Sony presenta el PlayStation Portal Remote Player, un dispositivo pensado para juego remoto

PlayStation Portal Remote Player, el nuevo dispositivo de Sony.

Con el éxito de la Nintendo Switch, era de esperarse que los demás grandes del mundo de las consolas intenten replicar aunque sea parte de ese fanatismo. Sony siempre fue el mejor preparado para esto, con su experiencia en consolas como la PlayStation Portable y PlayStation Vita. Ahora, la empresa acaba de brindar los últimos detalles de su nuevo producto para el gaming portátil, PlayStation Portal Remote Player, un dispositivo que busca llevar el mundo de PlayStation 5 a una pantalla más chica.

El PlayStation Portal Remote Player está pensado no como una consola en sí, sino como un dispositivo que complementa la función de Remote Play de las consolas de PlayStation. Esto significa que el Portal Remote Player necesita de una PlayStation 5 para funcionar, ya que no usará tecnología de cloud gaming como sí lo hacen Nvidia GeForce Now o Xbox Cloud Streaming. Este dispositivo simplemente se conecta de forma remota a una PlayStation 5 y permitirá controlarla, no solamente para correr juegos sino también para utilizar cualquier otra aplicación que tenga la consola.

PlayStation Portal Remote Player busca replicar la experiencia de PlayStation 5 en forma portátil.

Cabe destacar que el PlayStation Portal Remote Player tendrá incorporada todas las características del DualSense, el control que prácticamente define la experiencia de PlayStation 5. Con una pantalla de 8 pulgadas que trabajará en resolución de 1080p y 60 cuadros por segundo, este nuevo dispositivo será la opción ideal para quienes cuentan con una PlayStation 5 pero deben compartir el televisor, o desean jugar su consola lejos de su hogar. Sony además presentó los nuevos auriculares inalámbricos Pulse Elite y Pulse Explore para complementar este nuevo aparato.

El PlayStation Portal Remote Player estará disponible a fin de año, aunque aún no hay una fecha concreta confirmada ni un precio.

