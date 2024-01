Incendios forestales: Cómo identificar imágenes falsas creadas con inteligencia artificial

Las imágenes fueron creadas con IA, pero muchos usuarios creyeron que eran reales. (X/@Nikoleto_92)

Ante el impacto que ha significado esta situación, las fotografías se viralizaron en poco tiempo alcanzando más de un millón de vistas en tres días. Eso ha causado que muchas personas crean que son reales y se genere información errónea sobre lo que realmente está pasando en la ciudad.

En medio de la confusión por el contenido publicado, algunos usuarios empezaron a cuestionar la veracidad de las fotos, principalmente porque el nivel de las llamas era mucho más alto al que se veía en los medios de comunicación e incluso en una imagen se ve a un venado en medio del caos, algo improbable en una situación así.

Esto generó que la cuenta que subió las imágenes, administrada por Nicolás Caballero (un fotógrafo), tuviera que aclarar la situación y confirmar que él mismo las había hecho con inteligencia artificial, aunque no mencionó en qué plataforma.

Si bien el perfil en X se dedica a publicar contenido de IA, apenas tiene 500 seguidores y pocas personas sabían que él se dedicaba esto. Además, el post nunca menciona el origen de las fotos, que son presentadas como reales.

Según Caballero, su publicación nunca tuvo mala intención y se trataba de una especie de experimento social “para ver cómo se difundía la información sin yo hacer absolutamente nada”. Aunque mucha gente no lo supo y creyó que lo que estaba sucediendo en el contenido era real.

Cómo detectar imágenes creadas con IA

Las aplicaciones de creación de imágenes con IA cada vez son mejores y eso dificulta diferenciar una foto real de una falsa. Un ejemplo es como las plataformas han mejorado la generación de manos humanas, que hace un tiempo eran desproporcionadas y creaba manos con seis dedos, pero actualmente tienen más información y tecnología que les permite diseñar un cuerpo en condiciones reales.

Las imágenes creadas con IA son difíciles de detectar por la precisión en sus detalles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Así que ante el uso de estas herramientas, los usuarios deben asumir una postura más crítica con todo lo que ven, porque de esa manera es que se empezará a distinguir la realidad de la ficción. Algunos consejos para detectar las imágenes creadas con IA son los siguientes:

- Observar de cerca: buscar versiones de alta resolución y hacer zoom en los detalles para detectar posibles incoherencias o errores.

- Buscar marcas de agua: algunos generadores de IA agregan marcas de agua sutiles, como un conjunto de cinco cuadrados de colores, que pueden estar en la esquina derecha de la imagen.

- Revisar las proporciones: las imágenes generadas por IA pueden tener inconsistencias en las proporciones, como brazos demasiado pequeños o torsos demasiado largos.

- Analizar los fondos: las imágenes pueden estar en contextos que no corresponden y los fondos son incorrectos, mostrando objetos deformados o repetidos. Un ejemplo es el venado en medio de un incendio en las fotos de Bogotá. Además, los fondos pueden estar borrosos de manera artificial.

- Utilizar herramientas en línea: existes aplicaciones como SynthID de Google que pueden detectar errores en las imágenes generadas por IA mediante un identificador imperceptible en los píxeles. Otra opción es AI or Not, que permite cargar una imagen y verificar si fue generada por inteligencia artificial, aunque sus resultados no son infalibles y se recomienda combinar con otros métodos.