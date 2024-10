Nintendo tendrá su propio despertador: podrás despertarte con la música de Mario Bros

El reloj contará con sensores de movimiento para detectar a los usuarios.

Nintendo ha sorprendido a sus seguidores con el anuncio de un nuevo dispositivo que va más allá de los videojuegos: Alarmo, un reloj despertador interactivo que promete hacer del momento de despertar una experiencia lúdica.

Este dispositivo, bautizado como Nintendo Sound Clock Alarmo, incorpora sonidos, personajes y escenas de juegos icónicos para motivar a los usuarios a levantarse con energía y buen ánimo. Por lo que será posible despertarse con música de Mario Bros o de The Legend o Zelda.

Cómo es el reloj despertador de Nintendo

El Nintendo Sound Clock Alarmo no es un despertador común y corriente. El dispositivo se destaca por su capacidad para sincronizar sonidos y animaciones inspiradas en franquicias populares de Nintendo, como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure. Los usuarios pueden elegir entre 35 escenas diferentes, cada una diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva única al momento de despertar.

El dispositivo tendrá la capacidad de reconocer cuándo el usuario se levante y generar sonidos al respecto. (Nintendo)

Una de las principales características es su sensor de movimiento, que le permite detectar cuando el usuario se mueve en la cama. Gracias a esta función, se pueden realizar gestos para posponer la alarma, reducir el volumen o apagarla simplemente al levantarse. Además, el reloj registra los movimientos del usuario durante el sueño, proporcionando datos sobre el tiempo que pasa en la cama y el nivel de actividad mientras duerme.

Alarmo también cuenta con un modo personalizable que permite elegir entre dos configuraciones de alarma: el Modo Suave, que mantiene una intensidad constante, y el Modo Gradual, que incrementa la intensidad del sonido a medida que el usuario permanece en la cama. De esta forma, el despertador se adapta a las preferencias personales, ofreciendo una experiencia más dinámica o más relajada según lo deseado.

Para utilizarlo, el usuario debe seleccionar un título de Nintendo, elegir una escena y establecer la hora de la alarma. Al llegar el momento de despertar, se activan los sonidos y la música característicos de la escena elegida, brindando una experiencia envolvente que transporta al usuario al mundo de su videojuego favorito.

El dispositivo tendrá la capacidad de reconocer cuándo el usuario se levante y generar sonidos al respecto. (Nintendo)

Poco después de que la alarma comience a sonar, aparece en pantalla un personaje o elemento del juego seleccionado, el cual interactúa con el usuario. Al mover el cuerpo o agitar la mano, el dispositivo responde reproduciendo sonidos adicionales, como el sonido de monedas o efectos especiales reconocibles.

El reloj continúa sonando con una combinación de sonidos suaves y más intensos si el usuario decide permanecer en la cama. En caso de que el tiempo se prolongue, Alarmo aumenta la intensidad del sonido y aparece un personaje más “persuasivo” en pantalla para motivar al usuario a levantarse. Cuando finalmente lo hace, la alarma se detiene y el dispositivo reproduce una fanfarria de victoria para celebrar el logro, como si el usuario hubiera completado un nivel en un videojuego.

El dispositivo también incluye una función para emitir un sonido temático cada hora, así como “Sleepy Sounds”, sonidos relajantes que ayudan a conciliar el sueño, permitiendo que el usuario cree un ambiente tranquilo antes de dormir.

Otra de las características destacadas es su capacidad para monitorear el sueño. El dispositivo registra cuánto tiempo pasa el usuario en la cama y cuánto se mueve durante la noche, proporcionando estadísticas que pueden ser útiles para aquellos interesados en mejorar su salud del sueño. Esta funcionalidad convierte al despertador en una herramienta no solo de entretenimiento, sino también de bienestar personal.

El dispositivo tendrá la capacidad de reconocer cuándo el usuario se levante y generar sonidos al respecto. (Nintendo)

En el momento de su lanzamiento, Alarmo incluye 35 escenas de juegos populares de Nintendo, pero la compañía ya ha prometido que se añadirán más opciones mediante actualizaciones gratuitas. Para acceder a estas nuevas escenas y sonidos, el dispositivo se puede conectar a internet mediante su Wi-Fi integrado, lo que permite descargar contenido adicional y actualizaciones conforme estén disponibles.

Entre los títulos que podrían añadirse en el futuro se encuentran otros clásicos como Mario Kart 8 Deluxe y Animal Crossing: New Horizons.

Cómo tener el despertador de Nintendo

Alarmo estará disponible en tiendas minoristas a partir de enero de 2025 en Estados Unidos, Canadá y Europa, con un precio sugerido de 99,99 dólares. Sin embargo, los suscriptores de Nintendo Switch Online en Estados Unidos y Canadá ya pueden adquirirlo de forma anticipada a través de la My Nintendo Store o en la tienda física Nintendo New York.

En Europa, la venta anticipada comenzará una semana después del anuncio oficial, con la posibilidad de que el precio se mantenga en 99,99 euros, siguiendo la práctica habitual de equiparar el dólar al euro en este tipo de productos.