Javier Milei llegó a Hungría: disertará en la CPAC y profundizará su sintonía con Viktor Orbán

El presidente Javier Milei durante la reunión de la CPAC (REUTERS/Cesar Olmedo)

Con la agenda local convulsionada, el presidente Javier Milei aterrizó esta tarde en Budapest, capital de Hungría, para cumplir con una agenda de actividades que incluye su disertación en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservador (CPAC), que se celebrará este sábado, y una serie de bilaterales con autoridades del Gobierno. Lo cierto es que en su viaje exprés, el mandatario intentará profundizar su vínculo con el primer ministro Viktor Orbán, el referente de la derecha que lleva dieciséis años ininterrumpidos en el poder.

Tras su paso por la provincia de Tucumán, luego de disertar en el Foro Económico del NOA, el mandatario retornó a la Ciudad de Buenos Aires para partir unas horas más tarde, a las 00.50, en el ARG 01 desde el Aeropuerto de Ezeiza. Según supo Infobae, el mandatario confirmó su participación en el evento de la CPAC en los últimos días, incluso no figura en la lista de expositores expuesta en la página web, y dejará atrás la agenda mediática argentina marcada por la polémica por los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los movimientos en la causa $Libra.

Con alrededor de 20 horas de vuelo, escala incluida en Gran Canaria, la reducida delegación que lo rodea, integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional, Pablo Quirno, arribó a la ciudad capital de Hungría pasadas las 16 (hora argentina).

Pese a que el mandatario estará en tierra firme durante la noche del viernes, las actividades en la agenda formal iniciarán el sábado por la mañana, con un encuentro bilateral matutino junto a su par de Hungría, Tamás Sulyok, a celebrarse en el Palacio Sándor. Poco después, hará lo propio con el primer ministro del país europeo, Viktor Orbán, en el Karmelita Monastery of Buda.

El presidente Javier Milei junto a su par de Hungría, Viktor Orbán (February 19, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque)

Lo cierto es que el vínculo entre los referentes derechistas data de hace meses, una muestra de la sintonía quedó inmortalizada durante la reunión de la Junta de la Paz, en Estados Unidos, cuando circuló un video en redes sociales de los dos cantando Burning Love" de Elvis Presley.

El líder del partido Alianza de Jóvenes Demócratas (Fidesz) fue de las pocas autoridades internacionales que participó de la ceremonia de asunción del 10 de diciembre de 2023. Aliado de Donald Trump (Estados Unidos) y Vladimir Putin (Rusia), Orbán -conocido por sus medidas en contra de las minorías sexuales- bloqueó el envío de un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania en sintonía con su resistencia a que el país que lidera Volodimir Zelenski, de buena sintonía con el libertario.

En su viaje número 35 desde su asunción, y el primero a Hungría, el Presidente disertará en la ceremonia de cierre de la CPAC, donde será recibido por el director del evento, Miklós Szantho. Este sábado los principales exponentes de la derecha global se reunirán en el Centro de Derechos Fundamentales a escuchar la apertura de Orbán, las exposiciones de referentes de la talla de Santiago Avascal, líder de Vox, y el exdiputado de Brasil Eduardo Bolsonaro. Se espera que, como cada edición, el republicano Donald Trump envíe nu mensaje especial.

Por su parte, según supo este medio de importantes fuentes al tanto, se espera que el liberario se exprese en la tónica de sus últimas participaciones, con eje en “la moral como política de Estado”.

Tras el evento que cuenta con varias ediciones al año, Javier Milei será condecorado con el título “Civis Universitatis Honoris Causa”, en reconocimiento a personalidades por sus “valores y contribuciones significativas a la sociedad, la política o la academia”. Será entregado por el rector de la Universidad Ludovika de Servicio Público, Gergely Deli, en una ceremonia en la que se espera que el mandatario haga uso de la palabra.

Pasadas las actividades, el vuelvo especial que transporta a la delegación presidencial retornará rumbo a la Ciudad de Buenos Aires el mismo sábado en la noche húngara con intención de llegar en horas de la mañana del domingo 22 de marzo.

Se trata del tercer fin de semana consecutivo que el Presidente pasará fuera del país, días después de haber visitado Estados Unidos y a posterior, España. Durante el primer viaje, asistió a la “Cumbre Escudos de las Américas”, convocada por Trump y participó de la Argentina Week, y luego disertó en el Foro Económico de Madrid impulsado por Víctor Domínguez, un influencer español ligado al mundo de las criptomonedas y señalado con anterioridad por difundir desinformaciones.