La consola Atari 2600 regresa y será compatible con cartuchos antiguos

La clásica Atari 2600 regresa con una nueva versión y una colección de sus mejores juegos. (Atari)

Atari es sinónimo inmediato de nostalgia que trae recuerdos de infancia a la legendaria consola Atari 2600. Una máquina que hizo su primera aparición en 1977 dejando una huella indeleble en la historia de los videojuegos.

Es por ello que la compañía lanzará una versión remasterizada llamada Atari 2600 Plus, que permitirá, entre otras cosas, reproducir cartuchos antiguos.

Un añadido especialmente emocionante para los más nostálgicos, porque ahora podrán disfrutar de un catálogo de oro que incluye títulos como Space Invaders, Missile Command, Pitfall, Frogger o Adventure.

Con motivo de su aniversario 50, Atari se asoció con la multinacional alemana Playon para traer nuevamente al mercado esta mítica consola con funciones modernas.

Cuándo saldrá al mercado y cuáles son sus novedades

Lanzada por primera vez en el año 1977 volverá a estar disponible el 17 de noviembre por un precio de 130 dólares. (Atari)

La Atari 2600 Plus se lanzará en todo el mundo el 17 de noviembre con un precio de 130 dólares.

Esta incluirá el mando joystick CX40+, recreado con el mismo tamaño y disposición que el mando joystick 2600 original para darle ese toque de nostalgia.

Además, funciona con un SoC Rockchip 3128, un chip de cuatro núcleos de baja potencia relativamente joven, pero que debería ser más que suficiente.

La consola incorpora salida HDMI, alimentación USB y múltiples resoluciones de pantalla.

A esto se suma una ranura para cartuchos retrocompatible para disfrutar cientos de juegos originales de la Atari 2600 y 7800.

Aunque la consola solo viene acompañada de un cartucho de juegos 10 en 1, en el que se hace una selección de los 10 juegos más importantes de la historia de Atari:

- Adventure

- Combat

- Dodge ‘Em

- Haunted House

- Maze Craze

- Missile Command

- Realsports Volleyball

- Surround

- Video Pinball

- Yars’ Revenge

La consola viene acompañada de un cartucho de juegos 10 en 1. (Atari)

El frente de la consola lleva una tira de paneles de madera con un logotipo iluminado de Atari, mientras que cuatro interruptores de palanca se encuentran en su ranura de cartucho.

Mr. Run And Jump: Atari lanza, luego de más de 30 años, un nuevo cartucho para su consola Atari 2600

Hace años ya que la moda retro se impuso dentro del mundo de los videojuegos. Lo que para algunos es “retro”, para otros fue su presente y realidad, tiempos ni mejores ni peores, simplemente distintos a lo que podemos experimentar hoy en día.

Atari, consciente de todo esto, y siendo dueña de una de las primeras consolas de venta masiva con su Atari 2600, va a lanzar un cartucho para dicha consola luego de más de 30 años. El juego en cuestión se llama Mr. Run And Jump, y fue creado por John Mikula y su estudio independiente Graphite Lab.

Mr. Run and Jump - Junto a su fiel amigo Leap the Dog, el dúo deberá aventurarse por un mundo deslumbrante y peligroso, esquivando innumerables enemigos y superando cientos de feroces desafíos de plataformas para salvar el día.

Este titulo fue desarrollado puntualmente para correr en una Atari 2600 clásica, y tiene una mecánica muy simple: comenzamos con 25.000 puntos. Un segundo de juego, un punto que se descuenta. Si chocamos con un enemigo, se descuentan 100 puntos.

La historia de tintes “johnwickianos” nos presenta a, justamente, Mr. Run And Jump, que debe encontrar a su perro antes de que se aleje demasiado y las tinieblas se apoderen de él.

El cartucho será una edición limitada y costará $60 dólares, con su caja y manual de instrucciones.

Y quienes no posean la consola de Atari, que a estas alturas es una pieza de colección, podrán disfrutar una versión mejorada de Mr. Run And Jump, que se va a lanzar para PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series.