La guerra comercial entre Ecuador y Colombia pone en riesgo a 200.000 empleos

FOTO DE ARCHIVO: El tráfico se mueve en el puente internacional de Rumichaca el último día antes de que entren en vigor los nuevos aranceles anunciados por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente colombiano Gustavo Petro, en Ipiales, Colombia. el 31 de enero de 2026. REUTERS/Karen Toro/Archivo

La escalada comercial entre Ecuador y Colombia ya genera pérdidas millonarias, paralización de negocios y un efecto dominó sobre el empleo, en medio de un conflicto arancelario que sigue sin resolverse y mantiene en incertidumbre a miles de empresas en ambos países.

Según reportó Ecuavisa, al menos 2.000 empresas ecuatorianas están directamente afectadas por las medidas y cerca de 200.000 empleos se encuentran en riesgo como consecuencia de la contracción del comercio bilateral. El impacto no es marginal: se trata de un choque que atraviesa sectores clave como alimentos, manufactura, transporte y comercio fronterizo.

El origen inmediato de la crisis es el anuncio de Colombia de aplicar aranceles de hasta el 50% a productos ecuatorianos, en respuesta a decisiones comerciales y de seguridad adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa. Aunque la medida aún no se ha implementado plenamente, el solo anuncio ha tenido efectos económicos anticipados. Los exportadores ecuatorianos estiman pérdidas mensuales de alrededor de USD 75 millones debido a la incertidumbre y la caída de pedidos.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa y su homólogo colombiano, Gustavo Petro. - crédito AFP/Presidencia de Colombia

El comercio bilateral, que históricamente ha sido uno de los más dinámicos dentro de la Comunidad Andina, enfrenta una contracción abrupta. De acuerdo con datos aduaneros citados por el mismo medio, las importaciones ecuatorianas desde Colombia pasaron de USD 92 millones en febrero de 2025 a apenas USD 30 millones en el mismo mes de 2026, reflejando una caída de más del 60%. Este descenso no solo evidencia el enfriamiento comercial, sino también el repliegue de operadores económicos ante el riesgo de mayores costos.

El impacto se amplifica en la frontera norte, donde la actividad económica depende en gran medida del intercambio binacional. Más de 500 empresas han dejado de operar en esta zona, afectadas por la paralización del comercio, el encarecimiento de los productos y la reducción de la demanda. Transportistas, distribuidores y pequeños comerciantes figuran entre los sectores más golpeados.

El efecto no es simétrico, pero sí recíproco. Colombia exporta a Ecuador cerca de USD 2.000 millones anuales, mientras que Ecuador vende alrededor de USD 1.300 millones. En ese contexto, la ruptura parcial del flujo comercial implicaría que ambos países dejen de intercambiar bienes por cientos de millones de dólares, afectando tanto a productores como a consumidores.

Un camionero espera en la fila en el Puente Internacional Rumichaca, tras los anuncios arancelarios del presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente colombiano Gustavo Petro, en Ipiales, Colombia, el 30 de enero de 2026. REUTERS/Karen Toro

A nivel empresarial, la reacción ha sido inmediata: diversificación forzada. Importadores y exportadores buscan nuevos proveedores y mercados para mitigar el impacto. “Todas las empresas están buscando nuevos clientes y proveedores en distintas partes”, señaló un actor del sector comercial citado por Ecuavisa. Sin embargo, estos procesos implican costos adicionales, tiempos de adaptación y pérdida de competitividad en el corto plazo.

El consumo interno también se resiente. El encarecimiento de productos importados, derivado de los aranceles y de la disrupción logística, ha reducido la demanda. Comerciantes reportan mercancía más cara que no logra venderse, generando acumulación de inventarios y presión sobre la liquidez de las empresas.

En paralelo, el conflicto tiene una dimensión política y diplomática que condiciona su resolución. Según declaraciones recogidas por distintos medios, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld ha señalado que existe la intención de reactivar el diálogo en el marco de la Comunidad Andina, aunque sin una fecha definida. Esta instancia regional aparece como el principal canal institucional para desescalar la disputa.

Fotografía de archivo en la que se registró a la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, durante una entrevista con EFE, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

No obstante, el componente de seguridad —particularmente vinculado al narcotráfico y al control fronterizo— sigue tensionando la relación bilateral y dificulta un acuerdo inmediato. En este contexto, la guerra comercial no solo refleja una disputa económica, sino también un reacomodo político entre dos gobiernos con enfoques distintos frente a la seguridad y la integración regional.

Los efectos de la medida ya son tangibles: caída del comercio, empresas paralizadas, empleos en riesgo y una reconfiguración forzada de las cadenas de suministro.