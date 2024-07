CrowdStrike pone la cara al mundo y a Microsoft: “Quiero disculparme sinceramente por la interrupción del servicio”

CrowdStrike enfrentó una interrupción significativa en sus servicios debido a un defecto en una actualización de contenido de Falcon para hosts de Windows. El fundador y CEO de la compañía, George Kurtz, emitió un comunicado disculpándose con los clientes y socios afectados.

“Quiero disculparme sinceramente con todos ustedes por la interrupción del servicio de hoy. Todo CrowdStrike comprende la gravedad y el impacto de la situación. Identificamos rápidamente el problema e implementamos una solución, lo que nos permitió concentrarnos diligentemente en restaurar los sistemas de los clientes como nuestra máxima prioridad”, escribió en una carta pública.

De acuerdo con la declaración, la compañía identificó y solucionó rápidamente el problema, priorizando la restauración de los sistemas de los clientes afectados. Kurtz enfatizó que los sistemas que operan en Mac y Linux no se vieron comprometidos y que no fue producto de un ataque cibernético.

“No se trató de un ataque cibernético ni de seguridad”, es lo que dijo el fundador de la compañía, ya que el público tenía esa duda en medio de la incertidumbre por la recuperación de la información que tenían en los computadores y en la nube.

El problema se debió a la actualización mencionada y no afectó la protección proporcionada por la plataforma Falcon ni interrumpió los servicios Falcon Complete y Falcon OverWatch.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con los clientes y socios afectados para garantizar que todos los sistemas se restablezcan, para que pueda brindar los servicios en los que confían sus clientes.

Qué hacer si hay fallas con Microsoft Azure

CrowdStrike, el partner de Microsft, aceptó la gravedad de los hecho pero ha dado un mensaje de tranquilidad al decir qué hacer si hat fallas en los servicios.

“CrowdStrike está funcionando con normalidad y este problema no afecta a nuestros sistemas de la plataforma Falcon. No hay impacto en la protección si el sensor Falcon está instalado. Los servicios Falcon Complete y Falcon OverWatch no se ven interrumpidos”, escribió.

Por lo tanto, al compañía ha movilizado todos sus recursos para asistir a los usuarios perjudicados y ha habilitado sus canales oficiales como el soporte en la página oficial y el blog público de CrowdStrike. Lo anterior, con el fin de ofrecer actualizaciones continuas sobre el incidente.

Kurtz pidió a los clientes mantener la vigilancia y asegurarse de que interactúan con representantes oficiales de CrowdStrike debido a potenciales intentos de explotación por adversarios en situaciones como esta.

La transparencia es crucial para CrowdStrike en este momento. Kurtz prometió que la empresa proporcionará información detallada sobre cómo ocurrió el incidente y las medidas que se tomarán para evitar futuros problemas similares.

Qué dijo Satya Nadella, CEO de Microsoft sobre la falla global

Satya Nadella, CEO de Microsoft, ha admitido la responsabilidad de la empresa en una reciente falla mundial que ha perjudicado a millones de usuarios. Nadella dijo que están “trabajando en estrecha colaboración con CrowdStrike y con todo el sector para brindar a los clientes orientación y asistencia técnica para que sus sistemas vuelvan a estar en línea de manera segura”.

El conflicto afectó significativamente a usuarios de las plataformas Azure y Microsoft 365, según reportes recibidos por diversos medios. Empresas globales, incluyendo aeropuertos y el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, se vieron afectadas por la interrupción. En respuesta, George Kurtz**, presidente y director ejecutivo de CrowdStrike, aclaró que “no se trata de un incidente de seguridad ni de un ciberataque”.

La actualización ha llevado a una movilización urgente de recursos técnicos para solucionar los problemas derivados. Nadella incentivó a los usuarios afectados a buscar soporte profesional bien sea por medio de Microsoft o de CrowdStrike para restablecer los sistemas de manera segura. Los usuarios con sistemas operativos Mac o Linux, como mencionó Kurtz, no han sido afectados por este problema, limitando así el impacto de la falla.