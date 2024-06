Glosario de tecnología: tipos de motores eléctricos

Imagen de referencia de un motor eléctrico compacto. (Archivo)

En las últimas décadas la tecnología no solo se convirtió en una herramienta básica, sino en parte de nuestra vida diaria, al punto de que es casi imposible imaginar cómo sería realizar actividades sin ella.

Sin duda, la pandemia de COVID-19 impulsó a partir del 2020 que en todo el mundo las personas se aproximaron más al internet de las cosas, para a su vez, acercarse a las personas con las que se tuvieron que alejar físicamente. De repente, hasta los más renuentes se acercaron a la tecnología y tuvieron que aprender a usarla para sacarle provecho.

Sin embargo, las cosas no terminaron con la pandemia. Ha quedado más que claro que la tecnología no solo seguirá en nuestra vida, si no que seguirá tomando importancia en la forma en que realizamos todas nuestras actividades, por ello es necesario que nuestro entendimiento y conocimiento siga ampliándose para evitar quedar rezagados.

Tipos de motores eléctricos

¿Qué tipo de motor eléctrico estás buscando? Si no estás seguro, entonces este artículo te puede ayudar. Aquí encontrarás una breve introducción a los diferentes tipos de motores eléctricos disponibles, para que puedas decidir cuál es el mejor para ti o simplemente para que aprendas más sobre este tipo de motores.

¿Qué tipos de motores eléctricos existen?

Los motores eléctricos son dispositivos que convierten la energía eléctrica en energía mecánica. Esta energía mecánica puede ser utilizada para mover objetos o generar calor. Los motores eléctricos se encuentran en una gran variedad de tamaños y formas y pueden ser utilizados para una amplia gama de aplicaciones. En general, los motores eléctricos se clasifican en tres grandes categorías: corriente continua (CC), corriente alterna (CA) y servomotores. Vamos a ver cada uno de ellos.

Los motores CC funcionan con una corriente continua de electricidad, lo que significa que los electrones fluyen en un solo sentido a través del circuito. Los motores CC son relativamente simples de construir y son muy fiables. Sin embargo, requieren un controlador externo para cambiar la velocidad del motor, lo que hace que sean un poco más costosos y complejos de usar que otros tipos de motores eléctricos.

Los motores CA funcionan con una corriente alternada de electricidad, lo que significa que los electrones fluyen en ambos sentidos a través del circuito. Los motores CA son considerados más eficientes que los CC ya que no requieren un controlador externo para cambiar la velocidad del motor. Sin embargo, suelen ser más costosos y complejos de construir debido a su diseño más complejo.

Servomotores son pequeñas versiones de los grandes motores industriales CA o CC utilizados para controlar objetivamente las posiciones en sistemas automatizados como robots armónicamente coordinados. Se les llama servomotores debido al hecho de que están destinados al servicio («servir») por medio del movimiento coordinado basado en señales eléctricas provenientes del dispositivo maestro o controlador al cual están conectados electrónicamente. El dispositivo maestro contiene las rutinas programadas o las instrucciones escritas sobre qué posición desea lograr el servomotor

Por qué aprender términos de tecnología

La información de MuyTecnológicos deja en claro cómo estos términos influyen en las labores diarias y por qué es importante conocerlos en este mundo que avanza vertiginosamente.

Aunque unos términos son familiares, o por el contrario, poco conocidos, lo cierto es que conocer su significado permite estar un paso adelante a la hora de convivir en el extenso mundo de la tecnología.