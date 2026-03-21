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Qué hacer si me llaman números desconocidos a cada rato

La opción más eficaz es bloquear o silenciar estos números, ya que así se disminuye la posibilidad de ser víctima de fraudes o actividades delictivas

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Recibir llamadas de números desconocidos
Recibir llamadas de números desconocidos puede exponer a los usuarios a intentos de fraude o estafas telefónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recibir llamadas de números desconocidos de forma recurrente puede resultar molesto, pero existen métodos para evitarlas o disminuir su frecuencia.

Según Kaspersky, lo más efectivo es bloquear o silenciar estos números, ya que esta medida reduce el riesgo de estafas y delitos, evita que el número se difunda aún más y permite ahorrar tiempo y reducir el estrés.

Cómo detener las llamadas de números desconocidos en iPhone

Para detener las llamadas de números desconocidos en iPhone, puedes utilizar la función ‘Silenciar llamadas desconocidas’, que envía automáticamente al buzón de voz todas las llamadas provenientes de números no reconocidos.

Muchas llamadas de spam buscan
Muchas llamadas de spam buscan obtener información personal o financiera de manera ilícita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para activarla, ingresa en la configuración del dispositivo, selecciona la opción Teléfono y habilita el interruptor de Silenciar llamadas desconocidas.

Es recomendable revisar periódicamente la lista de llamadas recientes, ya que alguna llamada legítima podría haber sido filtrada por esta función.

Cómo evitar las llamadas no deseadas en Android

En Android, detener las llamadas de números desconocidos es posible mediante varias funciones integradas en la aplicación Teléfono.

Ignorar llamadas de números desconocidos
Ignorar llamadas de números desconocidos no garantiza que dejen de llamar; a menudo confirma que la línea está activa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para bloquear un número individual, accede a la pestaña ‘Recientes’, toca el avatar del contacto que deseas bloquear (evita presionar el ícono del teléfono para no devolver la llamada), luego selecciona los tres puntos en la esquina superior derecha y elige Bloquear números en el menú desplegable. En este paso, también puedes informar el número como spam.

Además, dentro de la configuración de la aplicación Teléfono, es posible activar las funciones de identificación de llamadas y protección contra correo no deseado.

Al habilitar ‘Ver identificador de llamadas no deseadas’, podrás identificar números comerciales y de spam, mientras que ‘Filtrar llamadas no deseadas’ evita que estas comunicaciones lleguen. Las llamadas bloqueadas seguirán registrándose en el historial, aunque no interrumpan tu actividad.

Bloquear y reportar números sospechosos
Bloquear y reportar números sospechosos ayuda a reducir el riesgo de futuras llamadas no deseadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otras medidas tomar para evitar las llamadas spam o no deseadas

Si bien las funciones nativas de bloqueo disminuyen la cantidad de llamadas no deseadas, no ofrecen una protección absoluta. Por eso, es aconsejable emplear distintos métodos en conjunto.

En primer lugar, active los servicios de filtrado de llamadas de su operador móvil, que generalmente son gratuitos y proporcionan una defensa adicional respaldada por la experiencia del proveedor.

En segundo lugar, inscriba su número en los registros nacionales de “no llamar” para restringir las llamadas permitidas por ley provenientes de telemarketing y organizaciones autorizadas, aunque esta medida no elimina totalmente el spam.

Las aplicaciones de identificación de
Las aplicaciones de identificación de llamadas permiten filtrar y reconocer posibles llamadas de spam antes de contestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué no es tan efectivo ignorar o rechazar las llamadas de números desconocidos o spam

Ignorar o rechazar las llamadas de números desconocidos o spam no resulta tan efectivo porque muchos sistemas automatizados detectan si el número está activo al percibir que la llamada fue recibida, aunque no haya sido contestada.

Esta acción puede confirmar a los emisores que el número existe y está operativo, lo que incrementa la probabilidad de recibir más intentos en el futuro.

Además, rechazar la llamada no impide que el número vuelva a ser contactado por otros sistemas o listas de spam, por lo que la mejor estrategia es bloquear o silenciar estos números para reducir su frecuencia desde el origen.

Los delincuentes suelen utilizar tecnologías
Los delincuentes suelen utilizar tecnologías automatizadas para realizar llamadas masivas y seleccionar víctimas potenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las llamadas de números desconocidos pueden ser peligrosas

Las llamadas de números desconocidos pueden ser peligrosas porque suelen ser utilizadas para cometer fraudes, suplantaciones de identidad o estafas telefónicas.

En muchos casos, los delincuentes buscan obtener información personal, bancaria o sensible mediante engaños, o inducen al usuario a realizar acciones que comprometen su seguridad digital.

Además, responder o interactuar con estos números puede confirmar a los emisores que la línea está activa, lo que aumenta el riesgo de recibir nuevas llamadas no deseadas o de ser incluido en bases de datos para futuras campañas de spam o intentos de fraude.

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