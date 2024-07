Paso a paso para descargar videojuegos en un Smart TV

Para descargar y acceder a videojuegos en un televisor es necesario tener conexión continua a internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los televisores inteligentes tiene la posibilidad de reproducir videojuegos. Sin bien son experiencias sencillas, para algunos usuarios puede ser una forma de distracción y entretenimiento sin un costo adicional al haber aplicaciones gratuitas.

Sin embargo, pocas personas saben que tienen esta posibilidad en sus Smart TV. Por eso vamos a contarte cómo instalar videojuegos en distintas plataformas de Smart TV, incluyendo Google/Android TV, Roku y Amazon Fire TV Stick, y los aspectos a considerar para una experiencia óptima.

Cómo hacer el proceso en Google/Android TV

Para comenzar a jugar en tu Google/Android TV, necesitarás asegurarte de que tu dispositivo esté configurado y conectado a Internet. También deberás iniciar sesión con tu cuenta de Google. Luego habrá que seguir estos pasos:

Desde la pantalla de inicio, abre Google Play Store. Navega por la tienda hasta encontrar la sección de juegos. Puedes buscar títulos específicos o explorar las recomendaciones. Selecciona el juego deseado y haz clic en ‘Instalar’ si es gratuito, o en ‘Comprar’ si es de pago.

Para una mejor experiencia, conecta un gamepad compatible con tu Google/Android TV. Para emparejarlo debes hacer lo siguiente:

Ve a la configuración del dispositivo. Selecciona ‘Añadir accesorio’ y sigue las instrucciones para emparejar el gamepad.

Una vez instalado el juego, podrás acceder a él desde la sección de juegos en tu pantalla de inicio y comenzar a jugar.

Cómo instalar juegos desde Roku

El dispositivo Roku es otra opción popular para transmitir contenido y jugar videojuegos. Asegúrate de que tu Roku esté configurado y conectado a Internet. Después haz lo siguiente:

En la pantalla de inicio, navega hasta ‘Canales de Streaming’. Selecciona la sección ‘Juegos’ dentro de la tienda. Busca y selecciona el juego que deseas instalar, luego haz clic en ‘Agregar canal’. Juegos populares como Pac-Man, Tetris y Angry Birds están disponibles para descargar.

Puedes usar el mando a distancia de Roku para jugar, pero para una experiencia mejorada, conecta un gamepad compatible yendo a:

Configuración del dispositivo.

Selecciona ‘Añadir nuevo mando de juegos’ y sigue las instrucciones para emparejarlo.

Los juegos instalados aparecerán en tu lista de canales y podrás acceder a ellos fácilmente desde la pantalla de inicio.

Cómo instalar juegos desde Amazon Fire TV Stick

El Amazon Fire TV Stick es conocido por su facilidad de uso y compatibilidad con diversos servicios de streaming y juegos. Asegúrate de que tu dispositivo esté configurado y conectado a Internet para después seguir estos pasos:

Desde la pantalla de inicio, navega hasta la Amazon Appstore. Dirígete a la pestaña ‘Juegos’ para explorar los títulos disponibles. Selecciona el juego que deseas instalar y haz clic en ‘Obtener’ si es gratuito, o en ‘Comprar’ si es de pago.

Cómo descargar juegos en otros televisores

Para aquellos usuarios que cuenten con dispositivos con un sistema operativo propio, como el caso de Samsung y LG, el proceso de descarga es similar al de cualquier otra aplicación.

Lo primero que deberán hacer es ir a la tienda de apps y allí buscar la sección Juegos o en el buscador poner el nombre del título que están interesados en instalar. Luego iniciar el proceso de descargar y encontrar el juego en el menú principal donde se alojen el resto de aplicaciones.

Aspectos a tener en cuenta para disfrutar de los juegos en el televisor

Tamaño de pantalla y calidad de imagen

Una de las principales ventajas de jugar en una Smart TV es el tamaño de la pantalla. Los televisores inteligentes suelen tener pantallas mucho más grandes que los smartphones o tabletas, lo que mejora la experiencia de juego. Además, la calidad de imagen y sonido es generalmente superior, ofreciendo una experiencia más inmersiva.

Aspecto social

Otra ventaja es el aspecto social. Las Smart TV permiten jugar con amigos y familiares en una pantalla más grande, lo que puede hacer que los juegos sean más divertidos y competitivos.

Necesidad de un control

Si bien es posible disfrutar de los juegos en el televisor usando el mando del TV, esta no es una experiencia cómoda porque el control no está adaptado para estas aplicaciones y puede no disfrutarse de la misma manera. Siempre se recomienda tener un mando de videojuegos.

Calidad y limitaciones de los juegos

El catálogo de opciones que vamos a encontrar en nuestro televisor puede ser muy limitado. La mayoría de experiencias son adaptaciones de juegos de celulares con movimientos muy básicos y sencillos, algo que es ideal para usuarios que quieren un entretenimiento fácil de entender y de disfrutar.