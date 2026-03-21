Sociedad

“El juicio fue una obra colectiva”: a 50 años del golpe de Estado, Arslanián y Gil Lavedra recordaron cómo fue dictar el veredicto más emblemático de la historia argentina

En diálogo con Infobae al Regreso, los exjueces evocaron los momentos decisivos y la carga emotiva del juicio que condenó a los máximos responsables del terrorismo de Estado, a cincuenta años del inicio de la dictadura

Guardar
A cincuenta años del golpe de Estado, el juicio a las Juntas Militares sigue siendo un hito para la democracia argentina y la justicia internacional

A cincuenta años del inicio de la dictadura militar en Argentina, León Carlos Arslanián y Ricardo Gil Lavedra, ex integrantes del tribunal que condenó a los jefes de las tres Fuerzas Armadas, evocaron en una entrevista en Infobae en vivo la vigencia y el legado internacional del juicio que marcó a la democracia argentina.

En una charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, los magistrados repasaron los desafíos personales y sociales que enfrentaron durante el proceso de 1985, la dimensión global del veredicto y el lugar que ocupa la Argentina en la memoria colectiva mundial.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

El juicio que rompió la impunidad y su proyección mundial

“Fue un enorme acierto llevar adelante un juicio de esas características, la decisión política de enjuiciar el pasado”, sostuvo Arslanián sobre la génesis del proceso que sentó en el banquillo a los responsables del terrorismo de Estado. El ex juez remarcó: “Eso dio la oportunidad de brindar justicia a los familiares y a las propias víctimas sobrevivientes, de ver que todos esos hechos aberrantes eran motivo de revisión judicial y de castigo y no iba nuevamente a producirse la victoria del principio de impunidad”.

El juicio, dictado el 9 de diciembre de 1985, se convirtió en un caso de estudio global. “Estamos sorprendidos, yo particularmente, del grado de difusión que ha tenido mundialmente”, admitió Arslanián. La transmisión satelital permitió que “mucha gente tuviera acceso y lo viese en distintos países del mundo”, señaló, y enfatizó la “subsistencia y la repercusión” de la sentencia, que “se estudia en universidades europeas e iberoamericanas” y fue objeto de análisis por “grandes juristas del pensamiento alemán y universal”.

“Caramba, han pasado 40 años de la sentencia. Pero que tenga una vigencia que se actualiza día a día es algo sorprendente”, reflexionó el ex magistrado.

Los exjueces destacaron la autonomía
Los exjueces destacaron la autonomía judicial durante el juicio, subrayando la falta de injerencia del Ejecutivo en un proceso de enorme impacto político y social (Infobae en Vivo)

Gil Lavedra, por su parte, expresó su orgullo por haber integrado el tribunal y definió al juicio como “una obra colectiva”. “Lo difícil fue poder hacerlo, sobre todo en un lapso tan breve: fueron nada más que 14 meses desde que nos abocamos hasta la sentencia”, resaltó. “No hay reglas escritas para juzgar crímenes masivos. Pudimos sortear dificultades y avanzar porque la Argentina lo necesitaba y porque había que generar una verdad judicial incontrastable. Hoy podés discutir muchas cosas, pero nadie puede discutir lo que pasó y que eso está muy mal”.

El rol de la CONADEP y el “Nunca Más” en la construcción del juicio

“Fue excepcional el trabajo de la CONADEP. Un gran acierto que hubiera una instancia ordenadora que facilitase el acopio de las miríadas de denuncias que estaban en todo el país y también en el exterior”, valoró Arslanián. Los equipos de la comisión “identificaron cada uno de los lugares de cautiverio, los describieron, los visitaron y reforzaron mucho todas las pruebas”. El informe Nunca Más, aportado por la CONADEP, resultó “un aporte esencial” para el avance del proceso, coincidió Gil Lavedra.

Al repasar el clima social y político de la época, ambos destacaron la autonomía con la que actuó la justicia: “No hubo ninguna injerencia del Ejecutivo”, aseguró Arslanián. “Tomamos la responsabilidad de hacer el juicio y la política judicial del proceso la hicimos nosotros”.

La acusación del fiscal Julio Strassera fue otro momento imborrable: “Fue una pieza jurídica en la que no faltó nada, con un nivel de análisis importantísimo y una imaginación encomiable”, evaluó Arslanián. Gil Lavedra apuntó que “Julio tenía una enorme facilidad histriónica”, y que su alegato fue “conmovedor”, lo que hizo estallar la sala.

El juicio a las Juntas
El juicio a las Juntas evidenció el dolor humano de los testimonios de víctimas, que relataron torturas y sufrimientos inimaginables ante los magistrados (Infobae en Vivo)

El peso humano, la intimidad del tribunal y el legado para la memoria

Lejos de cualquier épica distante, los ex jueces reconstruyeron la dimensión humana del proceso: “Era de tal magnitud la responsabilidad que teníamos, la necesidad de salir airosos, que era movilizador”, describió Arslanián sobre el día a día del juicio. “Si tuve miedo, era de fracasar, de que no se pudiera hacer”, confesó Gil Lavedra, aludiendo al temor constante ante el desafío jurídico y político.

Ambos recordaron que la amistad entre los integrantes del tribunal funcionó como sostén y espacio de catarsis. “Cuando firmamos la sentencia hicimos una gran catarsis. Por eso nos emborrachamos esa noche”, contó Gil Lavedra. “Necesitábamos juntarnos y descargar. Hablamos toda la noche, recordamos lo que había pasado, cantamos, bailamos”, sumó.

