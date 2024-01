Pixel 8 vs. iPhone: el divertido video de Google que compara el móvil de Apple

Google aprovechó el fin de las fiestas de fin de año para destacar, en un divertido tono, las herramientas de inteligencia artificial de la cámara de su más reciente smartphone frente a las de su principal competidor.

Google aprovechó el Año Nuevo para destacar las capacidades de inteligencia artificial integradas en la cámara de su más reciente smartphone, el Pixel 8, aunque lo hizo con un video en el cual el dispositivo tiene una divertida conversación con su principal competidor, el iPhone.

En la producción compartida por Made by Google que fue acompañada con la frase: “una larga noche de fotografías grupales deja al iPhone deseando poder divertirse como Pixel”, la charla inicia con el móvil desarrollado por Apple tirado y completamente agotado, por lo que pareció ser una jornada de bastante uso debido a las fiestas.

Por lo que el Pixel 8 arranca preguntando, “¿Noche difícil, iPhone?”, a lo que respondió exhausto el otro celular, “gran fiesta, anoche, toneladas de gente. Tantas tomas grupales”.

Para luego quejarse, “y en cada imagen, alguien parpadeaba o miraba hacia otro lado”. Una afirmación ante la cual el Pixel 8 reacciona diciendo “Oh, yo estuve allí”.

“Pero no tengo Best Take (herramienta) como tú, así que no puedo combinar las mejores tomas de todos en una sola toma”, aseguró el iPhone, que continuó su queja lamentando “así que tuve que tomar más, más y más. Mi batería está agotada”.

'Best Take' se vale de algoritmos avanzados de IA para analizar y seleccionar las expresiones faciales óptimas de las personas en una serie de fotos tomadas simultáneamente. (Google)

Recordemos que la herramienta Best Take, utiliza la IA para analizar y comparar múltiples fotos similares tomadas en rápida sucesión, con el objetivo de recopilar las expresiones faciales de todas las fotos y combinarlas para obtener la mejor apariencia posible.

Es por ello que el móvil desarrollado por Google respondió “deberías haberme enviado las fotos. Déjame arreglarlas”, lo que generó una gran sorpresa del iPhone, que pregunta: ¿Tú puedes hacer eso con tu IA? ¿Incluso si no tomaste las fotografías?

“Totalmente” aseguró con gran seguridad el Pixel 8, al tiempo generando gran frustración en su principal competidor que termina la conversación concluyendo “creo que voy a purgar mi iCloud”.

Funciones de IA que incorpora la cámara del Pixel 8

Lo interesante de la nueva línea de Google Pixel, está en las funciones de software potenciadas por IA. (Google)

Los recién Pixel 8 y 8 Pro presentan funciones fotográficas potenciadas con inteligencia artificial generativa capaz de eliminar distracciones, mover a las personas alrededor de una imagen, elegir la mejor cara para cada sujeto en una foto o incluso minimizar los ruidos exteriores cuando estamos grabando un video en exteriores.

- Best Take

Esta característica promete eliminar las expresiones indeseadas y “malas caras” en las fotos grupales, utilizando inteligencia artificial para asegurar que todos en la imagen aparezcan con su mejor expresión facial.

Para lograrlo se vale de algoritmos avanzados de IA para analizar y seleccionar las expresiones faciales óptimas de las personas en una serie de fotos tomadas simultáneamente, para combinarlas y crear la fotografía grupal perfecta, haciendo que gestos como parpadeos o muecas no arruinen el resultado final.

- Magic Editor

Esta herramienta es capaz de eliminar cualquier objeto o persona que no queramos en una fotografía

Google también integró la función Magic Editor, la cual le permite al usuario rehacer cualquier fotografía que tome para que luzca como desea, esto utilizando la inteligencia artificial generativa capaz de reemplazar el cielo del mediodía con una puesta de sol, eliminar distracciones o mover a las personas alrededor de una imagen.

Según la misma Google, “con Magic Editor puedes usar la IA de Google para efectuar ediciones con calidad de estudio en tus fotos: reposicionar a las personas, mejorar el cielo e incluso eliminar distracciones no deseadas”.

También se incorporarán nuevos controles de cámara manuales como DSLR (cámara réflex digital), que le permiten ajustar la velocidad de obturación y el ISO a una imagen, así como tener un control deslizante de enfoque.

- Audio Magic Eraser

También está Audio Magic Eraser, cuyo objetivo es aislar los ruidos que distraen en los vídeos para que puedan ser minimizados o eliminados. Una característica ideal para aquellos creadores que hacen tomas en exteriores, debido a que es capaz de reducir los sonidos ambientales de fondo, como es el caso del que genera una ciudad.

- Video Boost

El mejor secreto para hacer videos con poca luz en el Google Pixel 8 Pro. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Google ha empezado a incorporar a sus dispositivos Pixel 8 Pro la funcionalidad Video Boost, la cual mejora sustancialmente la calidad de los vídeos grabados bajo condiciones de luz escasa gracias a la ayuda de la inteligencia artificial.

Sin embargo, es importante aclarar que este procesamiento de los clips se realiza en la nube a través de los servidores de Google, y no localmente en el dispositivo.

La función permitirá enviar copias de videos a la nube para que sean procesados utilizando modelos de fotografía computacional en Google Photos, mejorando aspectos como la iluminación y el color para obtener vídeos en calidad HDR+.

Aunque este proceso puede tardar horas, especialmente con los clips de larga duración, la archivos finales mejorados tienen una reducción notable en comparación con los utilizados durante el procesamiento.

Un video de tres minutos puede reducirse a 513 MB, a diferencia de los 6 GB del archivo grande temporal.