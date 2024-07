Falla global de Microsoft y CrowdStrike: Tres recomendaciones a tener en cuenta si aparece la pantalla azul

La falla mundial de Microsoft se debe por un error en la plataforma de ciberseguridad CrowdStrike. (Microsoft)

Microsoft ha informado sobre una falla global en dispositivos que utilizan Microsoft Azure y Microsoft 365, caracterizada por la aparición de una pantalla azul en los equipos afectados. La compañía ha comunicado varias soluciones posibles para resolver este problema.

En primer lugar, Microsoft sugiere que los usuarios afectados reinicien sus dispositivos. En muchos casos, esta acción puede ser suficiente para resolver temporalmente la falla.

En la página de información de Microsft Azure, la compañía añade que a algunos usuarios han tenido que reiniciar hasta 15 veces sus dispositivos para que vuelvan a funcionar con normalidad. Dado caso que al reiniciar la computadora, siga apareciendo la falla, Microsoft recomienda restaurar una copia de seguridad o reparar el disco del sistema operativo sin conexión.

Es importante que el reinicio del dispositivo sea en Modo seguro. (Infobae)

Cómo reiniciar una computadora

Si aparece una pantalla azul con el mensaje “Your PC ran into a problem and needs to restart”, se sugiere reiniciar la computadora de forma manual:

Reinicio manual de una computadora

Mantener presionado el botón de apagado/encendido durante unos segundos hasta que el equipo se apague por completo. Cuando la pantalla se haya apagado, volver a presionar el botón de apagado/encendido.

Qué hacer si al reiniciar sigue apareciendo la pantalla azul

Microsoft señala dos alternativas si el reinicio no funciona y sigue apareciendo la pantalla azul: restaurar una copia de seguridad o reparar el disco del sistema operativo sin conexión.

Es importante que la copia de seguridad haya sido realizada antes de la falla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo restaurar una copia de seguridad

Abrir el navegador web, ir a Azure Portal e iniciar sesión. En el menú del portal de Azure, seleccionar ‘Todos los servicios’ y ‘Cofres de servicios de recuperación’. Elegir el cofre de servicios de recuperación que contiene la copia de seguridad que se desea restaurar. Seleccionar el dispositivo que se desea restaurar. En el menú del dispositivo seleccionado, elegir ‘Restaurar VM’. Elegir el ‘Punto de restauración’ que deseas usar. Pulsar ‘Restaurar’ para iniciar el proceso de restauración. Monitorear el progreso de la restauración desde el portal de Azure.

El usuario puede ingresar al portal de Microsoft Azure para restaurar la copia de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo reparar el disco del sistema operativo sin conexión

Iniciar sesión en el portal de Microsoft Azure. Ir a ‘Máquinas virtuales’ y seleccionar el dispositivo con el disco del sistema operativo que se necesita reparar. Seleccionar ‘Detener’ para apagar la máquina virtual. Una vez que el dispositivo esté detenido, pulsar ‘Discos’. Ubicar el disco del sistema operativo (generalmente etiquetado como “OS Disk”). Seleccionar ‘Desasociar’ para desconectar el disco de la computadora. Ir a ‘Discos’. Seleccionar ‘Agregar disco’. En ‘Nombre del disco’, seleccionar el disco del sistema operativo desasociado. Configurar las opciones de LUN (Logical Unit Number) y pulsar ‘Guardar’ para adjuntar el disco. Una vez que el disco del nuevo sistema operativo esté reasociado, iniciar de nuevo la computadora. Verificar que el computador se inicie correctamente y que el sistema operativo funcione como se esperaba.

Microsoft y CrowdStrike señalan que están trabajando por solucionar la falla. (Azure Support)

Por qué mi pantalla aparece azul

El error de la pantalla azul, también conocido como “pantalla de la muerte” (BSOD), fue causado por un fallo de la firma de ciberseguridad CrowdStrike que afectó a Microsoft. El incidente ocurrió el 19 de julio de 2024 y se debió a una actualización defectuosa de CrowdStrike Falcon.

Esta actualización provocó incompatibilidades con los controladores del sistema operativo, lo que llevó a una falla global en dispositivos que utilizaban Microsoft Azure y Microsoft 365. Los equipos afectados mostraron una pantalla azul y se reiniciaron automáticamente, lo que interrumpió el acceso a servicios y datos críticos para usuarios y empresas en todo el mundo.

Microsoft y CrowdStrike han estado trabajando juntos para solucionar el problema y evitar futuros incidentes similares.

El CEO de CrowdStrike dice que el error no afecta Mac ni Linux. (X)

En X (Antes Twitter) Microsoft señaló que era consciente del error. “Experimentamos un incidente de almacenamiento en el centro de EE. UU. que tuvo un impacto en varios servicios de Azure. Actualmente, esto está mitigado, sin embargo, todavía estamos en el proceso de validar la recuperación de un pequeño porcentaje de esos servicios”, dijo la compañía.

Por su parte, George Kurtz, presidente y director ejecutivo de CrowdStrike dijo en X que “CrowdStrike está trabajando activamente con los clientes afectados por un defecto detectado en una única actualización de contenido para hosts de Windows”.

