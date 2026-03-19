Si dejas las llaves dentro del carro, esta app te salva la vida para encenderlo desde el celular

Una nueva aplicación desarrollada por Ford permite a los conductores de la marca controlar su vehículo de manera remota desde el teléfono celular, resolviendo situaciones cotidianas como el olvido de llaves dentro del auto y aportando un abanico de funciones orientadas a la comodidad, la seguridad y el mantenimiento.

Esta herramienta, pensada para la vida diaria, busca transformar la relación entre usuario y automóvil al ofrecer acceso remoto y gestión inteligente en tiempo real.

Uno de los principales atractivos es la posibilidad de abrir o cerrar las puertas a distancia. Esta función resulta útil cuando las llaves se quedan dentro del vehículo o si otra persona necesita acceder sin que el propietario esté presente. El usuario, mediante su teléfono, puede desbloquear el auto desde cualquier ubicación, eliminando la necesidad de desplazarse o de contar con un duplicado físico.

Además, la aplicación permite localizar el automóvil en tiempo real. Un mapa integrado señala la ubicación exacta y ofrece la posibilidad de activar una alarma sonora para identificarlo rápidamente en estacionamientos o ante el olvido del lugar de parqueo.

La aplicación de Ford permite controlar puertas, motor y climatización del vehículo a distancia desde el teléfono celular.

Cómo son las soluciones para el día a día y funciones remotas del app

El control remoto no se limita a las puertas. La aplicación posibilita encender el motor desde cualquier parte del mundo, siempre que el vehículo tenga acceso a una red 4G o 5G.

Esta característica resulta de gran utilidad en climas extremos. El usuario puede aclimatar el habitáculo antes de entrar, activando previamente la calefacción o el aire acondicionado, así como la temperatura del volante y los asientos.

No solo es posible el encendido inmediato: también se pueden programar horarios específicos para el arranque. Por ejemplo, una persona que sale de casa a las 8 de la mañana puede configurar su vehículo para que esté listo a esa hora cada día que lo necesite, adaptando la temperatura y asegurando que todo esté preparado antes de subirse.

La plataforma permite gestionar fácilmente varias unidades en una misma cuenta, con un máximo recomendado de diez vehículos por usuario. También es posible compartir el acceso con hasta diez personas diferentes.

Es posible encender el motor remotamente y aclimatar el habitáculo en climas extremos, ajustando la temperatura de asientos y volante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se hace el enlace entre el automovil y la aplicación

El acceso a todas estas funciones comienza con un proceso de registro intuitivo. El usuario descarga la aplicación desde App Store o Google Play, selecciona el país y crea una cuenta con datos básicos como correo electrónico, nombre y contraseña. Para quienes ya utilizan otros servicios digitales de la marca, es posible ingresar con el mismo usuario.

Por razones de protección, la aplicación solicita la creación de un PIN de cuatro dígitos, que resguarda el acceso a los comandos remotos. El siguiente paso es la vinculación del vehículo, que se realiza escaneando el número de identificación (VIN) con la cámara del celular o introduciéndolo manualmente. Una vez completado este proceso, se activan las funciones remotas y de gestión del estado del auto.

Entre las herramientas más destacadas está la posibilidad de consultar datos como el nivel de combustible en tiempo real, la presión de los neumáticos —con notificaciones automáticas si alguna llanta cae por debajo del umbral recomendado— y la vida útil del aceite.

El proceso de vinculación entre la aplicación y el automóvil incorpora medidas de seguridad adicionales. Para completar la asociación inicial, es necesario estar físicamente presente dentro del vehículo. Además del VIN, solo quien accede personalmente al habitáculo puede finalizar el enlace, lo cual previene intentos de acceso remoto no autorizados.

El sistema bloquea automáticamente cualquier intento sospechoso de vinculación desde teléfonos diferentes y solo permite añadir nuevos perfiles si el usuario principal lo autoriza.

El proceso de vinculación entre la aplicación y el auto exige estar físicamente presente y requiere el escaneo o ingreso del VIN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funciones de mantenimiento en la app

La aplicación integra opciones de programación de citas en el concesionario favorito. El usuario puede seleccionar el taller de su preferencia y agendar revisiones o servicios con pocos clics. Algunos concesionarios ofrecen servicio de recogida y entrega del vehículo en el domicilio, sin costo adicional,

El sistema también envía recordatorios automáticos basados en el uso y el comportamiento del vehículo, como alertas de mantenimiento preventivo o notificaciones ante la detección de fallos críticos. Si surge un problema grave, el equipo de soporte puede contactar al usuario de inmediato para brindar asistencia.

Una de las innovaciones es la capacidad de actualizar el software del automóvil a distancia mediante actualizaciones “over-the-air”. Así, el usuario puede recibir nuevas funciones o solucionar eventuales errores sin acudir al taller.

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