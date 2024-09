Edita tus videos en segundos con Inteligencia Artificial en Google Fotos

Google Fotos es una plataforma de almacenamiento y organización de fotografías y vídeos basada en la nube. (Google)

Google Fotos ha incorporado nuevas herramientas de edición de video impulsadas por inteligencia artificial, haciendo que recortar, ajustar colores y modificar la velocidad de tus videos sea más rápido y sencillo. Estas funciones avanzadas están disponibles tanto para usuarios de Android como de iOS, ofreciendo una experiencia de edición más eficiente y profesional desde cualquier dispositivo.

“Estamos comenzando a implementar algunas mejoras interesantes en nuestro editor de videos, lo que hace que sea más fácil que nunca editar tus videos favoritos en clips impresionantes para compartir”, compartió Google en su blog de Comunidad.

Cuáles son las nuevas función de video de Google Fotos

Google Fotos incorpora y mejora sus herramientas de edición de video. (Google)

Las funciones de edición de video que han sido añadidas a Google Fotos son:

Herramienta de recorte actualizada

Los usuarios pueden recortar videos fácilmente utilizando controles mejorados que permiten cortar con precisión el fragmento deseado del metraje.

Nuevo botón de mejora automática

Esta función se encarga de mejorar los colores y estabilizar los videos con un solo toque.

Nueva herramienta de velocidad

Aumenta la acción o crea una cámara lenta de los videos de forma automática.

Los usuarios podrán realizar un slow motion en cuestión de segundos. (Google)

“También estamos implementando nuevos ajustes preestablecidos de video con tecnología de IA en dispositivos Android e iOS para ayudarte a obtener videos editados de manera rápida y con el mínimo esfuerzo”, indica Google.

Los preajustes permiten recortar automáticamente el video, ajustar la iluminación, modificar la velocidad o agregar efectos como el seguimiento del movimiento del sujeto principal, hacer zoom en la acción destacada o aplicar cámara lenta, todo con solo unos pocos toques.

Cómo acceder a la edición de videos de Google Fotos

Para utilizar las nuevas herramientas de edición de Google Fotos, el usuario debe seguir estos pasos:

Ingresar a Google Fotos. Seleccionar el video que se desea editar. Tocar la pantalla y seleccionar ‘Editar’. Seleccionar la herramienta y empezar a editar. Para guardar, pulsar en ’Guardar copia’.

Al finalizar la edición, el usuario debe pulsar guardar copia. (Google Fotos)

Por qué no me aparecen las nuevas funciones de Google Fotos

Es posible que un usuario no vea las nuevas funciones de Google Fotos si no ha actualizado la aplicación móvil o si las herramientas aún no se han implementado en su región.

Cómo actualizar Google Fotos

El paso a paso para actualizar Google Fotos es el siguiente:

Dirigirse a la tienda de aplicaciones, ya sea Google Play Store en Android o App Store para iOS. Buscar la aplicación de Google Fotos. Si hay una actualización disponible, pulsar ‘Actualizar’.

Es clave actualizar la aplicación para acceder a las nuevas funciones. (Play Store)

Por qué es importante mantener una aplicación actualizada

Mantener una aplicación actualizada es importante porque garantiza el acceso a las últimas funciones y mejoras, optimiza el rendimiento y asegura que el software esté protegido contra vulnerabilidades de seguridad. Además, las actualizaciones suelen corregir errores y ofrecer compatibilidad con nuevos sistemas operativos, mejorando la experiencia del usuario y la estabilidad de la aplicación.

Funciones de edición de imágenes en Google Fotos

Google Fotos ofrece una variedad de funciones de edición de imágenes impulsadas por inteligencia artificial, que permiten mejorar las fotos de manera rápida y sencilla. Algunas de las principales herramientas son:

Ajuste automático : Mejora el brillo, el contraste y los colores de la imagen con un solo toque.

Filtros : Una amplia gama de filtros preestablecidos que ajustan la tonalidad y el estilo de la foto.

Recorte y rotación : Permite recortar y rotar las imágenes para mejorar la composición.

Ajuste de brillo y contraste : Herramientas para modificar el brillo, contraste, puntos de luz y sombras de manera manual.

Saturación y calidez : Ajusta la intensidad de los colores y la temperatura de la imagen para modificar su apariencia.

Desenfoque y profundidad : Aplica efectos de desenfoque para crear una sensación de profundidad en las fotos.

Corrección de perspectiva: Permite enderezar o ajustar el ángulo de la imagen para mejorar su encuadre.

Estas funciones están disponibles tanto en Android como en iOS.