Taylor Swift: The Eras Tour: cardigan y más interpretaciones exclusivas que no salen en Disney+

Este tour fue uno de los más taquilleros entre 2023 y 2024. (Disney Plus)

La gira ‘Taylor Swift The Eras Tour (Taylor’s Version)’ ya está disponible en exclusiva en Disney+. Aquí podrás ver clips en vivo de la canción ‘Cardigan’, además de tres temas acústicos que no formaron parte de la edición entregada a cines ni de la versión on demand.

Dirigida por Sam Wrench, la experiencia cinematográfica ‘Taylor Swift | The Eras Tour’ ha logrado un hito significativo en la carrera de Swift, quien hasta la fecha ha sido galardonada con 14 premios Grammy.

La película de este concierto ha recaudado más de 260 millones de dólares a nivel mundial, estableciendo un nuevo récord en la historia del cine de conciertos al convertirse en la película de este género más vendida de todos los tiempos.

Este éxito subraya no solo la popularidad y el impacto de Taylor Swift en la música y la cultura pop, sino también la calidad cinematográfica y la propuesta innovadora detrás de esta producción.

Se trata de las canciones sorpresas de cada concierto. (Disney+)

‘Cardigan’

La canción ‘Cardigan’ de Taylor Swift, integrante de su álbum ‘Folklore’, explora la temática de un amor traicionado a través de la perspectiva de Betty, una narradora que se encuentra en el centro de un triángulo amoroso con James y un personaje sin nombre de la canción ‘August’.

El tema se sumerge en los recuerdos y emociones de Betty, enfocándose en cómo la traición afecta profundamente su conexión con James.

A través de una letra introspectiva, Swift construye un relato emocionalmente rico que captura la complejidad de las relaciones humanas, el dolor del amor perdido y la nostalgia que envuelve a los recuerdos compartidos.

Esta canción es de su último álbum de estudio. (Disney Plus)

‘Maroon’

La canción ‘Maroon’, aborda la historia de una relación tóxica y efímera, caracterizada por una intensidad abrumadora en sus inicios, la cual, con el tiempo, se desvanece gradualmente hasta extinguirse por completa inercia. A pesar de su corta duración, la relación deja una marca indeleble en quienes la vivieron, quedando solo los recuerdos de los pequeños detalles cotidianos que compartieron.

Swift recaudó millones de dólares gracias a este tour. (Disney Plus)

‘Death by a Thousand Cuts’

La canción ‘Death by a Thousand Cuts’, perteneciente al álbum ‘Lover’ de Taylor Swift, fue grabada en el año 2018 y lanzada al público en 2019. Este tema explora las emociones y el desconsuelo que sigue al final de una relación, utilizando la metáfora de morir por mil cortes para describir el dolor gradual y persistente que se siente tras una ruptura.

‘You Are in Love’

Por su influencia, Taylor Swift fue seleccionada como la persona del año en 2023 por Time. (Disney Plus)

La canción ‘You Are in Love’, incluida en el álbum ‘1989′ de Taylor Swift, originalmente lanzado en 2014, recibe una nueva vida con su reedición bajo el sello de Taylor’s Version en 2023. Este tema se sumerge en la descripción de un amor auténtico y verdadero, capturando las sensaciones y momentos que definen una relación profunda y conmovedora.

La tecnología de ‘The Eras Tour’

Taylor Swift se ha consolidado como una figura icónica a nivel global, gracias a su triunfante ‘The Eras Tour’, un tour de conciertos que hace un recorrido por los éxitos más destacados de su trayectoria.

Este espectáculo, meticulosamente diseñado en cada aspecto, demuestra el compromiso de la artista por entregar una experiencia inolvidable.

Durante aproximadamente cuatro horas, el público, conocido cariñosamente como “swifties”, es sumergido en un universo único, meticulosamente creado por Swift, donde cada canción y cada momento están pensados al detalle.

Taylor Swift llevó el espectáculo a la pantalla grande también.(YouTube: Taylor Swift)

Cada segmento del concierto está dedicado a una “era” particular de su carrera, representada no solo en la música sino también visualmente, mediante un código de colores que se refleja en los brazaletes luminosos de los asistentes.

Por ejemplo, durante la interpretación de ‘Enchanted’, el ambiente se envuelve en tonalidades de morado, creando una atmósfera mágica.

Además, el escenario no es solo un espacio físico, sino un elemento vivo que interactúa con Taylor y sus bailarines, realzando cada actuación.

Incluso, la presencia de lluvia no impide el desarrollo del show; Taylor implementa tecnología de vanguardia, similar a la usada en operaciones militares, asegurando que el espectáculo pueda continuar sin importar las condiciones climáticas, destacando su profesionalismo y dedicación para ofrecer un show sin precedentes.