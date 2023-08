“La inteligencia artificial no reemplazará a la creatividad humana”: cofundador de Canva

Cameron Adams es el cofundador de Canva. (Slush/Facebook)

Mientras que algunas personas consideran que la inteligencia artificial puede ser perjudicial por temor a ser reemplazados, otros como el cofundador de Canva, Cameron Adams, ven a esta nueva tecnología como una forma de ayudar al progreso de la sociedad, es decir, un compañero en lugar de una competencia.

“La inteligencia artificial puede darte un punto de partida para acercar a las personas y generar ideas”, aseguró Adams a Infobae durante una conversación en exclusiva.

Para el directivo de Canva, un programa que tiene más de 135 millones de usuarios en todo el mundo, “(la IA) te ayuda a superar los obstáculos y durante el proceso. No reemplazará la creatividad humana, sino que la genera y la aumenta”.

En ese sentido la popular herramienta virtual de edición fotográfica que ha incorporado inteligencia artificial en algunas de sus funciones, busca que sus productos no solo ayuden a que los procesos creativos sean mejores, sino que también, sean más sencillos.

“Uno de nuestros valores es hacer simple lo complicado (...) Hace 11 años era muy difícil diseñar porque se requerían muchas herramientas a las que la mayoría no podía acceder”, indicó Adams a Infobae, quien además recordó que con la primera versión de Canva pretendía ayudar a diseñadores gráficos, pero que fue evolucionando. “Pasamos a presentaciones para negocios y ahora hay productos completos como camisetas, tazas, etc.”

Canva tiene una sección especial en la que se pueden generar diseños para productos como tazas, camisetas, afiches, etc. (Captura)

El co fundador de Canva también añadió que incluso una de sus funciones más atractivas para los usuarios, como la capacidad de remover el fondo de los objetos, tiene una parte que es gestionada por una inteligencia artificial. “La IA permite crear más rápido y mucho mejor”, afirmó.

Abrazar la inteligencia artificial

Para Cameron, el hecho de que algunos piensen que serán reemplazados se debe a que no están dispuestos a abrazar la inteligencia artificial y los beneficios que esta puede tener para el trabajo y la sociedad. “Lo que sí sabemos es que los humanos con inteligencia artificial van a reemplazar a quienes no la tengan o no quieran usarla”, dijo en conversación con Infobae.

En ese sentido, también afirmó que quienes no estén dispuestos a usar esta tecnología, serán dejados de lado. “La IA te puede ayudar a tener mejores ideas y a llegar a la meta más rápido, pero definitivamente los humanos son una parte necesaria del proceso”.

Es por eso que Adams indicó que Canva adquirió una empresa llamada Kaleido en el año 2021 que trabajaba con la inteligencia artificial y que ahora es la responsable de una de las funciones con mayor demanda de la plataforma: remover el fondo de los objetos. Esta función, potenciada con inteligencia artificial, permite que los bordes de los objetos sean más definidos y se eviten fallos en el diseño. De esta forma se pueden generar proyectos de forma mucho más sencilla.

El cofundador de Canva, Cameron Adams, indicó que la creatividad humana no podrá ser reemplazada por una inteligencia artificial

“Fue usada hasta el momento más de 2.000 millones de veces”, aseguró el representante de Canva, que también se animó a brindar información sobre qué otras funciones son las favoritas de los usuarios.

“Las presentaciones es una de las que ha crecido más rápido con más de 1.300 millones de usuarios. El contenido social también es otra característica muy usada”. Otra de las características de Canva que usa inteligencia artificial es “Texto Mágico”, que genera texto y lo añade a un documento al estilo de ChatGPT.

Cameron también aseguró que la gran mayoría de sus usuarios de pago que tienen acceso a las funciones premium de Canva superan los 13 millones y que además muchos de ellos usan la aplicación como un panel para sus marcas. “Traen sus colores, imágenes, logos y fuentes y crean contenido fácilmente gracias a nuestras funciones”.

Canva en Latinoamérica

Con respecto a la presencia de la aplicación en el mercado latinoamericano, Adams aseguró que esta región se mantiene como una de las más importantes para la compañía pues incluso desde el año 2016, cuando solo tenía un solo idioma (inglés) en su configuración, Canva apostó por introducir otros como el portugués de Brasil y posteriormente, el español que ahora está disponible para cualquier usuario alrededor del mundo.

Canva

“Creo que los países que más usan Canva y que continúan creciendo enormemente son México... Colombia, que tiene muchos usuarios de base educativa en escuelas y universidades”. También aseguró que en Perú la aplicaciones utilizada principalmente para la creación de newsletter.

Finalmente, afirmó que en el futuro la aplicación añadirá más funciones que incluyan inteligencia artificial para beneficiar a todos los usuarios. “Veremos cómo la incorporamos a nuestra plataforma para ayudar a quienes requieran apoyo de la IA para logra su próximo diseño”, aseguró Adams.