Al evocar el momento de la sentencia, Arslanián admitió: “Acercarse a la meta de un modo exitoso era algo muy gratificante. No teníamos todavía una idea de la dimensión que podía llegar a tener esto, que cuarenta años después siguiera teniendo importancia”.

Sobre la reacción de los condenados, Arslanián describió: “Permanecieron inmutables, sin expresiones de ninguna naturaleza, al menos que se reflejaran en sus rostros. Escucharon la sentencia con el mismo grado de indiferencia calculada”. Gil Lavedra sumó: “Massera y Viola eran provocadores, Videla era muy respetuoso, pero asumir la propia culpa es muy difícil. Videla rezaba”.

León Carlos Arslanián y Ricardo
León Carlos Arslanián y Ricardo Gil Lavedra valoraron la proyección mundial del juicio de 1985 contra los responsables del terrorismo de Estado en Argentina (Infobae en Vivo)

El relato de los testimonios de víctimas fue el capítulo más doloroso: “Los testigos de cautiverio relataban padecimientos y torturas de una crueldad inusitada”, dijo Gil Lavedra, que reconoció: “El juez es una persona cualquiera y siente lo mismo. Hemos llorado en muchos testimonios, nos hemos enojado”.

La seguridad y la familia también pesaron: “La familia acompañó, fue un año muy difícil, estábamos poco en casa”, relató Gil Lavedra. Arslanián recordó que sus hijos eran chicos y que su esposa, también jueza, comprendía el compromiso.

La sociedad argentina, admitieron, no estaba completamente preparada para un proceso de semejante magnitud: “En términos generales manifestaban preocupación por las consecuencias, por las derivaciones, por mirar para adelante, porque esto podía ser revulsivo”, recordó Arslanián. El contraste con la experiencia de España, donde una ley de amnistía selló la impunidad, fue inevitable: “Ustedes hicieron algo que para el mundo fue impresionante”, resumió Gonzalo Aziz.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Dictadura militar argentinaJuicio a las JuntasLeón ArslaniánRicardo Gil LavedraGolpe de Estado 1976Derechos humanosMemoria, Verdad y JusticiaInfobae al RegresoInfobae en Vivo

Últimas Noticias

Atraparon a una viuda negra en Esteban Echeverría: había robado una camioneta, dos televisores y 500.000 pesos

La víctima contó que la había conocido meses atrás y, tras varias citas, la invitó a la casa. Luego de un allanamiento, la detuvieron e incautaron parte del botín

Atraparon a una viuda negra

Diego Staropoli, fundador de Mandinga Tattoo Expo: “El tatuaje tomó un rumbo distinto y es algo mucho más artístico”

El artista dialogó con Infobae, en el día de la inauguración de una nueva edición del evento que se realizará en La Rural desde hoy y hasta el domingo

Diego Staropoli, fundador de Mandinga

Accidente laboral en Entre Ríos: un hombre cayó desde cinco metros mientras trabajaba en un molino arrocero y murió

Se encontraba trabajando junto a otro compañero cuando perdió su estabilidad. Se investiga si se resbaló de la escalera o si antes se desvaneció

Accidente laboral en Entre Ríos:

Cayó un falso asesor financiero que estafó a un jubilado en la fila de un banco: le robó 10 millones de pesos

El acusado actuaba con su pareja, según consta en la investigación judicial. Le vació la cuenta bancaria a la víctima

Cayó un falso asesor financiero

Dos conductores superaron el máximo del alcoholímetro en la provincia de Buenos Aires

Fue en operativos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Uno de los casos fue en la autopista Riccheri y el otro en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca. El primero negó que había tomado

Dos conductores superaron el máximo
DEPORTES
Argentina confirmó un nuevo amistoso

Argentina confirmó un nuevo amistoso en La Bombonera previo al Mundial 2026: el rival elegido

El fixture de River Plate en la Copa Sudamericana: la distancia que deberá recorre el equipo de Coudet

La romántica sorpresa de Valentín Barco por el cumpleaños de su esposa, Yaz Jaureguy: “Esto recién empieza”

Se confirmó el calendario de Boca Juniors en la fase de grupos de la Copa Libertadores: cuándo y contra quién debutará

Un futbolista pateó una botella de agua, golpeó a un espectador y recibió una dura sanción por “conducta violenta”

TELESHOW
La emoción de Sofía Jujuy

La emoción de Sofía Jujuy Jiménez al ver la pancita de su hermana: “Todavía no te conozco y ya te amo”

El encuentro de Angus Young con sus fanáticos en Buenos Aires: firmas, gestos de amor y locura por AC/DC

Cacho Deicas publicó el back del video de Tini Stoessel y Ulises Bueno: sus momentos con Susana, Messi y De Paul

La hija de Andrea del Boca habló tras la internación de su madre: “Está aislada y quiere volver a entrar”

La llamativa confesión de Sofía La Reini Gonet sobre su sexualidad: “Nunca disfruté tanto como con una mujer”

INFOBAE AMÉRICA

Verano e invierno: el impacto

Verano e invierno: el impacto poco conocido del cambio de horario en el corazón y el sueño

El Salvador: La batalla por el segundo lugar del Clausura enfrentará a Firpo y Alianza FC en Usulután

Fricción sin contacto, el fenómeno que fascina a la ciencia moderna y podría convertirse en el futuro de la energía

Una innovación química convierte gases contaminantes en recursos y podría cambiar el futuro de combustibles y plásticos

El hallazgo inexplicable de una escultura romana en México reabre el debate sobre los contactos precolombinos