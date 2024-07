Ranking de animes: los 10 más vistos esta semana en Crunchyroll

Demon Slayer ha logrado cautivar a los fans por su gran calidad de animación (Crunchyroll)

La industria del anime que tiene su origen en Japón ha estado presente en diferentes partes del mundo desde hace varias décadas. Títulos como Astroboy, Mazinger Z, Meteoro y Heidi fueron la cabeza de lanza para entrar en varios mercados y abrieron el camino para las siguientes producciones.

Estas producciones animadas lograron ganar espectadores en occidente y cada década surgieron títulos que marcaron a una generación. En los últimos años las plataformas de streaming han apostado por este tipo de series, una de ellas es Crunchyroll cuyo catálogo está conformado en su mayoría por anime.

Cada semana se publican diferentes episodios de las series que están en transmisión en Japón y además cuenta con diferentes títulos históricos que marcaron a diferentes generaciones. Por estos motivos te compartimos la lista de las producciones más vistas que puedes ver este fin de semana.

Lista de los animes más populares

1.- Kimetsu no yaiba: guardianes de la noche

Demon Slayer es de los animes más aclamados por los fans (Crunchyroll)

Tanjiro Kamado vive feliz con su madre y hermanos pequeños en la montaña, subsistiendo humildemente. Una mañana, al regresar a casa, se encuentra a toda su familia asesinada y a su hermana Nezuko convertida en demonio. Tanjiro buscará desesperadamente la manera de devolverla a su condición humana y de cobrarse venganza. Para ello, se someterá a un arduo entrenamiento, con el objetivo de ingresar en el Cuerpo de Matademonios y dar caza al demonio Muzan Kibutsuji, con la ayuda de Nezuko, que se resiste a perder del todo su humanidad. Juntos forman la nueva hornada de los guardianes de la noche.

2.- One Piece

Riqueza, fama, poder... un hombre había obtenido todo en este mundo, era el Rey de los Piratas Gold Roger. Antes de morir sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo queréis es vuestro... lo he escondido todo en ese lugar”. Y así dio comienzo lo que se conoce como la Gran Era de la Piratería, lanzando a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece. Esta serie relata las aventuras y desventuras de uno de esos piratas, Monkey D. Luffy, quien accidentalmente de pequeño, comió una Fruta del Diablo (Akuma no Mi en japonés), en particular una Gomu Gomu no Mi que hizo que su cuerpo ganara las propiedades físicas de la goma, convirtiéndose en el hombre de goma. Luffy, después de dicho suceso, decide que se convertirá en el próximo Rey de los Piratas y para ello, deberá encontrar el “One Piece”.

3.- The rising of the shield hero

Naofumi Iwatani se encuentra un día en un mundo paralelo donde ha sido invocado junto a otras personas para convertirse juntos en los salvadores del mismo. Cada uno de los héroes apareció con su propio set de equipo legendario al ser invocado y a Naofumi le tocó el escudo. Debido a que Naofumi carece de carisma y es un poco tímido, no tardan mucho en considerarlo el más débil y al tercer día lo traicionan, lo acusan en falso y le roban. Olvidado de la mano de dios por todos, desde reyes al pueblo, Naofumi se sume en una espiral de ira y venganza. Es así como comienza su nuevo destino en este mundo paralelo.

4.- My hero academia

My Hero Academia ha regresado esta semana al ranking de animes más vistos (TOHO Animation)

Las personas no nacen igual. El protagonista de esta historia es uno de esos casos raros que nacen sin superpoderes, pero esto no le impedirá perseguir su sueño: ser un gran héroe como el legendario All-Might. Para convertirse en el héroe que quiere ser, se apuntará a una de las academias de héroes más prestigiosas del país: Yueiko. Con la ayuda de su ídolo, All-Might, ¿podrá convertirse en un verdadero héroe?

