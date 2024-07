Glosario de tecnología: qué es palabra reservada en programación

Palabra ‘catch’ . Esta palabra se utiliza junto con la instrucción try-catch, que permite controlar errores en tiempo de ejecución y tomar medidas adecuadas cuando suceden. Por ejemplo: try { //codigo } catch(Exception ex) { //manejo del error }

Palabra ‘continue’ . Esta palabra se utiliza dentro de bucles for, while y do-while para saltarse algunas iteraciones y continuar con la siguiente. Por ejemplo: for (int i=0; i<10; i++) { if (i==5) continue; //saltamos el numero 5 //resto del codigo… } • Palabra ‘default’: Se utiliza dentro de los bloques switch-case como un caso por defecto si ningún caso coincide con la condición especificada. Por ejemplo: switch (x) { case 1: … break; default : //si ningún casos coincide aquí se hace algo… break; }