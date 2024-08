Carros Tesla alertarán a los padres si sus hijos superan límites de velocidad o conducen después de las 11 PM

Los controles parentales están ocultos para los adolescentes. REUTERS/Aly Song/

Tesla ha incorporado una serie de nuevas funciones de control parental diseñadas para padres y tutores que comparten su automóvil con adolescentes. Estas herramientas permiten a los responsables establecer restricciones personalizadas y supervisar el uso del vehículo, ofreciendo una mayor seguridad y tranquilidad al conducir.

Las nuevas opciones se pueden ajustar directamente desde la pantalla del vehículo, ofreciendo un control más accesible y conveniente.

Funciones de control parental en Tesla

Tesla ha introducido nuevas herramientas de control parental para sus vehículos, diseñadas para ofrecer mayor seguridad a los conductores adolescentes. Las nuevas funciones incluyen:

Una de las nuevas funciones es una notificación de toque de queda. (X: Tesla)

Límite de velocidad máxima : Los responsables del adolescente podrán establecer un límite de velocidad específico para que el joven conduzca.

Reducción de la aceleración : Ajusta la aceleración a un modo más suave para un manejo más controlado.

Funciones de seguridad : Incluyen advertencias de límite de velocidad, advertencia de colisión frontal y frenado de emergencia automático. Los adolescentes no pueden modificar estas alertas.

Notificaciones de toque de queda: Los padres recibirán una notificación en la app si el automóvil se utiliza entre las 11:00 PM y las 4:00 AM.

El modelo más reciente de Tesla es la camioneta con diseño futurista Cybertruck. REUTERS/Mike Blake

Tesla señaló en X (antes Twitter) que las notificaciones de control parental están ocultas mientras el adolescente conduce, por lo que sus amigos ni siquiera sabrán que están activadas a no ser que se alcance el límite de velocidad máxima.

Cómo activar los controles parentales en un auto Tesla

Colocar el automóvil en posición de estacionamiento antes de proceder. En la pantalla táctil del vehículo, tocar el menú de Controles. Seleccionar la opción de Seguridad. Tocar Controles parentales para abrir la configuración correspondiente. Tocar Confirmar para proceder con la activación de los controles parentales. Ingresar un PIN para proteger y asegurar la configuración de los controles parentales.

“También puede acceder a los controles parentales desde la aplicación móvil de Tesla (se requiere la versión 4.34.5 o posterior)”, explica la compañía en su manual de propietario.

Los controles parentales están disponibles para cualquier modelo de Tesla. REUTERS/Angelika Warmuth/File Photo

Qué tan seguros los autos Tesla

Los vehículos Tesla son reconocidos por su función de conducción autónoma total, conocida como Autopilot FSD (Full Self Driving). Este sistema integra inteligencia artificial con un conjunto de cámaras ubicadas alrededor del automóvil. No obstante, el Autopilot FSD ha sido vinculado a numerosos accidentes automovilísticos.

De los más de 1.000 accidentes reportados por Tesla a la NHTSA (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera de Estados Unidos), The Wall Street Journal analizó 222 incidentes. De estos, 44 involucraron desviaciones repentinas del vehículo y 31 ocurrieron cuando los autos no se detuvieron o no cedieron el paso.

El sistema Autopilot FSD utiliza cámaras instaladas en la parte delantera, trasera y los laterales del vehículo para monitorear el tráfico, otros vehículos y las señales viales. Estas cámaras permiten al auto interpretar su entorno y, mediante aprendizaje automático (machine learning), ajustar su comportamiento cuando se activa el Autopilot (control de crucero activo) o la conducción autónoma total.

El manual de usuario de Tesla señala que los conductores siempre deben estar pendientes del recorrido y estar listos para tener las manos en volante. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo

Sin embargo, los problemas surgen cuando el software se encuentra con obstáculos desconocidos para los cuales no ha sido entrenado, según explicó Phil Koopman, profesor asociado de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Carnegie Mellon, al medio citado.

Tesla, dirigida por Elon Musk, sostiene que el uso exclusivo de cámaras para detectar obstáculos es suficiente y que no se requieren sensores adicionales como radares.

“Mantenga las manos en el volante en todo momento y preste atención a las condiciones de la carretera, al tráfico circundante y a otros usuarios de la vía (como peatones y ciclistas). Preste atención a la carretera en todo momento y esté siempre preparado para actuar inmediatamente cuando sea necesario”, insta el manual de usuario de Tesla.