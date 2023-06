EA Sports asegura la continuidad de la Libertadores y Sudamericana en su próximo juego

El videojuego tendrá más detalles de su lanzamiento en julio.

Electronic Arts y la Conmebol anunciaron la ampliación de su acuerdo de licencia para los torneos internacionales de clubes, por lo que la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Recopa continuarán en el videojuego que ahora se llamará EA SPORTS FC.

Esta “renovación multianual” mantendrá a los torneos sudamericanos como contenido exclusivo en el juego del estudio estadounidense, a pesar de haberse acabado el acuerdo con la FIFA, que le dio nombre al título durante casi 30 años.

“Nuestros socios de las federaciones son clave para construir una plataforma de fútbol innovadora y en evolución para los fans de todo el mundo, y estamos encantados de que CONMEBOL comparta nuestra visión para el futuro de este deporte”, aseguró David Jackson, vicepresidente Brand del juego.

Qué significa este acuerdo

FIFA 23 será el último juego de la saga, que inició en 1994. La federación de fútbol no llegó a un acuerdo con EA Sports para renovar la licencia y el estudio decidió continuar su camino por aparte, lo que no implica la perdida de los torneos que han estado en el juego recientemente, ya que esos son acuerdos aparte y este cambio solo implicará que se cambiará el nombre y que ya no habrá licencia para campeonatos de la FIFA, como el Mundial.

En los últimos meses, la compañía ha anunciado la ampliación de acuerdos con otras ligas, como el caso de la Premier League de Inglaterra, y ahora lo hace con los torneos de la Conmebol.

El videojuego tendrá más detalles de su lanzamiento en julio.

Esto implica que el próximo juego del estudio tendrá la licencia completa de la Libertadores, la Sudamericana, la Recopa y la eLibertadores. Por lo que tanto como clubes, jugadores y todo el apartado visual tendrán el sello oficial.

Hasta ahora EA ha aprovechado esta licencia para crear modos de juego offline como partidos rápidos y el modo carrera, además de experiencias online como la inclusión de cartas de jugadores en Ultimate Team. Pero no está claro qué contenidos adicionales habrá con el nuevo juego.

Aunque no se conoció por cuántos años más es la “renovación multianual”, sí se confirmó que ahora EA Sports será patrocinador oficial de la Libertadores Femenina, lo que abre la puerta a que este torneo esté en el videojuego, como ya lo hacen otros campeonatos femeninos.

Adicionalmente, el estudio apoyará el fútbol base en toda la región con su plataforma EA SPORTS FC FUTURES y se unirá al programa CONMEBOL Evolución, con el objetivo de promover el crecimiento y el desarrollo del deporte.

El videojuego tendrá más detalles de su lanzamiento en julio.

Qué más se sabe de EA Sports FC

Hace unos meses se reveló el logo que tendrá este nuevo juego. Los desarrolladores optaron por un triángulo como el símbolo que llevará la marca. Un ícono que tiene una larga historia dentro del juego, porque ha sido la insignia que llevan los futbolistas que llevan en la cabeza cuando son seleccionados.

Otro punto clave que se conoció recientemente es que el juego contará con la licencia de 19.000 futbolistas reales, 30 ligas y 700 equipos. Además, prometen acuerdos con 300 socios para tener “una mayor expansión” tanto en el fútbol femenino como en el fútbol base, que han sido uno de los puntos que más han solicitado los fans de FIFA.

Por ahora no se conocen los puntos exactos en los que habrá cambios en el gameplay, pero sí se confirmó que en julio se darán los primeros detalles de este nuevo juego, que tomará las bases de lo que se han construido durante 30 años con FIFA, pero con elementos modernos pensando en el futuro.

“Tiene cosas que los jugadores principales necesitan que permanezcan iguales, para que la experiencia sea familiar con modos de juego y elementos del gameplay que conocen y aman, aunque al mismo tiempo necesitamos innovar”, afirmó David Jackson.