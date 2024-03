¿Qué películas se grabaron cerca a mi casa? conoce este Google Maps especial

Cine Mapper es una plataforma ideal para planear viajes y conocer lugares emblemáticos. También sirve para conocer datos de películas y sus grabaciones. (Infobae)

A los amantes al cine les gusta saber cada detalle de sus producciones favoritas, desde los datos curiosos de los actores involucrados hasta las localizaciones. Para satisfacer ese deseo existe una página web que permite ver dónde se grabaron algunas escenas de las películas y series más representativas. Se trata de Cine Mapper.

Esta aplicación podría denominarse como el Google Maps del cine, ya que permite ver todo el mapa de la Tierra y encontrar el lugar exacto en el que está ubicado Rohan, la ciudad de los jinetes de El Señor de los Anillos, o dónde queda la cantina Mos Eisley de Star Wars: episodio IV.

Muchas de estas escenas están en el sitio web, que cuenta con más de 800 ubicaciones diferentes en todo el mundo, que se corresponden a 334 películas y series. Aunque su creador asegura que semanalmente se añaden más localizaciones, gracias a la ayuda de la comunidad que puede enviar sus comentarios para que la plataforma crezca.

De esta forma, un usuario puede buscar qué películas o series se grabaron cerca de su casa o si desea hacer un viaje a otro país pueda visitar estos icónicos escenarios.

En Latinoamérica todavía hay pocas localizaciones reportadas, pero es posible agregar más a través de un formulario. (Infobae)

Cómo funciona Cine Mapper

Quienes hayan usado Google Maps van a entender fácilmente cómo funciona esta página: un mapa con muchas ubicaciones señaladas, que al hacer clic sobre una de ellas se desplegará toda la información de qué película fue grabada allí, la escena exacta y datos adicionales de la producción.

Por ejemplo, en América Latina son pocas las ubicaciones que están disponibles hasta ahora. Una de ellas es el Salar de Uyuni en Bolivia, allí se grabó una escena de Star Wars: The Last Jedi, por lo que veremos una pequeña descripción de lo que sucedió y aparecerá un botón que nos llegará a su ubicación exacta en Google Maps.

Así funciona con el resto de lugares, algunos cuentan con más información o nos darán la opción de ver otras escenas de la misma película en otra ventana mucho más completa.

En la parte de abajo aparece una opción para enviar una localización que no esté registrada y de la que tengamos conocimiento. A través de un formulario podremos ayudar al sitio a que crezca y cada vez más usuarios sepan qué películas se grabaron cerca de donde están.

Por ahora las películas que aparecen son en su mayoría de grandes casas productoras como Disney, Warner Bros, Universal, Netflix o Amazon Prime. Aunque es posible realizar un filtro para enfocarse en los gustos de cada uno.

Por ejemplo, es posible buscar solo las películas de Batman, de los Vengadores o el Señor de los Anillos, incluso vamos a encontrar escenarios de videojuegos como Call of Duty y The Last of Us o sitios reales que inspiraron la creación de ubicaciones de producciones de Studio Ghibli.

Cómo aprovechar Cine Mapper

Si somos amantes al cine y a las series, este tipo de plataformas son un lugar ideal para explorar y tener más información de lo que nos gusta. Por lo que podemos sacarle provecho de diferentes maneras, más allá de la curiosidad.

Cine Mapper es una plataforma ideal para planear viajes y conocer lugares emblemáticos. También sirve para conocer datos de películas y sus grabaciones. (Infobae)

En primer lugar, Cine Mapper es una buena oportunidad para entender mucho más de ciertas películas y los datos que no conocíamos. El sitio es una gran base de datos que va creciendo continuamente y en caso de conocer una localización en nuestra ciudad o país, podemos hacer el proceso de solicitud para brindar un aporte.

Otro caso es que si vamos a ir de viaje a un país tenemos una gran herramienta para planificar visitas a estos escenarios. Por ejemplo, toda la trilogía de El Señor de los Anillos se grabó en Nueva Zelanda, así que si tenemos la oportunidad de ir allá esta página nos dará la ubicación exacta en las que Peter Jackson grabó gran parte de las épicas escenas y los impactantes paisajes.

Además, esto ayudará a que el turismo local tenga otro tipo percepción. No es lo mismo viajar a Londres y conocer los lugares tradicionales, que ir pensando en visitar las localizaciones en las que grabaron Harry Potter.