Sundar Pichai reveló la estrategia de Inteligencia Artificial de Google

El CEO de Google, Sundar Pichai, brindó una entrevsta exclusiva a Emily Chang, presentadora y productora ejecutiva de Bloomberg Originals

Sundar Pichai, el visionario CEO de Google y su empresa matriz Alphabet, se sienta frente a Emily Chang, presentadora y productora ejecutiva de Bloomberg Originals, en una soleada mañana en el Googleplex, el emblemático campus de Google. Pichai, quien ascendió a la cima después de demostrar su valía como un talentoso líder de producto y hábil mediador, ahora dirige un gigante tecnológico que funciona más como un micro país, supervisando negocios tan trascendentales como YouTube, DeepMind y Google Cloud.

En esta entrevista exclusiva, Pichai reflexiona sobre el extraordinario viaje de Google, los desafíos que enfrenta la compañía en términos de cultura y competencia, y el futuro que se avecina impulsado por la inteligencia artificial (IA), una fuerza transformadora que promete remodelar no solo a Google, sino al mundo entero.

“En 2016, una de las primeras cosas que hice como CEO fue decir que la empresa debería ser primero IA”, recuerda Pichai. “Para mí, recién estamos comenzando en el principio de lo que creo que será una extraordinaria década de innovación”.

Pero este meticuloso plan se vio sacudido por la irrupción de ChatGPT, el chatbot de OpenAI respaldado por el rival Microsoft. De repente, el dominio de Google pareció tambalearse. Sin embargo, Pichai mantiene la calma: “Todos los ciclos tecnológicos son así, ¿verdad? Pero creo que estamos preparados para ello. Así que, en cierto modo, te dejas llevar por la corriente. Lo aceptas”.

Pichai recalca la importancia de mantener la objetividad en la era de la IA

Pichai destaca el enfoque único de Google en la búsqueda: “Creo que parte de lo que hace que la búsqueda de Google se diferencie es que, si bien hay momentos en los que damos respuestas, siempre vinculará a una amplia variedad de fuentes. Hemos tenido respuestas en la búsqueda durante muchos, muchos años. Simplemente ahora estamos usando IA generativa para hacer eso”.

Pero el auge de la IA generativa también presenta desafíos. “El desafío para todos y la oportunidad es, ¿cómo tienes una noción de lo que es objetivo y real en un mundo donde va a haber mucho contenido sintético? Creo que es parte de lo que definirá la búsqueda en la próxima década”, reflexiona Pichai en diálogo con Bloomberg .

Nacido en Chennai, India, en una familia de clase media, Pichai aprendió a valorar la tecnología desde joven. “Percibí nuestra vida a través de la llegada de los dispositivos y esperé cinco años para tener un teléfono. Era un teléfono de disco, pero cuando llegó a nuestra casa, cambió la vida de todos”, recuerda.

Ahora, como líder de Google, Pichai navega los desafíos de la era de la IA generativa. Algunos advierten que la búsqueda se está deteriorando, llena de spam y contenido de SEO. Pero Pichai destaca el papel pionero de Google: “Usamos transformadores en la búsqueda. Eso es lo que llevó a grandes brechas en la calidad de búsqueda en comparación con otros productos. Hemos infundido transformadores en todos nuestros productos”.

La visión de Pichai para Google: liderar hacia una inteligencia artificial general (Reuters)

Pichai también aborda las preocupaciones sobre las imágenes controvertidas generadas inicialmente por su modelo Gemini, como nazis asiáticos y padres fundadores negros. “Somos una empresa que ofrece productos a usuarios de todo el mundo, y hay preguntas genéricas”, explica.

“Obviamente, el error fue que lo aplicamos en exceso, incluso en casos en los que nunca debería haberse aplicado. Eso fue el error. Y ya sabes, nos equivocamos”, insiste.

De cara al futuro, Pichai ve un potencial inmenso en el hardware potenciado por IA. “Creo que con la IA, tienes la oportunidad de repensar esa experiencia en los próximos años. Todavía veo que el centro de donde ocurrirá la innovación de la IA está en los teléfonos inteligentes, seguidos de las gafas. Así es como lo veo”, vaticinó.

