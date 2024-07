Cuáles son los problemas más comunes al descargar WhatsApp y cómo solucionarlos

La aplicación necesita en promedio 1 GB de almacenamiento para operar con normalidad. (Shutterstock)

No poder descargar o instalar una aplicación en el celular es una situación incómoda. Con WhatsApp esta es una situación que puede ocurrir por muchos motivos, casi todos relacionados con el estado del dispositivo, que quizás no es compatible con la app de Meta.

Por suerte, esta no es una situación que tenga que ser un problema muy difícil de resolver. Así como existen muchas causas por las cuales no sea posible descargar la aplicación, también hay soluciones que cualquier usuario puede implementar para tener acceso a la plataforma de mensajería.

Problemas y soluciones al momento de descargar WhatsApp

Compatibilidad del dispositivo con WhatsApp

Parece obvio, pero a veces se nos olvida que no todos los móviles son compatibles con WhatsApp, aunque sí la mayoría. Los desarrolladores de WhatsApp suelen ofrecer soporte para una media de entre 8 y 10 años tanto para Android como iOS. Así que, salvo que tengas un móvil antiguo o desactualizado, no será este el problema.

La aplicación necesita en promedio 1 GB de almacenamiento para operar con normalidad. (META)

En cualquier caso, la comprobación es sencilla. Basta con que entres a la web de WhatsApp y compruebes su disponibilidad en Android, que actualmente es con cualquier móvil con Android 4.1 o una versión posterior.

En cualquier caso, es recomendable que tengas el software del móvil actualizado a la última versión disponible. Yendo a los ajustes del teléfono y entrando en Sistemas y actualizaciones te debería salir la opción de actualizar. Si no te aparece así, utiliza el buscador de los ajustes y escribe “Actualizar” o “Actualizaciones”.

Falta de espacio de almacenamiento

Tener espacio de almacenamiento suficiente en la memoria del teléfono es fundamental y más en el caso de esta app que suele exigir tener una cierta reserva de memoria.

Normalmente, te saldrá un aviso de ello en la Google Play al tratar de descargar la app, pero si no es así, puedes ir a los ajustes del dispositivo para comprobar cuánto espacio le queda al celular. Dependiendo de la versión que tengas, podría encontrarse en una ruta u otra, por lo que te recomendamos directamente usar el buscador de los ajustes escribiendo “Almacenamiento”.

La aplicación necesita en promedio 1 GB de almacenamiento para operar con normalidad. (Meta)

Si compruebas que tienes la memoria llena o que está ya al borde de estarlo, te recomendamos liberarla lo máximo que puedas. Lo que más eficaz suele ser eliminar fotos y vídeos de gran peso, así como apps que no uses.

Problemas de conexión a Internet

Puede que tengas acceso a Internet en el dispositivo, ya sea mediante WiFi o datos móviles, pero esto podría no ser suficiente para la descarga. Una causa habitual dentro de esto es que la conexión sea lenta, tanto como para no lograr la descarga de WhatsApp. Aunque lo más común suele ser no tener directamente conexión o que estés con datos móviles.

Si estás usando datos móviles, es conveniente que vayas a la Google Play, pulses en tu foto de perfil (parte superior derecha), después en Ajustes y finalmente en Preferencias de red. En este apartado deberás comprobar los permisos para la descarga y actualizaciones de apps con datos móviles, ya que de no estar habilitado, solo podrás descargar aplicaciones con WiFi.

La aplicación necesita en promedio 1 GB de almacenamiento para operar con normalidad. (Silas Stein/dpa)

Descarga la app desde el navegador como último recurso

Si llegados a este punto no has logrado dar con la solución, puede que descargando la APK de forma externa a la Google Play no experimentes problemas. Eso sí, trata de hacerlo desde un sitio confiable como es la propia web de WhatsApp, en la cual hay un acceso directo para su descarga.

Si nunca has instalado una APK de Internet, el proceso es sencillo de entender. Cuando hayas descargado el archivo, deberás buscarlo en su correspondiente carpeta y abrirlo como si fuera un documento. En ese momento seguirás unos pasos ya marcados en pantalla para la instalación.