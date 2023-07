Qué fue primero, el huevo o la gallina: ChatGPT y Bard de Google dieron este análisis

ChatGPT y Bard tienen posturas diferentes, pero ninguno sabe el origen de este dilema. (Unsplash)

La humanidad lleva décadas intentando resolver el dilema del huevo y la gallina, y la inteligencia artificial tiene una postura sobre el tema, tomando la información que tiene a su disposición en internet y con la que fue entrenada.

Así que le preguntamos a ChatGPT y a Bard, la inteligencia artificial de OpenAI y de Google respectivamente, cuál es su opinión frente a este debate y qué otros datos sirven de contexto para entender por qué esta pregunta ha estado presente en la historia de la humanidad en diferentes culturas.

Qué dice ChatGPT

Antes de abordar la pregunta definitiva, consultamos a la inteligencia artificial de OpenAI quién había sido la primera persona en pensar este dilema, ya que es un enigma que ha estado presente en la humanidad por siglos.

“No se puede atribuir su creación a una persona en particular, ya que es una cuestión que ha surgido de forma natural en las reflexiones sobre el origen y la causalidad”, aseguró el chatbot.

Sin embargo, mencionó que en la antigua Grecia filósofos como Aristóteles se plantearon dilemas similares, pero el origen de la pregunta “puede remontarse aún más atrás en el tiempo, ya que es un tema inherente a la especulación sobre el origen de la vida y la causalidad”.

Con esta primera información preliminar procedimos hacer la pregunta definitiva: qué fue primero, el huevo o la gallina, y la respuesta fue la siguiente:

“Desde un punto de vista biológico y evolutivo, se argumenta que las especies no surgen de forma repentina, sino que evolucionan gradualmente a lo largo del tiempo. En el caso de las aves, incluyendo las gallinas, se cree que evolucionaron a partir de ancestros reptiles. Entonces, si se considera el proceso evolutivo, el huevo precedió a la gallina en términos de especies.

Sin embargo, si se plantea la pregunta en un contexto más específico, es decir, si nos referimos al primer huevo de una especie de gallina moderna, entonces la respuesta sería que la gallina fue primero. Esto se debe a que la formación del huevo implica la participación de los órganos reproductivos de la gallina adulta”.

Así que, en resumen, para ChatGPT la respuesta varía, pero en términos generales al hablar de las gallinas como las conocemos hoy en día, estas existieron primero que los huevos que dieron origen a su especie.

Qué dice Bard

Al chatbot de Google también le consultamos sobre el origen de este dilema y dio información más exacta que ChatGPT, aunque mantiene la misma duda de no saber quién fue el encargado de crear la pregunta.

“La primera referencia escrita que se conoce al dilema data del siglo V a.C., en los escritos del filósofo griego Empédocles. Sin embargo, es probable que la gente se haya planteado esta cuestión desde mucho antes”, mencionó Bard.

Sobre la pregunta exacta, su postura fue mucho más radical, asegurando que el huevo fue lo primero, ya que hay otras especies que nacen de la misma manera y existieron mucho antes que la gallina.

“El huevo fue lo primero. Los huevos existieron mucho antes que las gallinas. Los primeros fósiles de huevos datan de hace unos 340 millones de años, mientras que las primeras gallinas evolucionaron hace sólo unos 58.000 años. Por tanto, debió de haber huevos antes que pollos.

Por supuesto, el huevo que puso la primera gallina no habría sido un huevo de gallina en el sentido moderno. Lo habría puesto un animal muy parecido a la gallina, pero no exactamente una gallina. Este animal habría tenido todas las mutaciones genéticas necesarias para ser considerado una gallina, pero no se habría parecido ni comportado exactamente como una gallina moderna”.

Eso sí, Bard deja claro que “se mire por donde se mire, parece haber una paradoja” y no hay “una respuesta fácil al dilema”, porque depende de cómo se pregunte y desde que perspectiva se analice.