Pero quizás el mayor desafío sea la carrera hacia la inteligencia artificial general (AGI). “No es una frase bien definida, significa cosas diferentes para diferentes personas”, admite Pichai. “Pero creo que si defines la AGI como una IA que se vuelve capaz en una amplia variedad de actividades económicas y puede hacerlo bien, creo que esa es una forma de verlo”.

El crecimiento de Google bajo el liderazgo de Pichai se sostiene en avances en IA y la nube

A pesar de la creciente competencia, Pichai se mantiene enfocado en la visión unificada de Google y Alphabet. “Cuando pensamos en Google y Alphabet, la apuesta subyacente es la misma. Vas a invertir en tecnología profunda y ciencia de la computación y aplicarla para resolver problemas para las personas”.

Pichai también aborda los recientes desafíos culturales dentro de Google. “Cuando tienes casos, incluso en este caso, donde algunos empleados cruzan más allá de lo que está en el código de conducta e interrumpen la productividad del lugar de trabajo, o lo hacen de una manera que hace que otras personas se sientan incómodas, creo que tenemos que tomar medidas, y eso es lo que estamos haciendo”.

Mirando hacia el futuro, Pichai mantiene su optimismo y ambición característicos. “No hay razón para que no escalemos nuestra computación 100.000 veces en unos pocos años. Entonces, sí, espero que algo de esto parezca un juguete en el futuro. Espero que sea así. De lo contrario, no hicimos bien nuestro trabajo”.

En el Googleplex, bajo el brillante sol de Silicon Valley, Sundar Pichai se prepara para guiar a Google hacia un futuro impulsado por la IA.

Con su visión clara y su determinación inquebrantable, está listo para enfrentar cualquier desafío que depare este emocionante nuevo capítulo. Como él mismo dice: “Creo que tenemos un claro sentido de lo que tenemos que hacer”. Y con Pichai al mando, Google parece estar en buenas manos.

Cómo Sundar Pichai catapultó Google a la estratosfera tecnológica

Nacido en India, Pichai recibió dos becas distintas para estudiar en Estados Unidos (Reuters)

El actual director ejecutivo de Alphabet y Google, ha alcanzado un hito en su carrera, aproximándose a una fortuna de 1.000 millones de dólares.

Originario de Chennai, India, Pichai ha liderado a Google desde 2015, periodo durante el cual el valor de las acciones de la compañía se ha incrementado en más de un 400%. Este aumento se debe, en gran parte, al auge de la computación en la nube y los avances en inteligencia artificial.

El viaje de Pichai hacia el pináculo del mundo tecnológico comenzó en un humilde apartamento en Chennai, donde vivía con su familia en condiciones sencillas, sin acceso a tecnología de punta durante su infancia.

A pesar de estos comienzos modestos, Pichai demostró un gran potencial académico, destacándose en sus estudios y luego en el Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT Kharagpur), donde se graduó de ingeniero metalúrgico.

Su interés en la tecnología fue despertado a los 12 años cuando su familia adquirió un teléfono, lo que finalmente lo llevaría a ocupar la posición de CEO de una de las empresas más influyentes del mundo tecnológico.

La historia de Sundar Pichai es una fuente de inspiración para muchos, mostrando cómo la determinación y el trabajo duro pueden convertir los sueños en realidad. Desde su llegada a Google, ha sido una pieza clave en la transformación y el éxito continuo de la compañía, supervisando importantes innovaciones y expansión en áreas críticas como IA y la nube.

Su infancia, marcada por la ausencia de lujos, contrasta significativamente con su vida actual, evidenciando un notable viaje personal y profesional.

La contribución de Pichai al mundo tecnológico y su impactante trayectoria desde una modesta vida en India hasta alcanzar la cima de Silicon Valley destacan su dedicación y visión para Google y Alphabet.

Este camino recorrido no solo resalta su éxito financiero y empresarial sino también el impacto de su liderazgo en el desarrollo y expansión de tecnologías que forman parte esencial de la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo.