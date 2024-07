El abogado que dejó su trabajo para crear un juego que se convirtió en un éxito inesperado

Nick Pearce nunca estudio algo relacionado con desarrollo de videojuegos, pero ese trabajo le permitió lograr sus sueños inesperadamente. (The Forgotten City)

Dejarlo todo y arriesgarse a tomar una decisión que cambie radicalmente la vida es algo que muchos quisiera hacer. Nick Pearce, un abogado australiano, fue una de esas personas que prefirió poner fin a su vida laboral dentro de una empresa para emprender su propio camino: crear un videojuego. Lo que no esperaba era tener el éxito que alcanzó.

Después de dejar una carrera estable para perseguir su pasión por los videojuegos, creó un mod (modificación creada por los jugadores) de The Elder Scrolls V: Skyrim, pero ese contenido terminó convirtiéndose en The Forgotten City, un videojuego independiente que ha conquistado a usuarios y críticos.

Dejar el derecho por el desarrollo de videojuegos

Para comprender la magnitud del viaje de Pearce, debemos retroceder a 2011. En ese entonces, Nick ejercía como abogado en una empresa de tecnología en Melbourne, Australia. A pesar de su carrera exitosa, siempre encontraba tiempo para su pasión: los videojuegos.

Nick Pearce nunca estudio algo relacionado con desarrollo de videojuegos, pero ese trabajo le permitió lograr sus sueños inesperadamente. (Bethesda/dpa)

Uno de sus juegos favoritos era Fallout: New Vegas, y un mod en particular, New Vegas Bounties, creado por el usuario Someguy2000, lo dejó profundamente impactado. Él describió esta experiencia como una revelación, al descubrir que un mod podía ser tan bueno, o incluso mejor, que un DLC oficial.

Inspirado por esta revelación, Pearce decidió que él también podía crear algo extraordinario. En 2012, con el lanzamiento del kit de creación de mods de Skyrim por parte de Bethesda, vio la oportunidad perfecta para poner a prueba su creatividad y habilidades. A pesar de no tener conocimientos previos en desarrollo de videojuegos, comenzó a aprender por su cuenta, viendo tutoriales y estudiando en su tiempo libre.

Durante los siguientes tres años, combinó su exigente trabajo como abogado con su nueva afición: el desarrollo de un mod para Skyrim. Quería crear algo más que un simple añadido al juego, buscaba ofrecer una experiencia narrativa de alta calidad. El resultado fue un mod con un guion de 35.000 palabras, diálogos doblados y su propia banda sonora.

Nick Pearce nunca estudio algo relacionado con desarrollo de videojuegos, pero ese trabajo le permitió lograr sus sueños inesperadamente. (Nick Pearce)

El esfuerzo dieron frutos cuando, en 2015, el mod de Pearce ganó el premio Australian Writer’s Guild, marcando un hito al ser el primer mod en recibir este reconocimiento. Este logro le abrió nuevas puertas en la industria de los videojuegos.

De mod a videojuego completo

El éxito del mod atrajo la atención del equipo de desarrollo League of Geeks, creadores de Armello, quienes en 2016 contactaron a Pearce para sugerirle convertir el mod en un videojuego independiente. Aunque algunos amigos y colegas veían esta idea como una pérdida de tiempo, él sintió que era el momento de tomar una decisión radical. Abandonó su carrera como abogado para dedicarse por completo al desarrollo de The Forgotten City.

Con sus ahorros, contrató al programador Alex Goss y al artista John Eye. Además, decidió cambiar la ambientación del juego de la fantasía de Skyrim a la Antigua Roma, buscando así diferenciar su creación. Para garantizar la precisión histórica, contó con la colaboración del doctor Philip Matuszak de la Universidad de Cambridge y la doctora Sophie, ambos expertos en la época romana.

El desarrollo del juego fue una tarea muy complicada. Pearce trabajó una media de 80 horas a la semana durante cuatro años y medio, poniendo todo su esfuerzo en crear un producto de alta calidad sin recurrir al crunch en su equipo.

Nick Pearce nunca estudio algo relacionado con desarrollo de videojuegos, pero ese trabajo le permitió lograr sus sueños inesperadamente. (The Forgotten City)

La trama del juego se expandió a 80.000 palabras, y aunque el presupuesto no le permitió contratar a un animador de primer nivel, la dedicación y el talento del equipo compensaron cualquier limitación.

El inesperado éxito de The Forgotten City

Finalmente, en 2021, The Forgotten City fue lanzado en múltiples plataformas, incluyendo PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. A pesar de las expectativas moderadas de Pearce, el juego fue recibido con elogios tanto de jugadores como de críticos.

En Metacritic, el juego obtuvo calificaciones de 84 en PC, 85 en PS5, 86 en Xbox Series X/S, 88 en Xbox One y 90 en Nintendo Switch. En Steam, más del 96% de las más de 7.000 reseñas de usuarios son positivas.

A esto se suma que también recibió múltiples premios y nominaciones. Por ejemplo, ganó el Australian Game Developers Award por su argumento, fue nominado en los Game Awards, D.I.C.E. Awards y los BAFTA de 2022.