América Latina

Imágenes satelitales revelan el alcance de la crisis en Cuba tras un nuevo apagón total en la isla

Con la mayor parte de la electricidad generada a partir de petróleo extranjero, la isla queda expuesta a una vulnerabilidad extrema que paraliza sectores clave y pone a prueba la estabilidad social

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Este mapa de Cuba muestra
Este mapa de Cuba muestra los centros urbanos iluminados por la noche, destacando la densidad de población y la infraestructura de conectividad del país en marzo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuba atraviesa una de las peores crisis eléctricas desde que los revolucionarios de Fidel Castro tomaron el poder hace 67 años. El lunes, el Ministerio de Energía informó una “desconexión total” de la red nacional tras semanas de apagones frecuentes. Toda la isla queda sumida en la oscuridad casi absoluta.

La mayor parte de la electricidad en Cuba se genera a partir de petróleo. Desde hace casi tres décadas, el suministro venezolano ha sido vital. La administración de Donald Trump ordenó en enero la suspensión de estos envíos tras la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro. Posteriormente, México también detuvo sus despachos por presión estadounidense. Hasta ahora, ningún otro país ha abastecido a Cuba con petróleo.

El mapa detalla la extensión
El mapa detalla la extensión de las luces nocturnas en Cuba para marzo de 2026, evidenciando las densas concentraciones urbanas en La Habana y Santiago de Cuba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El deterioro de la crisis eléctrica se refleja en la vida cotidiana. La capital, La Habana, que suele ser priorizada por albergar al gobierno, tampoco ha escapado a los cortes. La acumulación de basura se agrava porque los camiones recolectores no cuentan con combustible. Sin refrigeración, carnes y lácteos se descomponen en hogares y mercados.

Este gráfico muestra un aumento
Este gráfico muestra un aumento de la crisis en La Habana, Cuba, destacando la concentración de actividad o impacto en la región en marzo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un mapa interactivo muestra la intensificación de una crisis en La Habana para marzo de 2026, con amplias zonas de la capital cubana afectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La red de agua depende de bombas eléctricas y buena parte de la población debe hacer filas en cisternas comunitarias para abastecerse, según Jorge R. Piñon, experto de la Universidad de Texas. Las autoridades sanitarias han pospuesto decenas de miles de cirugías y pacientes oncológicos han visto interrumpidos sus tratamientos por la falta de electricidad y medicamentos refrigerados.

Las zonas turísticas como Varadero, Cayo Coco y Cayo Santa María mantienen el suministro gracias a generadores propios y una prioridad en la entrega de combustible, junto a los hospitales. Esto responde a la necesidad de preservar el turismo como fuente crucial de divisas, aunque algunas aerolíneas suspendieron vuelos a la isla por falta de combustible en los aeropuertos.

Este gráfico muestra las "Burbujas
Este gráfico muestra las "Burbujas de Lujo" en Cuba para marzo de 2025, destacando la concentración del desarrollo turístico en Varadero, Cayo Santa María, Cayo Guillermo y Cayo Coco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Este gráfico muestra las proyecciones
Este gráfico muestra las proyecciones de las "Burbujas de Lujo" en ubicaciones clave de Cuba como Varadero, Cayo Santa María y los Cayos Guillermo y Coco para marzo de 2026, destacando zonas de desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste es notorio: mientras trabajadores de la hostelería llegan desde barrios sin energía ni agua potable a hoteles con aire acondicionado y bufés refrigerados, el acceso a estos complejos turísticos está estrictamente controlado por el ejército.

En otras zonas del país, la crisis golpea con mayor fuerza. En Morón, tras semanas de apagones, cientos de personas salieron a las calles y atacaron la sede local del Partido Comunista, incendiando muebles y documentos. En Holguín, la empresa eléctrica provincial solo ofrece tres horas de electricidad diaria en los barrios residenciales. Las plantas procesadoras de níquel han reducido su actividad, lo que afecta las exportaciones nacionales.

Este mapa satelital nocturno de
Este mapa satelital nocturno de Cuba muestra los focos de disturbios urbanos resaltados en Morón, Holguín y Santiago de Cuba, indicando la actividad en marzo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un gráfico muestra un aumento
Un gráfico muestra un aumento de los disturbios en varias provincias de Cuba, destacando áreas como Holguín y Santiago de Cuba para marzo de 2026 en comparación con 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Santiago, la segunda ciudad más grande, los cortes de electricidad y agua son severos, y la población ha iniciado protestas nocturnas conocidas como cacerolazos.

Para Cuba, la crisis ha dejado al descubierto los riesgos de depender casi totalmente del petróleo extranjero bajo un sistema económico centralizado. Mientras otros países diversifican su matriz energética, Cuba continúa atada a un modelo del siglo XX, lo que la hace vulnerable a shocks de suministro.

El último gran cargamento de petróleo llegó al puerto de La Habana el 9 de enero a bordo del Ocean Mariner, con 86.000 barriles procedentes de México. Desde entonces, la isla depende de su escasa producción de crudo extrapesado, suficiente solo para cubrir el 40% de la demanda. La escasez amenaza con llevar al límite no solo al sistema eléctrico, sino a toda la estructura económica del país.

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