventanas emergentes, así como evitar otorgar permisos a sitios desconocidos.

Además, se debe descargar software únicamente desde fuentes oficiales, como la App Store, y revisar las configuraciones del navegador, especialmente las notificaciones, para evitar alertas engañosas que comprometan el dispositivo.