Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

La industria del anime que tiene su origen en Japón ha estado presente en diferentes partes del mundo desde hace varias décadas. Títulos como Astroboy, Mazinger Z, Meteoro y Heidi fueron la cabeza de lanza para entrar en varios mercados y abrieron el camino para las siguientes producciones.

Estas producciones animadas lograron ganar espectadores en occidente y cada década surgieron títulos que marcaron a una generación. En los últimos años las plataformas de streaming han apostado por este tipo de series, una de ellas es Crunchyroll cuyo catálogo está conformado en su mayoría por anime.

Cada semana se publican diferentes episodios de las series que están en transmisión en Japón y además cuenta con diferentes títulos históricos que marcaron a diferentes generaciones. Por estos motivos te compartimos la lista de las producciones más vistas que puedes ver este fin de semana.

Ranking animes

1.- Makeine: Too Many Losing Heroines!

Chicas que no lograron conquistar los corazones de las personas que les gustaban: protagonistas perdedoras, es decir, “Makeines”. Anna Yanami, una chica que adora la comida y la clásica amiga de la infancia. Lemon Yakishio, una chica repleta de energía y muy divertida. Chika Komari, una chica tímida y asustadiza. ¡Una refrescante historia de juventud que nos muestra el lado perdedor del amor con unas protagonistas algo cuestionables! ¡Pierdan y brillen, chicas!

2.- Days with My Stepsister

Yuta Asamura comienza a compartir días con su hermanastra después de que su papá se casó de nuevo (Facebook Crunchyroll)

Cuando su padre se casa de nuevo, Yuta Asamura comienza a compartir techo con su nueva hermanastra, Saki Ayase, quien es la chica más linda de todo su curso. Estando ambos muy afectados por los recientes divorcios de sus padres, prometen mantener cierta distancia. Sin embargo, lo que comienza siendo respeto, pronto se convierte en algo más gracias a las experiencias que comparten. ¿Es admiración, amor filial o algo más?

3.- Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian

Alisa es una princesa solitaria de la Academia Privada Serien que posee una belleza medio rusa con el pelo plateado (Facebook Crunchyroll)

Alya es una estudiante recién transferida que disfruta de tener buenas calificaciones y mucha popularidad en su nueva preparatoria, aunque lo habitual es que luzca muy fría. No suele hablar nunca con un compañero de clase muy estudioso llamado Kuza Masachika, y cuando lo hace, es para decirle algún halago en ruso. Lo que ella no sabe es que Kuze entiende el ruso, aunque hace ver que no. ¡Comprobemos hasta dónde llega esta curiosa historia de amor!

4.- OSHI NO KO S2

Oshi no Ko (Crunchyroll)

Impulsado por la venganza, Aqua se adentra en el mundo del espectáculo junto a su hermana gemela, Ruby. Mientras Ruby sigue los pasos de su madre para convertirse en una ídolo, Aqua se une a una famosa compañía de teatro con la esperanza de descubrir pistas sobre la identidad de su padre.

5.- Wistoria: Wand and Sword

Will es un chico muy trabajador que se inscribe en una academia de magia con la esperanza de convertirse en un gran hechicero. Por desgracia, su plan tiene un fallo crítico: que no tiene la habilidad de usar magia. Las miradas de desprecio de sus compañeros e instructores hacen que Will se desanime en ocasiones, pero sigue adelante con una fuerza de voluntad inquebrantable. No puede usar una varita, pero puede blandir su espada en su intento por llegar a lo más alto de un mundo dominado por la magia. Solo tiene que creer en sus propios puntos fuertes y recordar la promesa que le hizo a alguien muy importante para él...

6.- Pseudo Harem

Eiji Kitahama se une un club de teatro soñando con tener una historia como en sus mangas favoritos (Facebook Crunchyroll)

Eiji Kitahama se une al club de teatro soñando con tener un harén como los de su manga favorito. Rin Nanakura, una chica de un curso inferior, se enamora de Eiji y va cambiando de personalidad hasta encontrar una que enamore al chico. Eso sí, haga lo que haga, hay algo que no cambia: que cada vez está más enamorada de Eiji. ¿Conseguirá decirle la verdad y ser ella misma?

7.- 2.5 Dimensional Seduction

Okumura, presidente del club de manga de su escuela, prefiere al personaje 2D Liliel a las chicas reales. Cuando Ririsa, una entusiasta del cosplay y fan de Lilliel, se une al club y le pide a Okumura que sea su fotógrafa, la línea entre 2D y 3D se difumina.

8.- The Elusive Samurai

Año 1333, el shogunato de Kamakura se desmorona. Ashikaga Takauji, uno de los vasallos de confianza del shogunato, lo traiciona y organiza una rebelión. Hojo Tokiyuki, heredero legítimo, logra huir de la masacre junto a un sacerdote sintoista llamado Suwa Yorisige y llega hasta Kamakura. Tokiyuki, convertido en fugitivo para poder seguir con vida, pone en marcha un plan para recuperar lo que le corresponde por derecho.

9.- SHOSHIMIN: How to become Ordinary

Kobato decide convertirse en un ciudadano honrado tras vivir una dura experiencia conocida como “trabajo de sabiduría”. Hace un pacto con Osanai, una compañera de clase con el mismo objetivo, y su plan es empezar la preparatoria de forma que tengan una vida tranquila. Sin embargo, sin saber por qué, a su alrededor no dejan de producirse hechos inexplicables y desastres. ¿Podrán Kobato y Osanai llevar las vidas tranquilas y pacíficas que tanto desean?

10.- My Deer Friend Nokotan

Koshi Torako, una estudiante de preparatoria, siente que algo frío le roza la cara. Al mirar hacia arriba ve a una chica cuya cornamenta se atoró en unos cables eléctricos. Ayudar a Shinakono, una chica venado muy peculiar, hace que la vida de Torako, una estudiante modélica (en apariencia únicamente) se salga de control. ¡Así comienza la historia de esta chica (antigua delincuente) y otra más (¿un venado?) en esta aventura de chica conoce venado!

*Algunos de los títulos que aparecen este ranking no están disponible para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La industria del anime

La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los estudios de animación se han convertido en el foco de atención en los últimos años ante la gran cantidad de producciones que realizan cada año por la demanda internacional de nuevas series.

De acuerdo con un reporte de Parrot Analytics, empresa enfocada en el estudio de los medios de comunicación, la pandemia de coronavirus significó un boom en el consumo de estas animaciones. Entre mayo de 2020 y abril de 2021 el consumo de estas series incrementó en diferentes países del mundo, principalmente en Estados Unidos, Brasil y Canadá.

En el mismo estudio se reportó que México es el país de América Latina que registró un mayor aumento en la audiencia del anime. La demanda a nivel global de nuevas animaciones ha superado el contenido disponible en las plataformas esto orilló a las plataformas de streaming a apostar por producciones propias.

El proceso de producción de una serie es largo y tarda aproximadamente dos años en promedio, es por esta razón que la continuidad de las nueve series suelen tardar más que en otro tipo de contenido.