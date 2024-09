Minecraft, Roblox y Among Us, los videojuegos que más ataques reciben: Cómo proteger a los niños

Minecraft es el videojuego más popular entre los ciberdelincuentes. (foto: Nintendo)

Minecraft, Roblox y Among Us han conquistado a millones de niños y adolescentes en todo el mundo, pero su popularidad no ha pasado desapercibida para los ciberdelincuentes.

Estos juegos, que permiten interacción en línea y la descarga de contenido adicional como mods y skins, son un campo atractivo para estafadores que buscan aprovechar la falta de conocimientos de ciberseguridad entre los jugadores más jóvenes.

Desde sitios falsos que prometen regalos hasta archivos maliciosos disfrazados de mejoras del juego, los atacantes están constantemente acechando, utilizando tácticas sofisticadas para infiltrarse en los dispositivos de estos usuarios desprevenidos.

Es crucial que los padres y tutores estén al tanto de estas amenazas y eduquen a los menores sobre cómo identificar y evitar estos peligros mientras disfrutan de sus videojuegos favoritos.

Roblox es el segundo juego con más intentos de ataques. (Roblox)

Cuáles son videojuegos más intentos de ataque

Según un informe de Kaspersky, entre julio de 2023 y julio de 2024, varios videojuegos fueron objeto de intentos de ataque por parte de ciberdelincuentes. A continuación, se presenta un listado con los títulos más atacados durante este periodo, encabezado por populares juegos como Minecraft y Roblox, que registraron millones de intentos de ataque.

Minecraft: 3.094.057 Roblox: 1.649.745 Among Us: 945.571 Brawl Stars: 309.554 Five Nights at Freddy’s: 219.033 Fortnite: 165.859 Angry Birds: 66.754 The Legend of Zelda: 33.774 Toca Life World: 28.360 Valorant: 28.119 Mario Kart: 14.682 Subway Surfers: 14.254 Overwatch 2: 9.076 Animal Crossing: 8.262 Apex Legends: 8.133

Angry Birds sigue siendo popular entre los niños. (Google Play Store)

Cómo los ciberdelincuentes atacan estos videojuegos

Los ciberdelincuentes cambian su estrategia de acuerdo con el juego.

Minecraft : Los atacantes aprovechan mods o trampas falsas que descargan malware, como troyanos o virus que pueden robar datos.

Roblox : Las estafas a menudo implican sitios falsos que prometen monedas o Robux gratis, llevando a los jugadores a entregar sus credenciales.

Among Us : Se usan aplicaciones que prometen skins gratis, pero que realmente instalan spyware o roban datos personales.

Brawl Stars: Falsas ofertas de gemas gratis a cambio de información personal o detalles de pago, logrando así estafas económicas.

Los atacantes se dirigen especialmente a los jóvenes debido a su inexperiencia en detectar estos engaños, explotando su deseo por objetos o ventajas en el juego.

Among Us es uno de los juegos más populares entre los menores de edad. (Among Us)

Como los jugadores más jóvenes aún no tienen acceso a sus propios métodos de pago, suelen recurrir a las tarjetas bancarias de sus padres para realizar compras dentro de los videojuegos o en sitios de terceros.

Los niños, al no ser conscientes de los peligros, ingresan los números de las tarjetas de sus padres sin sospechar que están proporcionando información financiera valiosa a estafadores. Estos datos pueden ser utilizados para realizar compras no autorizadas o incluso venderse en mercados clandestinos, lo que genera pérdidas económicas y complicaciones legales para las familias afectadas.

Cómo proteger a los niños en los videojuegos

Proteger a los menores en el entorno de los videojuegos implica enseñarles ciberseguridad desde una edad temprana. Los niños suelen ser más vulnerables a caer en trampas, como descargar mods o juegos gratuitos que ocultan malware.

Es clave que los papás se involucren en estos espacios con sus hijos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitarlo, los padres deben ayudar a los menores a crear contraseñas seguras y acostumbrarlos a usar administradores de contraseñas. Además, es vital conversar abiertamente sobre los riesgos que existen en línea, como las estafas o los fraudes dentro de los juegos, y enseñarles cómo detectarlas.

Mantenerse informado sobre las estafas más recientes en el mundo de los videojuegos también es crucial para advertir a los niños sobre los peligros específicos que podrían enfrentar. Las aplicaciones de control parental son herramientas eficaces para supervisar las actividades en línea de los menores y mantenerlos seguros tanto en el entorno digital como en el físico.

Con estas acciones, los padres y mentores pueden contribuir significativamente a que los menores disfruten de los videojuegos de manera segura y responsable.