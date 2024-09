Actualiza ya WhatsApp: Ahora puedes hablar con la IA de Meta usando solo tu voz

Los usuarios se pueden comunicar con Meta AI en varios idiomas, incluyendo español e inglés. (WhatsApp / Infobae)

Meta AI, el chatbot impulsado por inteligencia artificial en WhatsApp, ha incorporado una nueva función que permite a los usuarios enviar notas de voz. Esta mejora en la interacción significa que ahora es posible comunicarse con el chatbot a través de audios, lo que amplía las posibilidades de uso y facilita la experiencia de los usuarios.

Por ejemplo, una persona puede grabar una nota de voz preguntándole al asistente sobre el clima en su ciudad o solicitar recomendaciones de atuendos adecuados según las condiciones meteorológicas.

Esta funcionalidad también incluye la capacidad de generar imágenes mediante notas de voz, haciendo que la interacción con la inteligencia artificial sea aún más dinámica. Esta actualización en WhatsApp simplifica el proceso de solicitar información o contenido visual, optimizando la comunicación entre los usuarios y la IA de Meta.

La función de editar fotos con Meta AI se está desplegando. (WhatsApp)

Por otro lado, en el evento Meta Connect 2024, se presentó una nueva funcionalidad para Meta AI en WhatsApp, que permitirá al chatbot responder mediante notas de voz. Además, los usuarios podrán escoger la voz con la que el asistente les responde.

Otro anuncio importante del evento fue la capacidad de enviar fotos al asistente de Meta AI. Esta función permitirá a los usuarios solicitar que el chatbot edite las imágenes o simplemente les ayude a comprender algún aspecto de la foto enviada.

No obstante, ambas funcionalidades aún se encuentran en fase de despliegue, por lo que es posible que no estén disponibles en todas las regiones de inmediato.

El círculo azul de WhatsApp puede generar imágenes a partir de indicaciones por voz. (WhatsApp/ Infobae)

Cómo enviarle notas de voz a Meta AI

El proceso para comunicarse con Meta AI mediante notas de voz es el siguiente:

Abrir WhatsApp en un dispositivo móvil. Pulsar el círculo azul ubicado en la parte inferior de la pantalla. Pulsar el micrófono para empezar a grabar. Soltar el ícono del micrófono para enviar la nota de voz.

Qué se puede hacer con Meta AI

Varios usuarios conocen a Meta AI como el círculo azul. (Meta)

Con Meta AI, los usuarios de WhatsApp tienen la posibilidad de realizar consultas sobre una amplia variedad de temas, que incluyen desde cocina, cultura general, hasta noticias actuales. Una de las características destacadas del chatbot es que en muchas de sus respuestas incluye enlaces a las fuentes de información.

Además, Meta AI es capaz de generar imágenes a partir de descripciones de texto y, con la más reciente actualización, también puede hacerlo a partir de notas de voz. Esta funcionalidad permite a los usuarios una interacción más fluida y natural con el asistente.

Por qué no puedo enviarle notas de voz a Meta AI

Es probable que algunos usuarios no vean la opción de enviar notas de voz a Meta AI en WhatsApp por dos razones principales: la primera es que no han actualizado la aplicación a su versión más reciente, y la segunda es que la función aún no ha llegado a la región donde residen, ya que esta herramienta está siendo desplegada de manera gradual.

Es importante actualizar la aplicación de WhatsApp para recibir las actualizaciones más recientes. (WhatsApp)

Cómo actualizar WhatsApp

El paso a paso para actualizar WhatsApp y contar con las nuevas funciones es el siguiente:

Dirigirse a la tienda de aplicaciones. Puede ser App Store o Play Store. Buscar WhatsApp. Seleccionar ‘Actualizar’ si es necesario.

Generar stickers con IA en WhatsApp

Los usuarios pueden generar stickers de varios personajes de Star Wars. (WhatsApp)

Otra función de WhatsApp que utiliza inteligencia artificial es la generación de stickers a partir de descripciones de texto.

Los usuarios solo necesitan escribir cómo desean que sean estos stickers, proporcionando una breve descripción, y WhatsApp se encarga de crear las imágenes automáticamente. Esta herramienta facilita la personalización de stickers sin necesidad de conocimientos de diseño, añadiendo una capa de creatividad y dinamismo a las conversaciones.

Esta función se encuentra disponible en Android y iOS. Para generar stickers con IA, los usuarios deben considerar los siguientes pasos:

Dirigirse WhatsApp en su dispositivo móvil. Abrir cualquier chat y seleccionar la pestaña de stickers. Pulsar ‘Crear’ y luego ‘Generar con la IA’. Añadir la descripción y esperar que la IA cree el sticker.