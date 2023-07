Los 10 datos más curiosos de NES, una de las consolas más antiguas de Nintendo

La consola fue lanzada en 1983 y salvó parte de la industria de videojuegos gracias a sus innovaciones. (Unsplash)

Ya son 40 años de vida los que tiene la Nintendo Entertainment System, la consola que permitió a la empresa japonesa invadir el mercado mundial y salvar gran parte de la industria, tras la crisis de inicios de los 80.

Este dispositivo fue el encargado de dar vida a franquicias grandes como Mario Bros, The Legend of Zelda, Metroid y muchas otras que hoy son recordadas por haber marcado la infancia de muchos.

Así que, tras cuatro décadas de vida, recordamos 10 datos curiosos sobre la NES o Famicon, como se le conoció en Japón, la consola que abrió el mercado y puso un estándar de calidad muy alto para el resto de empresas.

No se vendió como consola

Tras la crisis de la industria de videojuegos a inicios de los 80, Nintendo prefirió promocionar el dispositivo como un “sistema de entretenimiento” y no como una consola, porque en ese momento el mercado gamer no era bien catalogado y se creía que iba a ser una moda que moriría rápido. Pero la NES cambió esa visión.

Diferentes versiones

En Japón la consola era conocida como Famicon y en el resto de mundo como NES. Esto no solo implicaba una modificación en el nombre, sino que había diferencias técnicas. Por ejemplo, la versión americana tenía una mayor velocidad de procesamiento que la europea, pero la Famicon tenía un mejor rendimiento.

Accesorios innovadores

Nintendo se ha caracterizado por agregar dispositivos a la experiencia. Dos ejemplos fueron el Power Glove, un guante que permitía controlar los juegos con movimientos de la mano, y la pistola de luz para juegos como Duck Hunt.

La primera en tener micrófono

En Japón sacaron una segunda versión de la Famicon y decidieron incluir en el mando de la consola un micrófono para retirar los botones Start y Select. El objetivo de poner esa función era permitir que los jugadores pudieran realizar acciones con comandos de voz, por ejemplo, en The Legend of Zelda era posible matar enemigos gritando o soplando.

Los botones cuadrados

Que hoy todos los mandos de las consolas tengan botones redondos no es casualidad. La Famicon tenía inicialmente los botones cuadrados, pero esto era un problema porque con el tiempo se hundían y no funcionaban bien.

Disk System

Para mejorar el formato de cartuchos, Nintendo decidió lanzar un periférico para usar juegos en formato disquete, que era más económico de producir. Si bien este tipo de almacenamiento no tuvo éxito en el futuro, fue una alternativa para los jugadores en ese momento, al punto que la empresa diseñó máquinas en las que los usuarios podían llevar disquetes vacíos y allí elegir qué juego grabar.

Piratería

Con el objetivo de evitar la propagación de juegos piratas, los cartuchos de la NES incluían un chip que permitía saber a la consola su el juego era original o no, y en caso de no serlo no lo ejecutará. Además, se empezaron a incluir sellos de calidad en las carátulas, para que los jugadores identificaran los títulos más importantes.

Wario’s Woods

El último juego que recibió la consola fue Wario’s Woods en 1994, cuando ya estaba la SuperNintendo y la Nintendo 64 estaba por ser lanzada. Este título es sobre la versión mala de Mario, pero que toma el estilo de Tetris para presentar una experiencia de puzzle con criaturas del bosque y bombas.

Inspiración en VHS

Como el objetivo era lanzar un sistema de entretenimiento y no una consola. La versión americana y la europea tenía un sistema similar a los VHS para leer los cartuchos, en los que los usuarios debían introducir el juego y empujarlo para que entrara. Esto fue un problema con el tiempo porque los juegos se dañaban y el dispositivo se ensuciaba con facilidad.

La pestaña secreta

La NES contaba en la parte de abajo con una tapa que al retirarla tenía una pestaña, que también se podía quitar, pero que no servía para nada. En realidad, Nintendo incluyó ese puerto pensando en que un futuro iba a lanzar un dispositivo que se acoplara a él, pero finalmente no sucedió y quedó olvidado sin ninguna utilidad.