Glosario de tecnología: qué significa Alias de correo electrónico

La tecnología es parte fundamental de nuestras vidas y que en los próximos años seguirá aumentando su influencia en las actividades que realizamos a diario, por lo que todos tendremos que seguir creciendo a su par.

La pandemia de COVID-19 dejó más que claro que había personas que no estaban preparadas para el internet de las cosas, ya que a muchas les parecían ajenas. Rápidamente tuvieron que ponerse al corriente para no quedar atrás y mantener el contacto con las actividades y personas que tuvieron que dejar de ver físicamente.

La tecnología seguirá influenciando nuestra vida cotidiana, por lo que es importante no bajar la guardia y seguir ampliando nuestro conocimiento en términos como espacio en la nube, metaverso, USB, criptomonedas, entre otros.

Qué es Alias de correo electrónico

Un alias de correo electrónico es una dirección de correo electrónico alternativa que puedes usar para enviar o recibir correos electrónicos.

Puedes agregar o quitar alias de correo electrónico en cualquier momento y puedes configurar alias para que se reenvíen a otra dirección de correo electrónico.

Entonces, ¿podríamos decir que un alias de correo electrónico es igual que tener un correo normal?

No exactamente. Los alias de correo electrónico no son cuentas de correo electrónico independientes y no pueden ser usadas para iniciar sesión. En su lugar, deben ser configurados para que reenvíen mensajes a otra cuenta de correo electrónico.

¿Para qué sirve un alias de correo electrónico?

Hay muchas razones por las que alguien podría usar un alias de correo electrónico. Algunas personas usan alias para proteger su dirección de correo electrónico real. Mientras que otras pueden usarlos para crear una dirección de correo electrónico más profesional o más fácil de recordar.

Al final de este artículo veremos algunos ejemplos, pero antes veamos sus ventajas y desventajas.

Ventajas y desventajas de un alias de correo

Una de las principales ventajas de usar un alias de correo electrónico es que puede proteger tu dirección de correo electrónico real. Si solo compartes tu alias de correo electrónico, es menos probable que tu dirección de correo electrónico real sea robada o utilizada para el spam.

Otra ventaja es que puedes configurar un alias para que reenvíe mensajes a múltiples cuentas de correo electrónico, lo que puede ser útil si estás usando una cuenta de correo electrónico personal y una cuenta de correo electrónico profesional.

Una desventaja de usar alias de correo electrónico es que no puedes iniciar sesión directamente en ellos. En su lugar, deben ser configurados para que reenvíen mensajes a otra cuenta de correo electrónico. Esto significa que no puedes leer o responder a mensajes directamente desde un alias.

¿Qué tipos de alias de correo electrónico existen? Ejemplos

Existen dos tipos principales de alias de correo electrónico: alias de correo electrónico personalizados y alias de correo electrónico genéricos.

Alias de correo electrónico personalizados son alias de correo electrónico que se han creado específicamente para una persona o una empresa. Por ejemplo, una empresa podría crear un alias de correo electrónico personalizado como «ventas@ejemplo.com» para que sus clientes puedan ponerse en contacto con el departamento de ventas.

Alias de correo electrónico genéricos son alias de correo electrónico que no están asociados a una persona o empresa en particular. Por ejemplo, «info@ejemplo.com» podría ser un alias de correo electrónico genérico que reenvía mensajes a la cuenta de correo electrónico de una persona u organización.

La tecnología y la vida

A pesar de que la tecnología se encuentra en todos los ámbitos de la vida, es posible que haya personas que aún no sepan usarla o no sepan actuar adecuadamente frente algunas situaciones; sin embargo, la mejor manera de seguir así, es aprender más para estar mejor preparado.

Por ejemplo, solo una persona que sabe distinguir el phishing puede evitar ser víctima de un fraude y alertar a otros en caso de notar algo anormal en los sitios que visita.