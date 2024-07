Cuál es el futuro de Mario Bros, Zelda y Metroid con la inteligencia artificial

Nintendo quiere darle prioridad al desarrollo de experiencias únicas, por encima del uso de la tecnología. (Nintendo)

Mientras Tencent, Epic Games, EA y Microsoft han mostrado una postura más abierta con la inclusión de inteligencia artificial generativa, Nintendo dio a conocer que no está dispuesta a usar esta tecnología en el desarrollo de sus próximos videojuegos.

A través de una sesión de preguntas y respuestas, el presidente de la compañía, Shuntaro Furukawa, ha revelado postura la empresa respecto a esta tecnología, que ya está inmersa en el desarrollo en muchos estudios de videojuegos en el mundo.

“Reconocemos el potencial de la IA generativa, pero también somos conscientes de los problemas de propiedad intelectual relacionados”, aseguró el dirigente.

Nintendo le dice ‘no’ a la IA generativa

La empresa dueña de franquicias clásicas como Super Mario y The Legend of Zelda no quiere ceder ante la presión que está ejerciendo el crecimiento de la inteligencia artificial y cómo otras empresas ya la está adoptando.

Furukawa destacó que en Nintendo están más interesados en centrarse en la creación de experiencias para los usuarios, lo que hace únicos a sus juegos y que esa mentalidad se irá acoplando al ritmo del avance en el desarrollo de videojuegos.

“Contamos con décadas de experiencia en la creación de experiencias de juego óptimas para nuestros clientes y, si bien seguimos siendo flexibles para responder a los avances tecnológicos, esperamos seguir brindando un valor que es exclusivo de nosotros y que no se puede lograr solo a través de la tecnología”, afirmó.

Además, dejó claro que “en la industria de los videojuegos, tecnologías similares a la IA se han utilizado durante mucho tiempo”, específicamente en temas como el control de los movimientos de los personajes enemigos, por lo que el desarrollo de juegos y la tecnología de IA siempre han estado estrechamente relacionados.

Uno de los elementos más sensibles que lleva a la empresa a tomar esta postura es el de derechos de autor. Tradicionalmente, Nintendo se ha caracterizado por su lucha contra la piratería y el control del valor de sus franquicias, lo que lo ha llevado a luchas judiciales contra creadores de emuladores o plataformas que replican sus juegos.

Otras empresas no dudan en usar IA generativa

La postura de Nintendo contrasta con la estrategia de Electronic Arts (EA) respecto a la inteligencia artificial. En una reciente conferencia en San Francisco, el CEO de EA, Andrew Wilson, hizo referencia en cómo la IA generativa está transformando el desarrollo de videojuegos en su compañía.

“Hemos visto cómo la IA puede acelerar el tiempo de desarrollo y mejorar la eficiencia en hasta un 60%. Esto nos permite ofrecer experiencias más ricas y atractivas para nuestros jugadores”, declaró Wilson durante su presentación.

EA ha implementado la IA generativa en diversas etapas de producción, desde la creación de mundos virtuales hasta la personalización del contenido para adaptarse mejor a las preferencias individuales de los jugadores. Wilson subrayó que esta tecnología ayuda a mejorar la eficiencia en los equipos de trabajo y puede potenciar la monetización a través de experiencias más personalizadas y profundas.

Electronic Arts ya usa IA generativa en el desarrollo de sis juegos para hacer más eficiente el trabajo. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El plan de Nintendo para evitar problemas con su próxima consola

La empresa japonesa ya anunció que la sucesora de la Nintendo Switch llegará pronto. Aunque todavía no se ha confirmado una fecha de lanzamiento, nombre o características, la compañía tiene algo claro para evitar los problemas que tuvo Sony con su última consola.

El lanzamiento de la PlayStation 5 estuvo opacado por las dificultades que tuvieron los jugadores para encontrar unidades en tiendas y posteriormente adquirir una consola por los altos costos generados por los revendedores. Una situación que Nintendo quiere evitar aumentando el ritmo de fabricación.

“Consideramos que producir suficientes unidades para satisfacer la demanda es crucial para combatir la reventa. Además, estamos explorando otras medidas dentro de los límites legales y las condiciones regionales, y actualmente no anticipamos problemas significativos de producción para la sucesora de Nintendo Switch debido a escasez de componentes”, dijo Furukawa.