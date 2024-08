Gana más de 300 dólares al día por entrenar a Optimus, el robot humanoide de Elon Musk

Esta máquina se enfoca en varios escenarios de la cotidianidad. (Tomado de Tesla)

Elon Musk, líder de empresas como Tesla y SpaceX, está convencido de que en un futuro no muy lejano, cada persona contará con un robot humanoide a su servicio. Esta visión, que hace apenas unos años parecía sacada de una película de ciencia ficción, está más cerca de convertirse en realidad gracias a Optimus.

Para avanzar en esta dirección, Tesla ha creado un nuevo puesto de trabajo destinado a entrenar a estos robots, un papel que podría ser fundamental para el desarrollo de esta tecnología y su preparación para los retos actuales. El puesto se llama operador de recogida de datos y pagan entre 30 a 50 dólares por hora.

Este rol es clave en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus robots humanoides, y se centra en recopilar información crucial para que los robots aprendan a moverse como humanos, utilizando inteligencia artificial de última generación.

De qué trata la oferta de trabajo de Tesla para entrenar sus robots humanoides

Tesla presentó su nuevo prototipo hace dos años. (Tomado de Tesla)

El trabajo de un operador de recogida de datos no es sencillo. Los candidatos seleccionados deberán llevar un traje de captura de movimientos y gafas de realidad virtual durante siete horas al día, imitando movimientos y tareas cotidianas que el robot Optimus deberá aprender a replicar.

Estas actividades van desde caminar y correr, hasta levantar objetos pesados de hasta 15 kg. El uso del traje especial permite registrar con precisión cada movimiento, mientras que las gafas de realidad virtual proporcionan un entorno controlado para la simulación de tareas.

El proceso de entrenamiento es meticuloso. El robot Optimus debe repetir cada acción registrada por los operadores una y otra vez hasta que pueda realizarlas por sí mismo con la misma naturalidad que un ser humano.

El objetivo es claro: entrenar a los robots Optimus para que puedan realizar tareas cotidianas con la misma destreza y eficiencia que un ser humano.

Qué se necesita para aplicar a la vacante de Tesla

La persona postulante debe medir entre 1.70 y 1.80 metros de altura. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según la información proporcionada por Tesla en la oferta de empleo, el traje de captura de movimientos tiene tallas limitadas, por lo que se requiere que los aspirantes midan entre 1,70 y 1,80 metros de altura.

Además, deben ser capaces de mantenerse en pie o caminar durante la mayor parte de su jornada laboral y soportar el uso prolongado de las gafas de realidad virtual, lo que sugiere que el puesto no es apto para cualquiera.

Cuáles son los horarios del empleo

Tesla ha estructurado el entrenamiento en turnos de 24 horas, con asignaciones de 8:00 AM a 4:30 PM, de 4:00 PM a 12:30 AM, y de 12:00 AM a 8:30 AM. Este enfoque garantiza que los robots estén en constante aprendizaje, perfeccionando sus habilidades a medida que interactúan con los operadores y realizan las tareas asignadas.

En varios videos se ha mostrado las habilidades de este dispositivo. (Tomado de X/elonmusk)

La meta es clara: crear un robot que no solo pueda realizar tareas complejas, sino que también, pueda adaptarse a diferentes entornos y situaciones, convirtiéndose en un asistente versátil para los humanos.

Qué dudas despierta este tipo de inventos tecnológicos

Aunque este nuevo puesto de trabajo ha generado interés y curiosidad, no ha estado exento de críticas. En las redes sociales, algunos usuarios han reaccionado con humor, describiendo el rol de operador de recogida de datos como el primer paso hacia una hipotética “esclavitud de los humanos frente a los robots”.

Musk está motivado con esta innovación tecnológica. (Foto: tomado de YouTube: Lex Fridman / Tesla)

Estas observaciones reflejan una preocupación latente en la sociedad sobre el rápido avance de la automatización y el papel que jugarán los robots en las vidas futuras. Preguntas alrededor de si serán los robots una ayuda invaluable o una amenaza para los empleos humanos, aparecen en la opinión pública.

Qué dice Elon Musk sobre el futuro de los robots humanoides

A pesar de estas preocupaciones, la visión que Elon Musk comparte para el futuro de la robótica es positiva y ambiciosa. Propone un mundo donde los robots humanoides no solo son capaces de realizar tareas tediosas o peligrosas, sino que además pueden asistir a las personas en su vida diaria.

Esto mejora la calidad de vida y permite a los humanos centrarse en actividades más creativas y gratificantes. La idea de que millones de robots Optimus puedan estar distribuidos por todo el mundo es una proyección impresionante del impacto que esta tecnología podría tener.