Cómo conectarse a una red oculta Wifi desde el celular

servicio de internet, sin señal - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las prácticas menos conocidas al momento de usar WiFi, y que es potencialmente útil, es la configuración de redes ocultas, una medida que, si bien no proporciona una seguridad absoluta, permite tener un poco más de discreción en el entorno digital del hogar o la oficina.

Conectarse a este tipo de redes no es igual que aquellas que son visibles, ya que tienen un proceso diferente y que se puede realizar desde el celular, ya sea Android o iOS (iPhone). Así que a continuación vamos a explicar cómo hacerlo en pocos pasos.

Qué es una red WiFi oculta

Una red WiFi oculta, también conocida como SSID oculto, es una configuración que impide que el nombre de la red (SSID) sea visible en el listado público de redes disponibles. Normalmente, al explorar las opciones de WiFi en un dispositivo, se muestran todos los SSID de las redes cercanas.

Algunas como ciertas cámaras IP o dispositivos inteligentes pueden no ser compatibles con las redes ocultas de WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, al ocultar el SSID, este no aparece en esa lista, lo que requiere que los usuarios conozcan el nombre exacto de la red y otros detalles para poder conectarse.

Las redes ocultas ofrecen cierta discreción al no aparecer en el listado público de redes WiFi, lo que puede disuadir a usuarios no autorizados de intentar acceder a ellas. Sin embargo, esta medida no proporciona una seguridad adicional significativa, ya que existen herramientas disponibles que pueden detectar y revelar SSIDs ocultos.

Además, configurar dispositivos para conectarse a redes ocultas puede ser más complejo y algunas tecnologías pueden no ser compatibles con esta configuración, como ciertas cámaras IP o dispositivos inteligentes.

Algunas como ciertas cámaras IP o dispositivos inteligentes pueden no ser compatibles con las redes ocultas de WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo conectarse a una red WiFi oculta en Android

Si eres usuario de un dispositivo Android, conectarte a una red WiFi oculta no es tan complicado como parece a primera vista. Aquí te explicamos los pasos detallados:

Accede a los Ajustes de tu celular. Dirígete a la sección de Wi-Fi. Busca la opción “Añadir red” o “Agregar red”. Introduce el nombre exacto del SSID de la red oculta. Selecciona el tipo de cifrado de seguridad que utiliza la red (generalmente WPA/WPA2). Introduce la contraseña de la red si es necesario. Guarda la configuración y espera a que el dispositivo se conecte a la red.

Este proceso puede variar ligeramente dependiendo de la versión de Android y del fabricante del dispositivo, pero estos pasos generales te guiarán hacia la conexión exitosa a una red WiFi oculta.

Algunas como ciertas cámaras IP o dispositivos inteligentes pueden no ser compatibles con las redes ocultas de WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo conectarse a una red WiFi oculta en iPhone

Los usuarios de iPhone también pueden conectarse a redes WiFi ocultas siguiendo estos pasos simples, sin necesidad de descargar ninguna aplicación adicional o poner en riesgo la seguridad de su dispositivo:

Abre la aplicación de Ajustes en tu iPhone. Toca la sección de Wi-Fi. Selecciona la opción “Otra...”. Introduce el nombre exacto del SSID de la red oculta. Selecciona el tipo de cifrado de seguridad que utiliza la red (como WPA/WPA2). Introduce la contraseña de la red si es solicitada. Confirma la configuración y espera a que el iPhone se conecte a la red.

Al igual que con Android, el proceso puede variar ligeramente dependiendo de la versión de iOS que estés utilizando, pero en general estos pasos te proporcionarán la guía necesaria para establecer la conexión.

Algunas como ciertas cámaras IP o dispositivos inteligentes pueden no ser compatibles con las redes ocultas de WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante tener en cuenta que aunque ocultar el SSID puede ofrecer cierta privacidad y discreción, no es una medida de seguridad infalible. Herramientas especializadas pueden detectar y revelar SSIDs ocultos, lo que minimiza el efecto de “seguridad por oscuridad”.

Además, algunos dispositivos pueden experimentar problemas de compatibilidad con redes ocultas, lo que podría limitar su capacidad para conectarse de manera efectiva, por lo que siempre se recomienda hacer pruebas antes de tomar la decisión de cambiar plenamente la configuración de la red, para no afectar a los demás usuarios que se conectan regularmente.