5.- Kaiju no. 8

Japón tiene la mayor tasa de incidencias por ataques de Kaijus de todo el mundo. Los Kaijus irrumpen continuamente y sin piedad en las vidas cotidianas de la gente. Kafka Hibino, que siempre quiso ser un miembro de las Fuerzas de Defensa, actualmente trabaja como limpiador de cadáveres de Kaijus. Sin embargo, un día, una misteriosa criatura convierte a Kafka en un Kaiju, y las Fuerzas de Defensa de Japón, encargados de derrotar a estos monstruos, le identificaron con el nombre clave de “Kaiju N.8″.

6.- Attack on titan

Hace cien años, los titanes atacaron y diezmaron a la humanidad. Para sobrevivir, esta se recluyó en grandes ciudades amuralladas, creyendo que estaría segura para siempre. Pero, cien años después de aquel ataque, un titán colosal hace su aparición en una de las urbes, destruye el parapeto y permite que sus congéneres menores devoren de nuevo a los hombres. El Cuerpo de Exploradores, al que pertenece Eren Jaeger, deberá enfrentarse a ellos y contraatacarlos, para que la humanidad pueda vivir de nuevo en paz.

7.- Naruto Shippuden

Naruto Shippuden entró al top 10 a pesar de que tiene años de que terminó (Crunchyroll)

La historia transcurre en un mundo dominado por aldeas ninja. En las cuales el papel del ninja se traduce como el poder de cada país. Cada uno de estos cuenta con su aldea oculta que es donde estudian, entrenan, graduan y forman cada ninja. Los ninjas utilizan todo tipo de artes marciales desde la lucha cuerpo a cuerpo a ilusiones o técnicas secretas como por ejemplo la manipulación de elementos. El protagonista es un joven aspirante a ninja Uzumaki Naruto, un muchacho que sueña en convertirse algun dia en el líder de su aldea (Hokage). Será para él una tarea difícil ya que cuando era solo un bebé le fué confiado en su interior el poder de un ser malvado, que antaño causo grandes males en su aldea (Konoha) y el cual irá poco a poco descubriendo y dominando. Por culpa de ese poder Naruto pasa una dura infancia con desprecio y negación por parte de los vecinos de su aldea.

8.- Jujutsu kaisen

Jujutsu Kaisen lanzó recientemente su nueva temporada (Crunchyroll)

Dificultades, arrepentimiento, vergüenza… Los sentimientos negativos de los humanos se convierten en Maldiciones que nos acechan en nuestra vida diaria. Las Maldiciones campan a sus anchas por todo el mundo, y pueden llevar a las personas a sufrir terribles desgracias e incluso dirigirlas a su muerte. Y lo que es peor: solo una Maldición puede exorcizar otra Maldición.

9.- Dragon ball

Hace mucho tiempo, en las montañas, el maestro de artes marciales Gohan descubrió a un excepcional niño que llegó a la Tierra en una cápsula durante una noche tormentosa, al que llamó Goku. Sin saber nada de su pasado, Gohan le crió como su nieto hasta los ocho años y le entrenó en artes marciales. Después de morir su abuelo, un buen día conoce a Bulma, una muchacha obsesionada con las misteriosas Bolas de Dragón. Juntos emprenderán la búsqueda de las siete bolas, una aventura que cambiará la vida de Goku para siempre.

10.- Dragon ball z

Es la continuación de la serie de anime ‘Dragon Ball’. Se divide básicamente en cuatro sagas: la llegada de los Saiyajins, la batalla contra Freezer, el nacimiento de Célula y el despertar de Monstruo Bu. De éstas se desprenden subsagas y algunas otras historias que no son originales del manga.

La industria del anime

Crunchyroll es una plataforma dedicada exclusivamente a difundir anime (Crunchyroll)

Los pioneros en la creación e innovación de este tipo de producciones audiovisuales fueron los estudios Toei. Esta compañía influyó en grandes producciones como Mazinger Z, Dragon Ball, El viaje de Chihiro, los Caballeros del Zodiaco, entre otras.

Sus producciones se caracterizaban por su estética, colores y alta calidad de imagen para los estándares de esa época. Uno de los subgéneros más populares durante la década de 1960 fueron los Mecha o robots gigantes y 30 años después tuvieron una fuerte demanda de sus producciones gracias a los numerosos éxitos comerciales.