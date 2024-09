Inicia la preventa del iPhone 16: precios y paso a paso para comprarlo

iPhone 16 y iPhone 16 Plus: estas son las opciones más accesibles, con precios que empiezan en 799 dólares para el iPhone 16 y 899 dólares para el iPhone 16 Plus. Ambos modelos cuentan con el nuevo chip A18, que promete un rendimiento excepcional, y pantallas de 6,1 pulgadas (iPhone 16) y 6,7 pulgadas (iPhone 16 Plus). Los dispositivos ofrecen una cámara de 48 megapíxeles, una batería más grande y opciones de grabación de video espacial, lo que los hace ideales para quienes buscan un teléfono potente sin llegar al extremo de los modelos Pro.