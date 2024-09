El robot que parte cocos y deja sin trabajo a quienes trabajan en la playa

Robot cortando cocos

El miedo de que la tecnología tome el lugar de los humanos es algo que está latente en la sociedad, especialmente al ver videos como el que se ha hecho viral en el que un robot realiza un trabajo sencillo en la playa: cortar cocos.

En medio de la calle y con un cuchillo en la mano, el dispositivo se encarga de cortar esta fruta para dejarla lista para el consumo humano. Mientras que varias personas lo ven con sorpresa y lo graban con su celular, para captar el momento en el que se da este curioso momento, que muchos se tomaron con humor.

Aunque el video se viralizó, no se conoce con exactitud a quién pertenece este robot y si se está implementando de manera continua para esta labor o solamente fue un evento en particular en el que buscaban llamar la atención de las personas en la calle.

Sin embargo, es un llamado más a cómo la tecnología está llegando a diferentes labores cotidianas, ya que se han visto casos en los que un robot hace el trabajo de un barista en una cafetería o de un limpiador de vidrios en edificios altos.

Este robot captó la atención de las personas en la calle por su alta precisión con el cuchillo. (Instagram)

Las posibilidades de que la IA y los robots remplacen los trabajos humanos

Un estudio reciente del Institute for the Future of Work revela que, en el sector tecnológico, existe una creciente ansiedad acerca de la posible sustitución de empleos debido al avance de la inteligencia artificial y la robótica.

La investigación, que incluyó a más de 6.000 trabajadores, examinó el impacto de varias tecnologías emergentes, como los dispositivos electrónicos conectados y las cámaras de vigilancia. Los resultados indicaron que, mientras que algunos dispositivos no preocupan a los empleados, la IA y la robótica son percibidas como amenazas significativas para el empleo humano.

El informe también subraya que la IA está siendo adoptada cada vez más en tareas que antes requerían intervención humana. Empresas como BMW, Samsung y Amazon ya la utilizan en procesos de manufactura y atención al cliente, lo que genera temor de reemplazos en estas áreas.

Empresas automotrices como BMW utilizan robots en sus plantas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estos desafíos, el estudio propone soluciones para evitar que la IA sustituya a la mano de obra humana. Esto incluye invertir en la capacitación de los empleados y en políticas laborales que faciliten una transición equitativa hacia el trabajo impulsado por la tecnología. La adopción responsable de nuevas tecnologías y la colaboración entre tecnólogos, empresarios y trabajadores serán clave para asegurar un futuro laboral más justo y equilibrado.

Caso real en el que un robot remplaza el trabajo humano

Un ejemplo de todo este fenómeno es lo que está haciendo Ozmo un robot de inteligencia artificial diseñado para reemplazar a los limpiadores de vidrios. En ciudades como Nueva York, Dubái y Londres, donde hay un alto número de rascacielos, la llegada de esta tecnología plantea importantes cambios en el sector.

Ozmo, desarrollado por Skyline Robotics, fue instalado por primera vez en un edificio en Manhattan y es capaz de limpiar las ventanas de un rascacielos tres veces más rápido que un humano, gracias a su uso de IA, sensores avanzados y brazos robóticos. Equipado con tecnología LiDar, puede operar en condiciones extremas, como fuertes vientos o lluvia, lo que antes obligaba a los humanos a detenerse.

Esta máquina podría sustituir a personas que históricamente se encargaban de esta actividad. (Tomado de YouTube/Skyline Robotics)

Aunque el robot trabaja de manera autónoma, en sus primeras fases estará supervisado por un operador humano, lo que garantiza su correcta operación y seguridad. Esta innovación promete reducir los riesgos asociados a este tipo de trabajos, pero también genera preocupaciones sobre el futuro de los trabajadores humanos en el sector.

La automatización de este tipo de labores plantea la necesidad de reentrenar a los empleados para que asuman roles especializados en la supervisión y mantenimiento de estas máquinas. Si bien las empresas se benefician de la mayor eficiencia y seguridad, el desafío es garantizar una transición justa para aquellos trabajadores que dependen de estos empleos.