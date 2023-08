En qué se diferencia la PlayStation Portal al resto de consolas portátiles

La consola ejecutará juegos a través de la función Remote Play de PS5. (PlayStation)

PlayStation confirmó su nueva consola: PlayStation Portal. Se trata de un dispositivo portátil que busca extender la experiencia actual de la PS5, pero en un formato más pequeño y con la opción de no usarlo en el televisor principal, aunque con algunas restricciones.

Desde hace un tiempo la compañía había anunciado este producto bajo el nombre de Project Q, pero finalmente dio a conocer su nombre oficial, su precio (de 199 dólares) y más funciones que marcan las diferencias frente a otras consolas portátiles del mercado.

No es en sí una consola

Una de las funciones que tienen los dispositivos de PlayStation es Remote Play. Esta herramienta permite disfrutar de los juegos de la consola en otros dispositivos a través de streaming, aunque no de manera nativa, sino retransmitiendo lo que se mostraría en la consola.

Actualmente, es posible usar esta función para jugar desde un celular, una tablet o un computador y es en ese escenario en el que estará la PlayStation Portal.

En sí, esta no es una consola porque nativamente no ejecutará los juegos, sino que los retransmitirá a diferencia de lo que hace Nintendo Switch o Steam Deck, que no necesitan de un hardware adicional, sino que estos dispositivos abren el título por sí solos.

La consola ejecutará juegos a través de la función Remote Play de PS5. (PlayStation)

Esta es la gran diferencia. PlayStation Portal necesita de una PS5 para funcionar, ya que primero se debe encender la consola de sobremesa y después hacer en enlace con el dispositivo portátil para abrir el juego.

De ahí se desprende una de sus grandes restricciones: necesita de conexión permanente a internet. La retransmisión de los títulos se hace vía streaming, por lo que necesita estar conectada a una red y que la consola en casa esté encendida.

Esto genera un segundo problema, porque también será obligatorio que tanto la PS5 como el dispositivo portátil estén conectados a la misma red wifi. Esto quiere decir que no es posible disfrutar de manera remota fuera de la casa, como sí sucede con las demás consolas.

Controles y pantalla

Muchos se preguntan cuál es la necesidad de tener un dispositivo de este tipo si es posible hacer lo mismo desde un celular. Es por eso que PlayStation decidió incluir las mismas funciones de sus controles.

PlayStation Portal cuenta con la misma experiencia de los DualSense: gatillos adaptativos y vibración háptica. Esta es su diferencia frente a las consolas portátiles actuales, ya que ninguna cuenta con esta tecnología.

La consola ejecutará juegos a través de la función Remote Play de PS5. (PlayStation)

En lo que tiene que ver con su pantalla, Sony incluyó un panel LCD de 8 pulgadas con una tasa de refresco de 60 Hz. La resolución que alcanza es de 1080p, por lo que está ligeramente por encima de lo que ofrecen otros productos similares en el mercado, que suelen quedarse en 720p.

Sin embargo, las características técnicas en este apartado no son muy diferentes a las que un usuario puede encontrar en un celular de gama media o alta, desde donde se puede ejecutar Remote Play y enlazar el teléfono con un mando de videojuegos para tener una experiencia similar.

De esta forma, la manera en la que seguramente los jugadores más le podrían sacar provecho es usando la consola de retransmisión en su casa para no ocupar el televisor y permitir que sus familiares estén allí, mientras ellos juegan en otra habitación cualquier título compatible con PlayStation 5.