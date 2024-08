Alerta en México por estafa de kits escolares a 2 dólares: Mercado Libre se pronuncia

La estafa buscaba los datos personales de los usuarios ofreciendo una oferta difícil de rechazar. (Mercado Libre)

Un nuevo caso de estafa está usando a Mercado Libre cono fachada. Se trata de una promoción falsa que asegura que la plataforma está vendiendo kits escolares por tan solo 2 dólares, aproximadamente. Por lo que los usuarios deben estar alertas para evitar este tipo de trampas para no poner en riesgo su dinero e información.

Esta situación se está presentando en México, mientras que en Argentina la empresa vive un momento con denuncias y contradenuncias frente al sector financiero del país, específicamente con 36 bancos.

La estafa del kit escolar en Mercado Libre

La promoción falsa comenzó a circular en Facebook, donde se invita a los usuarios a participar en una oferta aparentemente irresistible: la compra de un “kit escolar” por el precio simbólico de 39 pesos mexicanos. Para acceder a esta supuesta oferta, la publicación indica que los usuarios deben hacer clic en un enlace, responder a tres preguntas sencillas y, finalmente, obtener su kit con envío gratuito a cualquier ciudad de México.

Las imágenes que acompañan la promoción muestran cajas llenas de útiles escolares, incluyendo mochilas, lápices, cuadernos, lapiceras, termos y crayones, todas etiquetadas con el logo de Mercado Libre, lo que refuerza la apariencia de legitimidad del anuncio. Sin embargo, esta oferta es completamente falsa.

Mercado Libre ha desmentido la existencia de esta promoción. A través de un mensaje en LinkedIn, Vanessa Rivas, directora de Relaciones Públicas de Mercado Libre México, aclaró que la compañía no está ofreciendo kits escolares a ese precio ni a través de esa modalidad. Rivas enfatizó que las promociones de la empresa se realizan exclusivamente en su página web oficial, y no en plataformas no autorizadas, como la que circula en Facebook.

Mercado Libre también alertó sobre la peligrosidad de este tipo de fraudes, donde los estafadores no solo buscan obtener ganancias económicas, sino que también pretenden recolectar información personal y bancaria de los usuarios desprevenidos.

Según la compañía, al hacer clic en el enlace proporcionado en la publicación falsa, los usuarios son redirigidos a una página web no oficial, donde se les solicita completar un cuestionario. Después de responder las preguntas, se les presenta una pantalla con varias cajas de regalo, invitándolos a seleccionar una para ganar el kit escolar. Si los usuarios “ganan”, se les pide que ingresen más información personal y detalles de pago para finalizar la transacción.

Cómo evitar caer en estafas en línea

La misma plataforma ha emitido recomendaciones para que los usuarios puedan protegerse de este tipo de fraudes:

Es fundamental asegurarse de que la dirección web donde se realiza la compra sea la oficial de Mercado Libre. Los sitios fraudulentos suelen tener direcciones similares, pero no idénticas, a las de la empresa real.

Evitar hacer clic en enlaces que lleguen por redes sociales, correos electrónicos o mensajes de texto no solicitados.

Nunca se debe compartir datos personales, contraseñas o información bancaria en sitios que no sean de confianza. Mercado Libre recomienda que los usuarios se comuniquen directamente con su servicio de atención al cliente si tienen dudas sobre la autenticidad de una promoción.

Las ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad, como la venta de kits escolares por 39 pesos, generalmente son fraudulentas. Siempre es recomendable investigar en fuentes confiables antes de realizar cualquier compra.

Mercado Libre en la mira: denuncias por cartelización contra los bancos

Mientras Mercado Libre advierte a sus usuarios sobre estos fraudes, la empresa también enfrenta desafíos legales significativos. Recientemente, la compañía presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) de Argentina contra 36 de los principales bancos del país, acusándolos de prácticas de cartelización y competencia desleal.

Mercado Libre presentó una denuncia contra 36 de los principales bancos del país, acusándolos de prácticas de cartelización y competencia desleal.

La denuncia se centra en la operación de MODO, una billetera digital que fue creada por estos bancos y que, según la compañía, tiene el objetivo de evitar la competencia entre ellos y limitar el crecimiento de las empresas fintech como Mercado Pago.

La empresa argumenta que MODO fue diseñada para permitir que los bancos coordinen sus estrategias comerciales, lo que les evita competir entre sí en términos de promociones, descuentos y servicios. Esta falta de competencia, según la denuncia, perjudica directamente a los consumidores, ya que limita su capacidad de elección y frena la innovación en el sector financiero.

La plataforma también ha señalado que esta situación es similar a un caso anterior que involucró a Prisma, una empresa conformada por los principales bancos de Argentina, que fue investigada en 2018 por la CNDC por prácticas anticompetitivas.

Como resultado de esa investigación, los bancos fueron obligados a vender sus participaciones en Prisma, lo que se consideró un avance significativo para el desarrollo de los medios de pago electrónicos en el país. Sin embargo, con la creación de MODO, Mercado Libre sostiene que los bancos han restablecido la misma concentración anticompetitiva que fue desarticulada en su momento.