Cómo ver películas en 3D de Disney Plus usando las gafas de realidad aumentada de Apple Vision Pro

Vision Pro compatibles con amplia variedad de servicios de streaming, incluyendo ESPN y Amazon Prime Video. (Apple)

Apple reveló que sus gafas de realidad mixta, Vision Pro, ofrecerán contenido en 3D de Disney Plus cuando salga al mercado. Vision Pro será compatible también con otros servicios como ESPN, MLB, PGA Tour, Max, Discovery Plus, Amazon Prime Video, Paramount Plus, Peacock, Pluto TV, Tubi, Fubo, Crunchyroll, Red Bull TV, IMAX, TikTok y MUBI.

“En el lanzamiento, los usuarios de Apple Vision Pro pueden ver más de 150 películas en 3D de los mejores estudios del mundo con una profundidad notable dondequiera que estén, incluidas las favoritas de todos los tiempos y los estrenos recientes, como Avatar: The Way of Water, Dune, Spider-Man: Into the Spider-Verse y La película de Super Mario Bros”, dijo la compañía.

Las películas podrán rentarse a través de la aplicación Apple TV. Aquellos usuarios que ya hayan adquirido alguno de los títulos con opción 3D o que ya cuenten con la respectiva plataforma, recibirán las versiones en 3D sin costo adicional. En el futuro, se darán a conocer más títulos que estarán disponibles, algunos de ellos en exclusiva para los suscriptores de Disney Plus.

“Los usuarios pueden convertir cualquier lugar en el mejor asiento de la casa, disfrutar de conciertos y aventuras personales con Apple Immersive Video”, expresó Greg Joswiak, vicepresidente senior de marketing mundial de Apple.

Apple contó que más de 150 títulos estarán disponibles en 3D. (Apple)

Disney Plus incluye cuatro modalidades de visualización para sus suscriptores. Una de ellas es Disney Plus Theatre, que busca recrear la experiencia del Teatro El Capitán en Hollywood.

También ofrece opciones inspiradas en el universo de Pixar con Monsters, Inc., una que rememora la Torre de los Vengadores de las películas de Marvel, y otra que simula la cabina de un deslizador en el desierto de Tatooine de Star Wars.

Por otro lado, Apple ha anunciado que su aplicación Apple TV ofrecerá contenido inmersivo sin costo, como una experiencia con Alicia Keys en su espacio de ensayo y un documental producido por los creadores de Planet Earth llamado Prehistoric Planet Immersive.

Disney habilitará experiencias especiales para los usuarios de su servicio de streaming. (Apple)

“Apple Vision Pro es una plataforma revolucionaria que acercará a nuestros fanáticos a los personajes y las historias que aman mientras los sumerge más profundamente en todo lo que Disney tiene para ofrecer”, mencionó Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company.

La tecnología detrás del entretenimiento

Apple Vision Pro ofrece una manera de ver videos e imágenes que se siente casi real, con colores vivos y detalles nítidos. Esto es posible gracias a dos pantallas muy pequeñas que tienen 23 millones de píxeles, lo cual hace que la imagen se vea muy definida. Asimismo, utiliza tecnologías como alto rango dinámico y Dolby Vision que mejoran aún más la calidad de lo que se ve.

El nuevo chip R1 hace que las imágenes se actualicen rápidamente. Mientras que el chip M2 asegura que todo funcione muy bien sin gastar mucha batería. En uso normal, Vision Pro puede durar dos horas o dos horas y media si el usuario está viendo videos, y mucho más tiempo si la conecta a una batería externa con un cable.

Las gafas se lanzarán al mercado el próximo 2 de febrero. (Apple)

Para el sonido, Vision Pro tiene un sistema de altavoces que permiten escuchar el audio como si estuviera pasando alrededor del usuario, también con tecnologías como Dolby Atmos y Lossless Audio, que hacen que la música se escuche muy clara y sin interferencias.

No obstante, Apple explica que aún se puede escuchar lo que pasa en el entorno mientras se usa el dispositivo ya que el audio se ajusta al lugar para que suene mejor.

Si en cambio, el usuario prefiere usar auriculares, los AirPods Pro (segunda generación) con conector USB-C son compatibles y mantienen la calidad del audio sin retrasos.